Nhà cầm quân UAE nói về tuyển Việt Nam: 'Tôi vẫn hơi tức vì họ chơi quá hay. Đội tuyển này có tương lai đó'

Dù để thua 2-3 trước tuyển UAE nhưng HLV Bert van Marwijk thừa nhận, đội bóng của ông đã suýt phải trả giá khi tuyển Việt Nam bất ngờ chơi rất hay ở hiệp 2.

Rạng sáng 16/6, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và UAE đã kết thúc với tỷ số 2-3 nghiêng về cho đội bạn. Tuy thua cuộc nhưng thầy trò HLV Park Hang - seo vẫn nhận nhiều đánh giá tích cực từ khán giả và các nhà chuyên môn. Đội tuyển Việt Nam rạng sáng nay - Ảnh: Sport5 Thậm chí, HLV Bert van Marwijk - HLV trưởng đội tuyển UAE chia sẻ tại họp báo sau trận đấu rằng ông khá "tức" vì Việt Nam chơi quá hay, suýt nữa đội ông cầm hòa. Đồng thời, ông có chút không vui vì đội mình có vài lỗi đã xảy ra nhưng hài lòng với kết quả hiện tại của toàn đội.



Ông Bert van Marwijk - Ảnh: Vietnamnet "Tôi nói không dễ nhưng UAE đã toàn thắng cả bốn trận. Tôi rất tự hào về đội hình này, và những gì họ làm. Mỗi trận họ đều trình diễn bóng đá đỉnh cao và các cầu thủ cũng đạt phong độ tốt. Đây là trận hay nhất, UAE chơi đúng thứ bóng đá tôi muốn, làm mọi người tự hào", HLV tuyển UAE nhận định về đội bóng của mình. Dù dành lời có cánh cho đội mình nhưng chiến lược gia người Hà Lan thừa nhận, UAE vẫn có những sai lầm ở cuối trận, mắc 2 lỗi nghiêm trọng và phải nhận 2 bàn thua. Đồng thời, ông đánh giá trận đấu cùng tuyển Việt Nam là trận hay nhất mà đội ông từng chơi kể từ khi bước vào mùa World Cup 2022.

"Tôi vẫn hơi tức là họ lại có thể chơi quá hay như vậy. Suýt nữa chúng tôi hòa từ chỗ dẫn 3-0 rồi 3-2. Tỉ số này không bộc lộ được những gì chúng tôi đã thể hiện. Các cầu thủ vẫn còn hai lỗi ở cuối trận, tôi thấy tiếc nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc. Đội tuyển này có tương lai đó. Các cầu thủ có vài lỗi nhưng tôi hạnh phúc vì những gì họ đã thể hiện. Tôi tiếc là UAE vẫn còn 2 lỗi ở cuối trận. Đến lúc này, tôi vẫn chưa quên được mấy phút cuối vừa qua", HLV từng đưa Hà Lan tới ngôi Á quân World Cup nói. (Highlights UAE 3-2 Việt Nam | Vòng loại World Cup 2022 - Nguồn: Nextsports) Được biết, ông Marwijk từng bị UAE sa thải sau giai đoạn đầu của vòng loại thứ 2. Khi đó, UAE đã liêp tiếp nhận những kết quả không tốt, bao gồm cả trận thua Việt Nam 0-1 ở lượt đi. Sau đó, nhà cầm quân người Hà Lan được mời trở lại. Tận dụng quãng nghỉ dài vì dịch bệnh COVID-19, ông đã xây dựng tuyển UAE thành tập thể rất mạnh. Nhờ đó mà trong 4 trận vừa qua, UAE có thành tích toàn thắng.

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