Những bức ảnh Cao Thắng (chồng cũ Hoàng Yến) vui vẻ bên những tay giang hồ khét tiếng khiến dân mạng hốt hoảng.
- Diễn viên 'Về nhà đi con' Hoàng Yến tố bị chồng cũ đấm chảy máu mũi, cầm dao truy đuổi náo loạn quán ăn
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Cái tên Hoàng Yến có lẽ đang nóng nhất mạng xã hội khi liên tục được nhắc đến sau vụ lùm xùm tại một quán ăn. Cụ thể cô Xuyến Về nhà đi con đã bị chồng cũ đấm chảy máu mũi, sau đó còn bị xách dao rượt chạy tán loạn sau câu hỏi “Yến chưa bị đánh bao giờ nhỉ?”.
Rất may là có người quen của cô ngăn cản kịp thời và nữ diễn viên đã may mắn chạy thoát lên lầu ngay sau đó. Tuy nhiên sau cuộc “ẩu đả” cô cho biết sẽ kiện đến cùng và nhờ cơ quan pháp luật làm cho ra chuyện.
Sau khi vụ việc gây xôn xao cõi mạng thì người chồng thứ 4 của nữ diễn viên Về nhà đi con cũng bị cư dân “đào” lại những thông tin hot trong quá khứ.
Theo như cư dân mạng đồn đoán thì chồng cô là dân kinh doanh, trên facebook anh ta cũng hay chia sẻ những hình ảnh liên quan đến gia đình và công việc.
Điều khiến khán giả bất ngờ chính là những tay giang hồ mạng cộm cán đều có mặt trong các bức ảnh chụp chung Cao Thắng. Những nhân vật “đình đám” này từng bị “sờ gáy” và khá ồn ào trên mạng xã hội.
Hiện tại khán giả đang khá hoang mang khi xem những tấm ảnh trên tuy nhiên chồng thứ 4 của diễn viên Hoàng Yến vẫn đang im lặng chưa có thông tin gì thêm.