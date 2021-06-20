Sau đội tuyển Việt Nam, dàn sao Táo Quân bất ngờ ‘chuyển giới’: ‘Cô nàng’ Xuân Bắc để tóc xoăn tít, ‘mợ’ Công Lý thì cắt bấm siêu cá tính

Hậu trường 20/06/2021 11:17

Những cái tên nổi tiếng xuất hiện trong bộ ảnh vui vẻ của Vân Dung gồm Xuân Bắc, Công Lý, Tự Long, Quốc Khánh…

Dùng app điện thoại để chuyển đổi những bức ảnh cá nhân thành phiên bản khác giới, nghệ sĩ hài Vân Dung đã khoe hàng loạt ảnh của dàn sao Táo Quân trong sự thích thú của cư dân mạng.

Những cái tên nổi tiếng xuất hiện trong bộ ảnh vui vẻ của Vân Dung gồm Xuân Bắc, Công Lý, Tự Long, Quốc Khánh… Trong phiên bản khác giới của mình, ‘cô nàng’ Xuân Bắc để tóc xoăn tít, ‘mợ’ Công Lý thì cắt bấm siêu cá tính khiến khán giả cười nghiêng ngả. Riêng Vân Dung trở thành trai đẹp công sở khi ‘tậu’ mái tóc phá cách đậm chất Hàn Quốc.

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Trai đẹp Vân Dung chuẩn style Hàn Quốc - Ảnh: Internet
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Tự Long dịu dàng với tóc chấm ngang vai - Ảnh: Internet
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Xuân Bắc thả dáng bên mái tóc xoăn uốn lọn - Ảnh: Internet
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Cô nàng văn phòng Công Lý siêu dễ thương - Ảnh: Internet
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Chí Trung đang dịu dàng nhâm nhi cà phê trong bức ảnh - Ảnh: Internet
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Quang Thắng tóc ngắn vàng hoe - Ảnh: Internet
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Và chốt đơn là 'Ngọc hoàng' Quốc Khánh khiến khán giả vô cùng thích thú - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả vô cùng thích thú và dành cho dàn sao những lời khen có cánh trong phiên bản ảnh chuyển giới. Một số bạn còn thi nhau tìm xem ai sẽ đoạt vương miện ‘nam thanh nữ tú’ trong loạt ảnh trên.

Từ khóa:   Vân Dung Tự Long Xuân Bắc

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