Á hậu Kim Duyên viết 'tút' ủng hộ tuyển Việt Nam nhưng lại lỗi 1 từ gây 'điềm báo tâm linh' khiến cõi mạng ùa vào bắt bớ

Á hậu Nguyễn Huỳnh Kim Duyên sắp dự thi Miss Universe đã bị khán giả phát hiện sai lỗi chính tả khi ủng hộ trận cầu hấp dẫn Việt Nam UAE.

Việt Nam dù đã thua UAE với tỷ số 2-3 tuy nhiên chúng ta cũng phải tự hào khi lần đầu tiên đội tuyển nước nhà vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Hàng triệu con tim Việt như muốn vỡ òa khi thầy trò HLV Park Hang Seo tạo nên lịch sử mà khu vực Đông Nam Á chỉ có Thái Lan mới làm được kỳ tích này.

Nguyễn Huỳnh Kim Duyên cũng là fan bóng đá khi đêm qua cô đã ủng hộ đội tuyển Việt Nam hết mình - Ảnh: Internet

Nhằm ủng hộ cho đội tuyển nước nhà trong trận cầu nảy lửa Việt Nam vs UAE, Á hậu Nguyễn Huỳnh Kim Duyên - người sẽ đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe sắp tới đã bị cõi mạng phát hiện sai lỗi chính tả: "Không sao! Còn thở là còn gở Việt Nam ơi. Còn tận 57', bình tĩnh và cố lên Việt Nam!".

Tuy nhiên sau bài đăng ủng hộ đội tuyển nước nhà khán giả phát hiện cô sai chính tả - Ảnh: Chụp màn hình

Cô viết sai từ 'gỡ' thành 'gở' khiến dân mạng phản ứng - Ảnh: Chụp màn hình

Theo nhiều khán giả khó tính đã khó chịu khi cô dùng từ “gở” vì đây là từ có ý nghĩa không tốt, dự báo những chuyện xui rủi.

Từ cô nên dùng trong lúc Việt Nam bị dẫn trước 3 bàn phải là từ “gỡ” mới chính xác. Hi vọng nàng Á hậu sẽ trau dồi thêm để không sai lỗi chính tả trong dịp đại diện Việt Nam sải bước ở cuộc thi thế giới sắp tới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/a-hau-kim-duyen-viet-tut-ung-ho-tuyen-viet-nam-nhung-lai-loi-1-tu-gay-diem-bao-tam-linh-khien-coi-mang-ua-vao-bat-bo-408999.html