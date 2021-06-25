Quá khứ máu mặt của chồng thứ 4 xách dao rượt Hoàng Yến: Từng kết bạn cùng giang hồ khét tiếng?

Hậu trường 25/06/2021 09:02

Những bức ảnh Cao Thắng (chồng cũ Hoàng Yến) vui vẻ bên những tay giang hồ khét tiếng khiến dân mạng hốt hoảng.

Cái tên Hoàng Yến có lẽ đang nóng nhất mạng xã hội khi liên tục được nhắc đến sau vụ lùm xùm tại một quán ăn. Cụ thể cô Xuyến Về nhà đi con đã bị chồng cũ đấm chảy máu mũi, sau đó còn bị xách dao rượt chạy tán loạn sau câu hỏi “Yến chưa  bị đánh bao giờ nhỉ?”.

Rất may là có người quen của cô ngăn cản kịp thời và nữ diễn viên đã may mắn chạy thoát lên lầu ngay sau đó. Tuy nhiên sau cuộc “ẩu đả” cô cho biết sẽ kiện đến cùng và nhờ cơ quan pháp luật làm cho ra chuyện.

Sau khi vụ việc gây xôn xao cõi mạng thì người chồng thứ 4 của nữ diễn viên Về nhà đi con cũng bị cư dân “đào” lại những thông tin hot trong quá khứ. 

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Khán giả hoang mang khi anh khoe ảnh đi tiệc cùng Hoàng Yến bên cạnh Phú Lê, giang hồ mạng khét tiếng - Ảnh: Internet
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Đường Nhuệ cũng có mặt trong ảnh bên cạnh Cao Thắng và cô Xuyến Về nhà đi con - Ảnh: Internet
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Trước đó anh ta từng hành hung Hoàng Yến tại quán nước khiến cõi mạng xôn xao - Ảnh: Chụp từ clip

Theo như cư dân mạng đồn đoán thì chồng cô là dân kinh doanh, trên facebook anh ta cũng hay chia sẻ những hình ảnh liên quan đến gia đình và công việc.

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Sau cú đấm trời giáng nữ diễn viên đã chảy máu mũi - Ảnh: Internet

Điều khiến khán giả bất ngờ chính là những tay giang hồ mạng cộm cán đều có mặt trong các bức ảnh chụp chung Cao Thắng. Những nhân vật “đình đám” này từng bị “sờ gáy” và khá ồn ào trên mạng xã hội.

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Hoàng Yến và chồng cũ thuở còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Hiện tại khán giả đang khá hoang mang khi xem những tấm ảnh trên tuy nhiên chồng thứ 4 của diễn viên Hoàng Yến vẫn đang im lặng chưa có thông tin gì thêm.

Lộ ẩn tình khiến chồng cũ 'tặng' cú đấm trời giáng vào nữ diễn viên Hoàng Yến, tuyên bố sẽ 'bám riết' vợ cũ suốt nửa đời còn lại

Lộ ẩn tình khiến chồng cũ 'tặng' cú đấm trời giáng vào nữ diễn viên Hoàng Yến, tuyên bố sẽ 'bám riết' vợ cũ suốt nửa đời còn lại

Sau khi bị người chồng thứ 4 đánh tại quán và xách dao hành hung, nữ diễn viên Hoàng Yến đã có cuộc trao đổi với báo chí và chia sẻ nguyên do phía sau câu chuyện ồn ào hậu ly hôn.

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