Á hậu Ngô Trà My tố bạn bè hư hỏng, '11-12h khuya còn rủ nhậu nhẹt đàn đúm' gây ảnh hưởng hạnh phúc gia đình với chồng đại gia

Hậu trường 29/06/2021 13:54

Ngô Trà My khiến người đọc dở khóc dở cười khi cứ tưởng sắp có biến lớn xảy ra trong gia đình cô.

Ngô Trà My được biết đến khi đăng quang ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2015. Sau khi đăng quang, nàng á hậu không tham gia vào nghệ thuật. Cô chọn lui về làm "hậu phương" vững chắc cho ông xã doanh nhân Lê Hoàn - một đại gia có tiếng gốc Hải Dương, quen biết khá rộng trong giới doanh nhân cũng như showbiz. Mới đây, trên cá nhân, Á hậu Trà My có bài đăng tỏ rõ nỗi bức xúc khiến bạn bè "dở khóc dở cười."

a hau 1
Bài viết gây chú ý của Á hậu Trà My trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Trong bài viết, người đẹp tỏ vẻ khó chịu khi bạn bè cứ rủ đi đàn đúm, nhậu nhẹt lúc đêm khuya 11-12h. Trà My gay gắt:

"Tôi nói một lần cuối, anh em, bạn bè sống thì hãy hiểu cho gia đình tôi. Tôi còn rất nhiều thứ phải lo, đừng bao giờ 11-12h còn rủ đàn đúm, nhậu nhẹt. Tôi sống không phải để chiều lòng các bạn".

a hau 2
Á hậu Trà My 'bức xúc' trước việc bạn bè cứ đợi 11-12h đêm mới rủ đi 'quẫy' - Ảnh: Internet

Đọc đến đây thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng thế nhưng bất ngờ nàng Á hậu có pha bẻ lái "khét lẹt" khi đưa ra lý do hờn dỗi là rủ khoe quá cô không kịp sắp xếp make-up các thứ. Cô đưa ra lý do: "Có đi thì rủ sớm để còn chuẩn bị lên đồ rồi make-up các kiểu. Rủ trễ sao mà sắp xếp được".

a hau 3
Phải make-up lồng lộn thế này chị á hậu mới đi quẫy được nên Trà My khó chịu là phải rồi - Ảnh: Internet

Bài đăng của bà xã đại gia Lê Hoàn khiến người đọc xém "bật ngửa", cứ tưởng lại sắp có sóng gió gì ập đến với gia đình cô. Được biết, hiện tại, Ngô Trà My đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn và có cô con gái đầu lòng được 5 tuổi. Cô được ông xã đại gia yêu chiều và cặp đôi cũng thường xuyên đi du lịch khắp nơi để hâm nóng tình yêu.

a hau 4
Trà My hiện có cuộc sống viên mãn bên tổ ấm của mình - Ảnh: Internet
'Nữ hoàng drama' tiết lộ bị một Á hậu chơi xấu khi đang khỏa thân, nguyên nhân chỉ vì một chiếc túi

'Nữ hoàng drama' tiết lộ bị một Á hậu chơi xấu khi đang khỏa thân, nguyên nhân chỉ vì một chiếc túi

Thùy Dương lên tiếng tố một nàng Á hậu chơi xấu mình trong hậu trường một show diễn thời trang.

Xem thêm
Từ khóa:   Á hậu Ngô Trà My Á hậu Trà My Trà My khó chịu ra mặt

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 29 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 1 giờ 18 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36