UAE tiếp tục chọn 'thánh địa' Zabeel vì một niềm tin bí ẩn, người hâm mộ Việt Nam vẫn tự tin vào thầy trò ông Park

Tin tức giải trí 15/06/2021 20:05

Đúng 23h45 ngày 15/6, trận đấu giữa Việt Nam và UAE trong khuôn khổ vòng loại World Cup khu vực châu Á sẽ chính thức diễn ra. Lần chạm trán này sẽ quyết định vị trí nhất, nhì bảng G của cả hai đội tuyển.

Trước thềm diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển UAE, người hâm mộ nước nhà không khỏi hồi hộp vì trong trận chiến với 1 đối thủ sừng sỏ lại không có sự góp mặt chỉ đạo của ông Park Hang-seo.

Khác với hai lượt trận trước, Việt Nam sẽ không đá trên SVĐ Al Maktoum mà chuyển sang SVĐ Zabeel. Hiện tại, SVĐ đa chức năng này chủ yếu được dùng để phục vụ các trận bóng đá. Đây cũng là sân nhà của Al Wasl - CLB đang thi đấu tại giải UAE Arabian Gulf League.

Zabeel có lịch sử khá lâu đời hơn khi được xây dựng từ năm 1974. Sức chứa của SVĐ này chỉ là 8.000 chỗ. Trong khi đó, Al Maktoum mới xuất hiện vào năm 1981, lại được nâng cấp thêm vào năm 2009. SVĐ này có sức chứa lên tới 15.000 chỗ, được trang bị mái vòm che khán đài. Mặc dù vậy UAE vẫn lựa chọn sân đấu có chất lượng kém hơn cho trận đối đầu với Việt Nam. Được biết, đây cũng là nơi đội chủ nhà đã đón tiếp đối thủ Thái Lan, Indonesia, Malaysia trong 3 trận trước đó.

doi tuyen Viet Nam 1
Cơ sở vật chất tại sân Zabeel không được hiện đại lắm - Ảnh: Internet

Quyết định này của UAE dường như hơi khó hiểu, tuy nhiên, trên thực tế, khi xem xét lại thành tích của đội tuyển này, người hâm mộ sẽ ngay lập tức có câu trả lời. Không rõ nguyên nhân tại sao nhưng đội tuyển này luôn đạt thành tích tốt khi thi đấu trên SVĐ Zabeel.

Trong 9 lần thi đấu gần nhất trên SVĐ Zabeel, UAE giành chiến thắng đến 7 lần. Cách đây 3 tháng, thầy trò HLV Bert van Marwijk vừa “hủy diệt” đối thủ Ấn Độ với tỷ số không tưởng 6-0. Cách đây 10 năm, Ấn Độ cũng ngậm ngùi chịu thua UAE với cách biệt 5 bàn không gỡ trong một trận giao hữu.

Các đội tuyển khác trong bảng G đều từng thi đấu đủ trên 2 SVĐ là Al Maktoum và Zabeel, còn UAE vẫn quyết tâm “trung thành” với Zabeel. Khác với các SVĐ còn lại, đây là nơi đội chủ nhà chưa từng nhận thất bại.

Thành tích ấn tượng này có thể là lý do mà UAE tiếp tục đặt hy vọng vào SVĐ Zabeel trong trận đấu sắp tới với Việt Nam.

Mặc dù 1 tỷ số hòa cũng đủ để đưa thầy Park và các học trò hiên ngang đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, nhưng người hâm mộ vẫn tin tưởng rằng Việt Nam sẽ vững vàng vượt qua mọi thách thức để giành được kết quả cao nhất. Cùng chúc cho các cầu thủ sẽ hoàn thành thật tốt trận đấu tối nay dù không có "thuyền trưởng" người Hàn Quốc ở bên cạnh.

Tiền vệ Christian Eriksen lần đầu xuất hiện sau khi đột quỵ trên sân cỏ: ‘Cảm ơn tất cả mọi người, tôi vẫn ổn’

Tiền vệ Christian Eriksen lần đầu xuất hiện sau khi đột quỵ trên sân cỏ: ‘Cảm ơn tất cả mọi người, tôi vẫn ổn’

Sau khi được chữa trị, tiền vệ Christian Eriksen đã bắt đầu hồi phục và xuất hiện trên MXH để gửi lời cảm ơn tới những người đã luôn bên cạnh động viên anh suốt thời gian qua.

Xem thêm
Từ khóa:   đội tuyển Việt Nam SVĐ Zabeel lý do UAE chọn SVĐ Zabeel

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 0 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 4 giờ 20 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 5 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43