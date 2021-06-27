Hoàng Yến bất ngờ chia sẻ mẹ chồng cũ coi cô như con gái ruột dù cuộc hôn nhân giữa cô và Cao Thắng không mấy hạnh phúc.

Việc cô Xuyến Về nhà đi con bị chồng tung cú đấm như trời giáng khiến cõi mạng xôn xao và bàng hoàng trong mấy ngày vừa qua. Dư luận cũng đã lên tiếng cho rằng hành động đánh phụ nữ của Cao Thắng là sai hoàn toàn, thậm chí con gái nữ diễn viên còn tiết lộ anh ta nợ đầm đìa khiến mẹ cô phải trả tiền đến kiệt sức. Theo như con gái cô chia sẻ thì Hoàng Yến từng có thời gian trả nợ thay chồng đến kiệt sức - Ảnh: Internet Hoàng Yến đã chia sẻ với cánh truyền thông về vụ bị chồng cũ hành hung như sau: "Đang nói chuyện thì bất ngờ chồng cũ của tôi hỏi: "Yến chưa bị đánh bao giờ nhỉ?" và lập tức anh ta bất ngờ giáng một cú đấm mạnh vào thẳng mặt tôi. Sau đó, anh ta bị bạn bè của tôi đuổi ra ngoài nhưng tiếp tục quay lại và cầm dao truy đuổi đe doạ tôi. Rất may lúc đó có đông người và bạn của tôi ngăn cản nên tôi chạy thoát".

Sau vụ lùm xùm trên nữ diễn viên Hoàng Yến đã tổ chức họp báo và yêu cầu Cao Thắng phải xin lỗi kèm đưa ra lời giải thích rõ ràng: "Tôi 'xấu xa' tới mức mà mẹ đẻ của họ (Cao Xuân Thắng) trước và sau khi chia tay vẫn nói với tôi rằng: 'Chỉ có Yến là thương và hiểu mẹ thôi!'. Và chính họ từng thốt lên với tôi: 'Vợ chính là người đã sinh ra chồng thêm lần nữa'. Vậy khi không còn tiền bạc, không còn tình yêu để hy sinh cho anh nữa anh lập tức coi tôi là kẻ thù?". Cô Xuyến Về nhà đi con chia sẻ gương mặt sau khi bị chồng đánh tại quán ăn - Ảnh: Internet Cô cũng muốn được bảo vệ và nói chuyện trực tiếp với chồng cũ để hỏi xem lí do tại sao anh ta lại bạo hành mình trong suốt thời gian qua.

Hoàng Yến chia sẻ: "Dựng chuyện đặt điều cho tôi anh được gì? Có làm anh hả hê hơn không? Đánh vào mặt tôi, cầm dao đuổi chém tôi có làm anh hạnh phúc hơn không? Và nếu hôm đó bạn tôi không lao vào xả thân can ngăn để lưỡi dao thù hận của anh chém trúng người tôi, vậy con anh ai sẽ nuôi hả Thắng? Lương tâm và trái tim anh để đâu khi đối xử với người mà anh nói sẽ mang ơn suốt đời như vậy. Tôi vẫn chờ được nói chuyện với anh Thắng rõ ràng dưới sự bảo vệ, anh ấy sẽ không hành hung tôi nữa". Trong khi đó, Yến My, con gái "cô Xuyến" Hoàng Yến đã chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc: "Mẹ đã cố gắng trả nợ cho chú Thắng, cho đến khi mẹ không còn tiền để trả nợ nữa. Bên cạnh đó, còn có những lời nói khó nghe, tục tĩu, những lần bạo lực thường xuyên xảy ra, tôi tin không 1 con người nào chấp nhận những điều đó, nhưng vì yêu, vì thương, mẹ hi sinh mà gắng gượng - một sự hi sinh không đáng chút nào!". Cả hai từng có thời gian hạnh phúc thế này đây - Ảnh: Internet Sự việc Hoàng Yến bị chồng thứ 4 đánh ngay tại quán ăn của bạn cô vẫn đang được cơ quan có thẩm quyền điều tra làm rõ. Nữ diễn viên Về nhà đi con quyết đâm đơn kiện để Cao Thắng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Con gái Hoàng Yến bất ngờ chia sẻ về 4 đời chồng của mẹ, cho biết Cao Thắng nợ 'đầm đìa' bắt mẹ trả đến kiệt sức Con gái lớn của 'cô Xuyến' là Yến My từng lọt Top 20 Missteen đã có chia sẻ khá dài về mẹ và còn gửi lời đanh thép đến người dám ra tay đánh mẹ mình.

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