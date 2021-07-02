Bị vợ cũ tố lấy cắp thông tin để cùng người tình mua bảo hiểm, diễn viên Hoàng Anh: 'Tôi mệt lắm rồi'

Ồn ào xung quanh vụ ly hôn giữa diễn viên Hoàng Anh và vợ cũ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mới đây, vợ cũ Quỳnh Như còn bày tỏ nghi ngờ Hoàng Anh cùng với Thắm Bebe bí mật mua bảo hiểm nhân thọ để hưởng lợi trong trường hợp cô gặp bất trắc.

Tuy nhiên, tình tin đồn của Hoàng Anh đã livestream bác bỏ việc đứng sau dàn dựng vụ bảo hiểm. Đồng thời cô cũng phủ nhận vụ nam diễn viên Gạo Nếp Gạo Tẻ rũ bỏ trách nhiệm làm cha.

Để đáp trả, Quỳnh Như lập tức chia sẻ bức ảnh cùng con gái, kèm theo đó là dòng trạng thái mắng thẳng mặt chồng cũ. Cô tố chồng cũ cấu kết với người ngoài để chà đạp vợ con và mong anh hãy giữ lòng tự trọng, đừng tiếp tục sống giả tạo.

Cụ thể, trên trang cá nhân cô viết: “Một người đã từng chung giường, chung chiếu, đầu ấp tay gối, là cha của con gái mình, bây giờ lại đi cấu kết với người ngoài chà đạp vợ con mình.

Người xưa hay nói: Con gái nhờ đức cha. Đúng là thói đời, im miệng mấy tháng nay thì cứ nín luôn đi đến ngày gặp nhau tại tòa luôn… Và hãy để cho một chút gọi là lòng tự trọng của một người đàn ông. Bây giờ lòi mặt giả tạo, hèn,... Đúng là diễn viên nên lúc nào cũng diễn hết. Tự biên rồi tự diễn”.

Bài tố chồng cũ của Quỳnh Như - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Quỳnh Như thể hiện sự bức xúc, cho rằng chồng cũ không đáng mặt đàn ông khi luôn “núp” sau Thắm Bebe, để tình cũ lên tiếng thay. Sau khi bị chửi thẳng, diễn viên Hoàng Anh đã cùng Thắm Bebe livestream làm rõ sự việc. Cả hai phủ nhận việc “ăn cắp” thông tin để mua bảo hiểm nhân thọ, đồng thời tố ngược Quỳnh Như cố tình vu khống.

Thắm Bebe và diễn viên Hoàng Anh livestream phủ nhận việc 'đánh cắp' thông tin để mua bảo hiềm - Ảnh: Cắt từ clip NV

Hoàng Anh một lần nữa phủ nhận chuyện ngoại tình, anh khẳng định không còn tình cảm với vợ nên mới ly hôn. Nam diễn viên trần tình: “Sở dĩ nói tôi và Thắm Bebe đi cùng nhau là để PR cho kênh chuyện tình yêu thôi. Mỗi lần tôi đăng ảnh tình tứ bên Thắm Bebe lại tỏ thái độ không vui”.

Ngoài ra, nam diễn viên Hoàng Anh cũng giải thích chuyện bị mọi người tố vô trách nhiệm và không chu cấp hay đến thăm con. Nam diễn viên 8x giải thích đang chờ phiên xét xử và chu cấp cho con theo quyết định của tòa án. Anh cho biết vì đơn ly hôn chưa giải quyết xong nên không thể về nhà thăm con, để tránh những xung đột với vợ cũ.

Vợ chồng diễn viên Hoàng Anh lúc còn mặn nồng - Ảnh: Internet

“Chuyện mọi người nói tại sao không về thăm con. Khi làm đơn ly hôn trong đơn có tờ giấy nói cách ly chồng và vợ ra, không được gặp nhau trong thời gian toàn xét xử để tránh sự xung đột, ẩu đả. Cho nên tôi không về thăm con, mặc dù rất nhớ chứ… Mọi người nói tôi không chu cấp cho con, xin thưa quý vị là hai tháng đầu tôi gửi 900 đô và lần sau 500 đô. Và tiền chính phủ hỗ trợ tiền Covid-19 cũng về tay cô ta".

Đồng thời trong livestream, nam diễn viên Gạo Nếp Gạo Tẻ cũng bày tỏ mong muốn mọi ồn ào dừng lại vào tháng 8 tới: "Tôi mong chuyện hôn nhân của mình chấm dứt ở đây. Nó là chuyện cá nhân nên mọi người đừng tập trung, đừng bàn cãi nữa, mọi chuyện hãy để cuối tháng 8 này tòa xử xong, tôi mệt lắm rồi".

Lùm xùm xoay quanh vụ ly hôn của vợ chồng diễn viên Hoàng Anh, Quỳnh Như hơn nửa năm qua vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tuy nhiên tới nay, người hâm mộ đã vô cùng ngán ngẩm với những màn đấu tố qua lại của cặp vợ chồng này.