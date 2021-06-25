Thiếu nữ 'xin' bạn trai 500 triệu trên gameshow bị người đàn ông lạ 'gạ' chụp ảnh nóng, trả 1 tỷ/bộ ảnh

Hậu trường 25/06/2021 08:05

Sau loạt phát ngôn gây chú ý trên gameshow truyền hình, mới đây Đoan Minh đã bị một nhân vật lạ mặt gạ chụp ảnh nóng. Câu trả lời của cô khiến khán giả bất ngờ.

Thời gian qua, cõi mạng xôn xao với cái tên Đoan Minh khi cô có hàng loạt phát ngôn khó hiểu ngay trên sóng truyền hình. Sau màn "xin 500 triệu" để làm điều kiện tuyển chọn bạn trai, cô bị cư dân mạng kéo vào trang cá nhân tìm hiểu, đào bới thông tin nên vì thế lượt follow cũng tăng chóng mặt. Hiện tại cô đã sở hữu hơn 35K lượt theo dõi trên Facebook. Được biết, công việc chính của cô hiện nay là food blogger và có khá nhiều bạn trẻ biết đến.

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Trước khi làm xôn xao sóng truyền hình cô từng là một foog blogger có tiếng - Ảnh: IG
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Cô sở hữu những bức ảnh chất lượng khi review các món ăn ngon cho giới trẻ - Ảnh: IG

Mới đây, Đoan Minh đã chia sẻ trên 2Sao việc mình bị một đại gia nhắn tin muốn mua những bức ảnh gợi cảm của cô. Đoan Minh cũng tung cả tin nhắn đính kèm để khán giả dễ theo dõi. Cô bật mí nếu đồng ý tham gia và làm theo yêu cầu thì phía nhân vật bí ẩn kia sẽ trả cho cô 1 tỷ đồng. 

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Tin nhắn bị kẻ lạ 'gạ' chụp ảnh nóng được cô chia sẻ với truyền thông - Ảnh: 2Sao
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Ngoại bị dụ chụp ảnh nhạy cảm cô còn bị khá nhiều antifan lập group nói xấu trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Nhìn vào bức ảnh tin nhắn cô chia sẻ, có thể thấy nội dung người đàn ông kia viết như sau:  "Anh vào việc luôn nhé. Tức là em chụp ảnh theo hướng sexy, có thể chụp body thôi, không cần chụp mặt. Mỗi bức ảnh, anh trả em 100 triệu nhé. Anh cũng từng mua của một số hot girl Instagram rồi. Nếu em cần, anh có thể cho em xem để lấy độ tin tưởng. Không biết ý em ra sao chứ anh mê em lắm nên em cần bao nhiêu, anh cũng bỏ được ra cho em. Nếu em đồng ý, anh sẽ chuẩn bị tiền. Anh với em vào việc luôn được không?". 

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Từ khi vô tình nổi tiếng, cô gái này gặp khá nhiều rắc rối trên mạng xã hội - Ảnh: IG

Ngay lập tức hotgirl gameshow Ghép Đôi Thần Tốc đáp lại: "Em không bán ảnh đó nhé". Ngoài ra Đoan Minh còn nói thêm: "Mình thấy ớn quá nên lượn luôn rồi. Còn vài người rủ chat sex nữa".

Cô tự tin cho biết dù miệng đời thiên hạ có nói gì đi chăng nữa cô cũng không bận tâm. Tuy nhiên sau khi vô tình nổi tiếng trên sóng truyền hình cô cũng gặp khá nhiều rắc rối như bị miệt thị ngoại hình, kẻ lạ nhắn tin hăm dọa thậm chí còn bị lập các nhóm antifan trên mạng xã hội.

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Cõi mạng từng xôn xao đồn cô quảng cáo cho app 'nóng' - Ảnh: Internet 

Trước đó không lâu, Đoan Minh được cư dân mạng cho là tận dụng độ hot của mình để quảng cáo cho một app có nội dung không lành mạnh. Hiện tại thông tin này vẫn khiến khán giả khá khó chịu và mong cô nên cẩn thận với hình ảnh của mình hơn trong tương lai.

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