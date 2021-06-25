Lộ ẩn tình khiến chồng cũ 'tặng' cú đấm trời giáng vào nữ diễn viên Hoàng Yến, tuyên bố sẽ 'bám riết' vợ cũ suốt nửa đời còn lại

Hậu trường 25/06/2021 07:07

Sau khi bị người chồng thứ 4 đánh tại quán và xách dao hành hung, nữ diễn viên Hoàng Yến đã có cuộc trao đổi với báo chí và chia sẻ nguyên do phía sau câu chuyện ồn ào hậu ly hôn.

Sáng 24/6, cõi mạng được dịp xôn xao khi hay tin diễn viên Về nhà đi con bị chồng cũ đấm chảy máu mũi tại quán ăn. Ngoài ra cô còn bị chồng dùng dao rượt náo loạn tại quán ngay sau đó nhưng may mắn cô đã chạy thoát kịp thời. Trước đó nữ diễn viên Hoàng Yến từng có nhiều lần “khẩu chiến” sau khi công khai ly hôn. 

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Hoàng Yến bị một người đàn ông lao vào đấm tại quán nước khiến cõi mạng xôn xao - Ảnh: Chụp từ clip

Cô chia sẻ trên Thanh Niên, bản thân nghĩ rằng khi vào trong quán gặp chồng cũ có đông người thì anh ta sẽ không dám ra tay đánh mình tuy nhiên mọi việc không như cô nghĩ: “Nếu họ đi một mình thì tôi sẽ không xuống xe đâu. Nhưng vì thấy con tôi nên tôi buộc phải xuống. Sau đó, anh ta hỏi tôi: “Mày tưởng tao không dám đánh mày đúng không"".Hoàng Yến cho rằng trước khi ra tay anh ta hoàn toàn bình tĩnh, điều đó khiến cô vô cùng yên tâm khi đứng trong quán của người bạn trò chuyện, cô kể thêm: “Nhưng sau đó họ nói tiếp: “Em nghĩ em mang công an ra dọa anh đúng không? Công an luôn bảo vệ em đúng không". Tại vì trước đó tôi đã từng trình báo vì họ đe dọa tôi". Ngay sau đó thì người chồng cũ của cô Xuyến về nhà đi con bắt đầu tung cú đấm trời giáng khiến cô chảy máu mũi. Đáng nói hơn anh ta còn dùng dao định lao vào hành khung khiến cô phải bỏ chạy lên lầu.

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Sau khi bị đánh, nữ diên viên đã bị chảy máu mũi và ảnh hưởng đến sức khỏe - Ảnh: Internet
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Khuôn mặt bơ phờ của cô Xuyến Về nhà đi con sau khi bị chồng cũ tung cú đấm trời giáng - Ảnh: Internet

Ngoài ra khi chia sẻ trên Tiền Phong, nữ diễn viên còn khiến khán giả sốc thật sự khi cho biết chồng cũ đã có người yêu mới nhưng vẫn cố tình đeo bám cô. Cao Thắng (tên chồng thứ 4 của Hoàng Yến) còn tuyên bố sẽ dùng nửa đời còn lại để bám riết nữ diễn viên. Cô chia sẻ: “Anh ta không chấp nhận ly hôn. Bọn tôi đã có quyết định ly hôn từ 31/3. Nhưng anh ý bảo đó mới là luật pháp và nói với bạn tôi là không bao giờ buông tha tôi. Cô ấy từng là fan của tôi. Ngày xưa cô ấy mỗi lần tới event của công ty tôi đều nói, ước gì em có người chồng như chị”. Khán giả khi nghe thông tin này đã ngỡ ngàng và cảm thông cho hoàn cảnh éo le của nữ diễn viên, từng là fan của mình nay lại thành người yêu mới của chồng cũ, sự thật quá phũ phàng.

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Nữ diễn viên và chồng cũ đã ly hôn - Ảnh: Internet

Hoàng Yến cũng cho biết thêm về tình hình hiện tại của sự việc, cô cho rằng bản thân lên tiếng vì muốn giành lại sự công bằng cho những người phụ nữ bị bạo hành: “Hiện tại công an đang vào cuộc và bảo vệ tôi 24/7. Tôi muốn chia sẻ sự việc này trên báo vì còn rất nhiều phụ nữ bị bạo hành mà vẫn không dám nói ra. Tôi muốn qua đây kêu gọi những người đàn ông đang bạo hành vợ hãy dừng tay lại. Bởi vì khi người phụ nữ không chịu được thì họ cũng sẽ hành động như tôi, tìm đến pháp luật. Tôi cũng mong phụ nữ sẽ được bảo vệ nhiều hơn”.

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Hiện tại Hoàng Yến rất lo lắng về sự an toàn của bản thân - Ảnh: Internet

“Đây là lần đầu tiên sau ly hôn. Mọi lần trước toàn đe dọa, chửi bới. Còn trong lúc sống chung cũng đánh tôi rồi. Tháng 2 năm 2021 tôi có trình báo cơ quan công an quận Tây Hồ về việc bị chồng cũ liên tục có những lời lẽ xúc phạm, đe dọa, chửi bới tôi trước cộng đồng mạng”. Nữ diễn viên cho biết thêm.

Ngoài ra nữ diễn viên còn tiết lộ trước đó trong dịp sinh nhật ngày 16/2/2021 cô đã bị chồng cũ đến xúc phạm và chửi bới cô trước mặt bạn bè. Anh ta cũng từng bị công an quận Tây Hồ xử phạt hành chính vì xúc phạm người khác. 

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Sau tất cả, cô chị viết hai từ vỏn vẹn 'dã man' lên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Sau tất cả mọi việc, hiện Hoàng Yến chỉ viết vỏn vẹn hai từ “dã man” ẩn ý trên trang cá nhân dành cho sự việc lùm xùm không đáng có vừa qua. Hiện tại nhiều fan đang rất lo lắng cho cô và hy vọng nữ diễn viên sẽ mau chóng vực dậy tinh thần sau cú sốc để tìm tình yêu mới.

Diễn viên 'Về nhà đi con' Hoàng Yến tố bị chồng cũ đấm chảy máu mũi, cầm dao truy đuổi náo loạn quán ăn

Diễn viên 'Về nhà đi con' Hoàng Yến tố bị chồng cũ đấm chảy máu mũi, cầm dao truy đuổi náo loạn quán ăn

Diễn viên Hoàng Yến nổi đình nổi đám trong phim ‘Về nhà đi con’ bất ngờ chia sẻ bị chồng cũ hành hung và đấm chảy máu mũi tại một quán ăn.

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