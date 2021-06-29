Chồng cũ CEO của cô Xuyến đưa con gái đi ăn cùng người tình, cả hai từng vào khách sạn trước đó?

Hậu trường 29/06/2021 11:48

Hình ảnh Cao Thắng (chồng cũ nữ diễn viên Hoàng Yến) đưa con đi ăn cùng người tình đang khiến cõi mạng xôn xao.

Vụ nữ diễn viên Hoàng Yến bị chồng hành hung tại quán ăn vẫn gây xôn xao cư dân mạng. Kể từ sau khi vô tình “nổi tiếng”, những thông tin về chồng cũ thứ 4 của nữ diễn viên luôn được cõi mạng quan tâm. Gần đây trên một nhóm kín đã chia sẻ hình ảnh Cao Thắng dắt bé Mầm đi ăn cùng người tình mới.

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Bức ảnh Cao Thắng dẫn bé Mầm đi ăn cùng người phụ nữ lạ đang được cư dân mạng bà tán xôn xao - Ảnh: Internet

Thế nhưng cư dân mạng lại nhanh chóng cho rằng chắc chỉ là ảnh cũ vì theo như cô Xuyến về nhà đi con cho biết thì 4 tháng nay nữ diễn viên không cho Cao Thắng gặp con vì tinh thần anh không ổn định. 

Đáng chú ý là chi tiết người phụ nữ trong hình được cho là từng nhiều lần săm soi nữ diễn viên Hoàng Yến với lời lẽ sâu cay: "Lòng dạ đàn bà. Thân cũng là đàn bà mà phải thốt lên câu này. Quá đáng sợ, kinh tởm, giả tạo, điêu ngoa, thêu dệt đủ thứ chuyện. Khéo vẽ tạo, chắp vá để hoàn thành tấn trò cười cho thiên hạ quá chị ạ".

Trong một buổi chia sẻ cùng truyền thông sau khi bị chồng cũ đấm chảy máu mặt, nữ diễn viên Hoàng Yến chia sẻ khá nhiều về cuộc hôn nhân không hạnh phúc và còn cho biết chi tiết gây sốc là Cao Thắng từng đưa con gái ruột vào khách sạn với tình nhân của anh ta.

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Sau khi bị chồng cũ đánh, gương mặt của nữ diễn viên dán băng keo chi chít - Ảnh: Internet

"Có lần anh nói với tôi: "Này, có người yêu thì đừng có đưa con Mầm đi chơi cùng nhé, để ảnh hưởng đến tiềm thức của nó, nó còn nhỏ, không đáng phải chịu những cảm xúc như thế". Khi ấy tôi liền bảo: "Cái đấy anh dặn anh đi nhé, còn tôi chưa có người yêu, nếu tôi có thì cũng không cần dặn, vì tôi là mẹ nó, tôi phải hiểu biết và giữ gìn hơn người khác" - nữ diễn viên bộc bạch.

Hoàng Yến nói thêm trong sự bức xúc dâng trào: “Hôm đấy là ngày thứ 7, tôi không nhớ tháng mấy, anh có đón con. Lúc 11 giờ đêm Yến vẫn thấy anh livestream, tức là lúc ấy con cũng chưa ngủ. Tôi comment vào livestream bảo anh mang con về, nhưng suốt cả đêm tôi không thấy gì, gọi điện anh không nghe. Sáng hôm sau, tôi nhận được điện thoại của mẹ chồng cũ, bà bảo là đêm qua anh Thắng đưa người yêu và bé Mầm về, muốn ngủ cùng nhau. Tuy nhiên bà không đồng ý. Khi ấy anh Thắng đập phá và quát mẹ rồi 2 giờ sáng đưa con tôi đi. 8 giờ tối tôi đón con về và hỏi con đi đâu. Con bé kể: "Con đi chơi với bố, mẹ ơi đêm qua con đi ngủ khách sạn với bố và cô N.A (người tình của chồng cũ Hoàng Yến) đấy". Thực sự lúc ấy tôi chỉ nghĩ sao người đàn ông này họ tồi thế nhỉ?".

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Hoàng Yến và chồng cũ thuở còn mặn nồng bên nhau trước vụ ẩu đả - Ảnh: Internet

Hiện tại cô Xuyến về nhà đi con quyết tâm kiện chồng cũ và làm cho ra chuyện. Ngoài cô cũng khá lo lắng cho sự an toàn của bản thân nên đã nhờ cơ quan chức năng giúp đỡ. Cõi mạng hi vọng cô mau chóng lấy lại tinh thần để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.

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