Á hậu Ngô Trà My tố bạn bè hư hỏng, '11-12h khuya còn rủ nhậu nhẹt đàn đúm' gây ảnh hưởng hạnh phúc gia đình với chồng đại gia

Ngô Trà My khiến người đọc dở khóc dở cười khi cứ tưởng sắp có biến lớn xảy ra trong gia đình cô.

Ngô Trà My được biết đến khi đăng quang ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2015. Sau khi đăng quang, nàng á hậu không tham gia vào nghệ thuật. Cô chọn lui về làm "hậu phương" vững chắc cho ông xã doanh nhân Lê Hoàn - một đại gia có tiếng gốc Hải Dương, quen biết khá rộng trong giới doanh nhân cũng như showbiz. Mới đây, trên cá nhân, Á hậu Trà My có bài đăng tỏ rõ nỗi bức xúc khiến bạn bè "dở khóc dở cười." Bài viết gây chú ý của Á hậu Trà My trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Trong bài viết, người đẹp tỏ vẻ khó chịu khi bạn bè cứ rủ đi đàn đúm, nhậu nhẹt lúc đêm khuya 11-12h. Trà My gay gắt:

"Tôi nói một lần cuối, anh em, bạn bè sống thì hãy hiểu cho gia đình tôi. Tôi còn rất nhiều thứ phải lo, đừng bao giờ 11-12h còn rủ đàn đúm, nhậu nhẹt. Tôi sống không phải để chiều lòng các bạn". Á hậu Trà My 'bức xúc' trước việc bạn bè cứ đợi 11-12h đêm mới rủ đi 'quẫy' - Ảnh: Internet Đọc đến đây thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng thế nhưng bất ngờ nàng Á hậu có pha bẻ lái "khét lẹt" khi đưa ra lý do hờn dỗi là rủ khoe quá cô không kịp sắp xếp make-up các thứ. Cô đưa ra lý do: "Có đi thì rủ sớm để còn chuẩn bị lên đồ rồi make-up các kiểu. Rủ trễ sao mà sắp xếp được".

Phải make-up lồng lộn thế này chị á hậu mới đi quẫy được nên Trà My khó chịu là phải rồi - Ảnh: Internet Bài đăng của bà xã đại gia Lê Hoàn khiến người đọc xém "bật ngửa", cứ tưởng lại sắp có sóng gió gì ập đến với gia đình cô. Được biết, hiện tại, Ngô Trà My đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn và có cô con gái đầu lòng được 5 tuổi. Cô được ông xã đại gia yêu chiều và cặp đôi cũng thường xuyên đi du lịch khắp nơi để hâm nóng tình yêu. Trà My hiện có cuộc sống viên mãn bên tổ ấm của mình - Ảnh: Internet

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