Biến căng: Vợ cũ Hoàng Anh tung bằng chứng tố chồng và tình tin đồn ăn cắp thông tin cá nhân để 'mua bảo hiểm'?

Hậu trường 29/06/2021 14:16

Vụ lùm xùm giữa vợ chồng nam diễn viên Hoàng Anh và tình tin đồn Thắm Bebe chưa đi vào hồi kết. Cách đây 6 tiếng, vợ cũ nam diễn viên đã tung loạt bằng chứng tố cáo chồng.

Sau thời gian im lặng, mới đây, vụ ồn ào của vợ chồng Hoàng Anh và Thắm Bebe - người được đồn là tình nhân xen vào giữa cuộc hôn nhân của hai người - lại tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Theo đó, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ tin nhắn lan được cho là của ông xã Thắm Bebe với nội dung ức chế việc vợ cặp kè Hoàng Anh, hôn nhân lục đục, chuẩn bị bán nhà vì gia đình tan vỡ.

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Hoàng Anh và vợ cũ - Ảnh: Internet
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Nam diễn viên và tình tin đồn - Ảnh: Internet

Thắm Bebe sau đó đã lên tiếng phản bác, phủ nhận tin đồn. Đồng thời, vợ cũ Hoàng Anh là Quỳnh Như cũng khẳng định chưa bao giờ dồn Hoàng Anh vào bước đường cùng, cũng đưa ra những tình tiết mới về vụ việc.

Theo như trong buổi livestream ngay 28/6 (giờ Việt Nam), Quỳnh Như nghi ngờ Thắm Bebe là người phía sau dàn dựng mua bảo hiểm nhân thọ cho cô với chủ đích để chồng cũ Hoàng Anh hưởng hết tiền bảo hiểm nếu cô "có chuyện". Tuy nhiên, thủ tục đã không thể hoàn thành.

"Thông tin cá nhân của tôi bị đánh cắp cho hãng bảo hiểm, mà người bán bảo hiểm chính là của chồng của Thắm Bebe. May mắn thủ tục không hoàn thành vì cần xác nhận thông tin cá nhân từ tôi nên tôi phát hiện ra" - Quỳnh Như nói trong livestream.

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Quỳnh Như trong buổi livestream ngày 28/6 - Ảnh: Chụp màn hình
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Thắm Bebe và chồng của cô - Ảnh: Internet

Sau đó, Thắm Bebe cũng đã lên tiếng phản hồi trên trang cá nhân, khẳng định tất cả là do Quỳnh Như vu khống mình. Cô cũng bức xúc cho biết: "Đừng lôi anh Hoàng Anh và chồng tôi vô. Chuyện này là chuyện của tôi. Tôi lên đính chính ai đó nói tôi và chồng tôi chuẩn bị bán nhà chia tài sản. Tôi động gì ai nhảy đổng lên thế? Chưa biết ai lấy thông tin ai để làm gì, nhưng trước mắt thấy đám c** lấy thông tin chồng tôi để đưa lên public rồi đó".

Mới đây, vợ cũ Quỳnh Anh lại tiếp tục tung ra bằng chứng về việc "có người" đang cố lấy cắp thông tin của cô để mua bảo hiểm. Theo đó, cô công khai email của người liên hệ với công ty bảo hiểm được phía họ cung cấp, có tên Thắm Bebe.

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Chứng cứ vợ cũ nam diễn viên tung ra - Ảnh: FBNV

Đồng thời, có một tài khoản được cho là người quen của Quỳnh Anh đã lên tiếng kể lại toàn bộ câu chuyện một cách tỉ mỉ. Cô cũng cho biết lúc phát hiện mọi việc, cô khuyên vợ cũ Hoàng Anh không nên nói ngay vì "chưa phải lúc".

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Bình luận của một người quen với Quỳnh Như cũng được cô chụp lại và up lên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Được biết, sau thành công của phim "Gạo nếp gạo tẻ", nam diễn viên Hoàng Anh đã bỏ lại tất cả ở Việt Nam và sang nước ngoài sống đoàn tụ với vợ con. Tuy nhiên, đến tháng 12/2020, cả hai xác nhận chuyện ly hôn. Vợ cũ "tố" nam diễn viên thiếu trách nhiệm, không nghĩ đến con cái, ẩn ý có sự xuất hiện của người thứ ba. Một đồng nghiệp nữ thường xuyên xuất hiện cùng nam diễn viên là Thắm Bebe được đồn là "tiểu tam". Sau đó, Thắm Bebe đã phủ nhận.

Hiện, các nhân vật này thỉnh thoảng lại có lời ẩn ý, được cho là công kích nhau trên mạng xã hội thời gian qua.

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Từ khóa:   nam diễn viên Hoàng Anh Hoàng Anh và Quỳnh Như Hoàng Anh và Thắm Bebe

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