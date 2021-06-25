Cái tên Hoàng Yến có lẽ đang nóng nhất mạng xã hội khi liên tục được nhắc đến sau vụ lùm xùm tại một quán ăn. Cụ thể cô Xuyến Về nhà đi con đã bị chồng cũ đấm chảy máu mũi, sau đó còn bị xách dao rượt chạy tán loạn sau câu hỏi “Yến chưa bị đánh bao giờ nhỉ?”.

Rất may là có người quen của cô ngăn cản kịp thời và nữ diễn viên đã may mắn chạy thoát lên lầu ngay sau đó. Tuy nhiên sau cuộc “ẩu đả” cô cho biết sẽ kiện đến cùng và nhờ cơ quan pháp luật làm cho ra chuyện.