Xôn xao Á hậu chuyển giới - Nguyễn Phạm Tường Vi lộ clip nóng? Dù chính chủ lên tiếng vẫn khiến dân mạng 'đứng ngồi không yên'

Á Hậu 2 Nguyễn Phạm Tường Vi đang gây xôn xao với nghi vấn lộ clip nóng trên mạng xã hội.

Trên MXH Twitter đang rần rần chia sẻ clip nhạy cảm, nhân vật nữ chính trong video được nghi vấn là Á hậu Chuyển giới Việt Nam 2020 Nguyễn Phạm Tường Vi. Nhiều khán giả hâm mộ nhan sắc Việt đang xôn xao trước thông tin trên.

Cô phát hiện khi có bạn bè nhắn tin thông báo - Ảnh: Internet

Tối ngày 20/6 Tường Vi đã lên tiếng phủ nhận sau khi bạn bè báo tin liên tục cho cô. Người đẹp bộc bạch đây chỉ là dự án phim mà cô tham gia và ai đó đã cố tình cắt ghép khiến cô bị hiểu lầm.

Bài đăng của Á Hậu chuyển giới Tường Vi - Ảnh: Chụp màn hình

Nàng Á Hậu nhấn mạnh: "Cái gì? Chỉ là một phân cảnh Vi đóng phim mà các bạn cắt ra rồi thêu dệt, sau đó mọi người đã vào đả kích Vi rất nhiều. Vi không dùng app Twitter nên không liên hệ với người đăng bài được. Vi đính chính ở đây để mọi người hiểu và hy vọng bạn xóa bài".

Nguyễn Phạm Tường Vi sinh năm 1997 ở Đắk Nông. Sau khi tham gia cuộc thi Miss International Queen Việt Nam cô được nhiều khán giả biết đến.

Sau khi đăng quang vị trí Á hậu 2 cuộc thi Hoa Hậu Chuyển Giới Việt Nam cô được nhiều bạn trẻ biết đến - Ảnh:Internet

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-a-hau-chuyen-gioi-nguyen-pham-tuong-vi-lo-clip-nong-du-chinh-chu-len-tieng-van-khien-dan-mang-dung-ngoi-khong-yen-409551.html