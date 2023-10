Con gái Hoàng Yến bất ngờ chia sẻ về 4 đời chồng của mẹ, cho biết Cao Thắng nợ 'đầm đìa' bắt mẹ trả đến kiệt sức

Ngay sau đó, chia sẻ trên Pháp Luật và Bạn Đọc, Yến My con gái ruột của diễn viên Hoàng Yến đã bộc bạch rất nhiều về cuộc sống của mẹ và cuộc hôn nhân đầy sóng gió với nhiều ẩn tình. Điều khiến khán giả bất ngờ theo lời con gái 'cô Xuyến' thì chồng thứ 4 của mẹ từng là một người đàn ông an toàn, ấm áp nhưng cuộc đời xô đẩy đã khiến anh thay đổi và gây ra nhiều bất hạnh cho mẹ của cô.

Yến My tâm sự rằng nhìn cảnh mẹ bị người ta đánh cô chỉ muốn bay vào “giết kẻ đó” cho hả giận: “Không một đứa con nào, nhìn thấy mẹ mình bị hành hung mà không muốn "giết" kẻ ấy ngay tại đó cả. Nhưng vì tôi có học, tôi được dạy dỗ đàng hoàng và tôi biết đó chỉ là cảm xúc của việc tiêu cực. Vậy nên, tôi dặn mình không được nghĩ như thế vì đó không phải là người, đó là phần con rồi. Sau tất cả tôi chỉ mong được bình yên. Mọi thứ đều có quá trình và chuyện gì cũng có lý do của nó. Mọi cuộc hôn nhân đều rất đẹp cho đến khi nó hết đẹp, cho đến khi những người trong cuộc không tiếp tục vun đắp. Mẹ của tôi là người phụ nữ dũng cảm nhất tôi từng được đồng hành. Tôi luôn là người cuối cùng được biết chuyện trong gia đình mình. Trước khi tôi nghe được chuyện mẹ và chú Thắng có mâu thuẫn vào năm 2019 thì từ lâu trước đó mẹ đã bị bạo hành rất nhiều về thể chất, vật chất và tinh thần rồi. Mẹ giấu không cho tôi biết, sợ con lo mà không làm việc được ở phương xa”.

Ngài ra cô cũng gửi lời cảm ơn đến Cao Thắng (chồng cũ thứ 4 Hoàng Yến) vì thời gian qua đã chăm sóc cô và người em của mình. Cô cũng cho biết lý do câu hỏi "Tao chưa bao giờ đánh mày đúng không?" là do trước đây chú Thắng từng đánh mẹ nhưng nhẹ hơn, bây giờ hỏi câu đó xong là để được đánh mạnh như thế. Yến My cũng chia sẻ chi tiết gây sốc là mẹ cô phải trả nợ thay người chồng thứ 4 này và hiện tại thì không còn đủ khả năng trả nợ nữa.

Yến My từng lọt Top 20 Missteen nhưng cô chỉ xem nghệ thuật như cuộc dạo chơi để hiểu mẹ mình hơn - Ảnh: Internet

Cô cũng dành khá nhiều tình cảm cho mẹ của mình, cô chia sẻ về hình ảnh của mẹ và nói thêm lí do mẹ cưới 4 đời chồng: “Như đã nói, mẹ là người phụ nữ dũng cảm nhất tôi được đồng hành. Mặt còn lại, mẹ cũng là một cô gái ngây thơ có nhiều tình yêu, dễ bị lừa, bị dụ và rất giỏi đánh lừa bản thân mình. Tôi nghĩ đây là 1 góc nhìn khách quan cho việc mẹ cưới hẳn 4 chồng (cười). Với 3 chị em tôi, chỉ cần mẹ vui là được, 3 đứa sẽ luôn ủng hộ và ở cạnh mẹ. Tuy nhiên, sắp tới 3 chị em sẽ có thêm một yêu cầu nữa, đó là mẹ vui và phải an toàn thì mới được. Như tôi đã chia sẻ ở trên, mỗi người có quyền được hạnh phúc và sống cuộc đời của riêng mình.

Con gái tiết lộ Hoàng Yến từng trả nợ thay cho chồng cũ - Ảnh: Internet

Yến My cho biết mẹ của cô chỉ kể cho cho nghe chuyện vui trong gia đình. Còn những chuyện buồn trong hôn nhân thì luôn giấu kín. Cô cũng không quan tâm lắm đến những lời nói tiêu cực hướng đến gia đình mình trong thời điểm hiện tại. Yến My cũng nói lên quan điểm sống của mình khi tham gia showbiz cô chỉ muốn trải nghiệm những gì mà mẹ cô đã trải qua để chiêm nghiệm chứ không mong làm người nổi tiếng và hiện tại cô hướng đến cuộc sống bình yên trong tâm hồn.

Khán giả mong Hoàng Yến mau chóng lấy lại tinh thần để tiếp tục trở lại màn ảnh nhỏ - Ảnh: internet

Cuối bài phỏng vấn, con gái ruột diễn viên Hoàng Yến cũng cho biết thêm muốn lên tiếng để mọi người có cái nhìn khách quan hơn. Cô cũng hy vọng tương lai nếu có cơ hội làm nghệ thuật cùng mẹ cô vẫn sẵn sàng và luôn là “quân sư quạt mo” của mẹ trong lĩnh vực kinh doanh.