Á hậu Kim Duyên viết 'tút' ủng hộ tuyển Việt Nam nhưng lại lỗi 1 từ gây 'điềm báo tâm linh' khiến cõi mạng ùa vào bắt bớ

Tin tức giải trí 16/06/2021 10:25

Á hậu Nguyễn Huỳnh Kim Duyên sắp dự thi Miss Universe đã bị khán giả phát hiện sai lỗi chính tả khi ủng hộ trận cầu hấp dẫn Việt Nam UAE.

Việt Nam dù đã thua UAE với tỷ số 2-3 tuy nhiên chúng ta cũng phải tự hào khi lần đầu tiên đội tuyển nước nhà vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Hàng triệu con tim Việt như muốn vỡ òa khi thầy trò HLV Park Hang Seo tạo nên lịch sử mà khu vực Đông Nam Á chỉ có Thái Lan mới làm được kỳ tích này.

kim duyen 1
Nguyễn Huỳnh Kim Duyên cũng là fan bóng đá khi đêm qua cô đã ủng hộ đội tuyển Việt Nam hết mình - Ảnh: Internet

Nhằm ủng hộ cho đội tuyển nước nhà trong trận cầu nảy lửa Việt Nam vs UAE, Á hậu Nguyễn Huỳnh Kim Duyên - người sẽ đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe sắp tới đã bị cõi mạng phát hiện sai lỗi chính tả: "Không sao! Còn thở là còn gở Việt Nam ơi. Còn tận 57', bình tĩnh và cố lên Việt Nam!".

kim duyen 2
Tuy nhiên sau bài đăng ủng hộ đội tuyển nước nhà khán giả phát hiện cô sai chính tả - Ảnh: Chụp màn hình
kim duyen 3
Cô viết sai từ 'gỡ' thành 'gở' khiến dân mạng phản ứng - Ảnh: Chụp màn hình

Theo nhiều khán giả khó tính đã khó chịu khi cô dùng từ “gở” vì đây là từ có ý nghĩa không tốt, dự báo những chuyện xui rủi. 

Từ cô nên dùng trong lúc Việt Nam bị dẫn trước 3 bàn phải là từ “gỡ” mới chính xác. Hi vọng nàng Á hậu sẽ trau dồi thêm để không sai lỗi chính tả trong dịp đại diện Việt Nam sải bước ở cuộc thi thế giới sắp tới.

'Vựa nước mắm’ Tạ Biên Cương trở lại trong trận Việt Nam - UAE, khán giả lại chia phe 'đốp-chát'

'Vựa nước mắm’ Tạ Biên Cương trở lại trong trận Việt Nam - UAE, khán giả lại chia phe 'đốp-chát'

Trong trận cầu tối nay giữa tuyển Việt Nam và UAE sẽ có sự góp mặt của BLV Tạ Biên Cương tham gia bình luận.

Xem thêm
Từ khóa:   Việt Nam và UAE tỷ số Việt Nam UAE Việt Nam vs UAE

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 3 giờ 55 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 4 giờ 15 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 5 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43