Hoàng Yến đã chia sẻ với cánh truyền thông về vụ bị chồng cũ hành hung như sau: "Đang nói chuyện thì bất ngờ chồng cũ của tôi hỏi: "Yến chưa bị đánh bao giờ nhỉ?" và lập tức anh ta bất ngờ giáng một cú đấm mạnh vào thẳng mặt tôi. Sau đó, anh ta bị bạn bè của tôi đuổi ra ngoài nhưng tiếp tục quay lại và cầm dao truy đuổi đe doạ tôi. Rất may lúc đó có đông người và bạn của tôi ngăn cản nên tôi chạy thoát".

Cô cũng muốn được bảo vệ và nói chuyện trực tiếp với chồng cũ để hỏi xem lí do tại sao anh ta lại bạo hành mình trong suốt thời gian qua.

Hoàng Yến chia sẻ: "Dựng chuyện đặt điều cho tôi anh được gì? Có làm anh hả hê hơn không? Đánh vào mặt tôi, cầm dao đuổi chém tôi có làm anh hạnh phúc hơn không? Và nếu hôm đó bạn tôi không lao vào xả thân can ngăn để lưỡi dao thù hận của anh chém trúng người tôi, vậy con anh ai sẽ nuôi hả Thắng? Lương tâm và trái tim anh để đâu khi đối xử với người mà anh nói sẽ mang ơn suốt đời như vậy. Tôi vẫn chờ được nói chuyện với anh Thắng rõ ràng dưới sự bảo vệ, anh ấy sẽ không hành hung tôi nữa".

Trong khi đó, Yến My, con gái "cô Xuyến" Hoàng Yến đã chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc: "Mẹ đã cố gắng trả nợ cho chú Thắng, cho đến khi mẹ không còn tiền để trả nợ nữa. Bên cạnh đó, còn có những lời nói khó nghe, tục tĩu, những lần bạo lực thường xuyên xảy ra, tôi tin không 1 con người nào chấp nhận những điều đó, nhưng vì yêu, vì thương, mẹ hi sinh mà gắng gượng - một sự hi sinh không đáng chút nào!".

Cả hai từng có thời gian hạnh phúc thế này đây - Ảnh: Internet

Sự việc Hoàng Yến bị chồng thứ 4 đánh ngay tại quán ăn của bạn cô vẫn đang được cơ quan có thẩm quyền điều tra làm rõ. Nữ diễn viên Về nhà đi con quyết đâm đơn kiện để Cao Thắng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.