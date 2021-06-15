UAE tiếp tục chọn 'thánh địa' Zabeel vì một niềm tin bí ẩn, người hâm mộ Việt Nam vẫn tự tin vào thầy trò ông Park

Đúng 23h45 ngày 15/6, trận đấu giữa Việt Nam và UAE trong khuôn khổ vòng loại World Cup khu vực châu Á sẽ chính thức diễn ra. Lần chạm trán này sẽ quyết định vị trí nhất, nhì bảng G của cả hai đội tuyển.

Trước thềm diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển UAE, người hâm mộ nước nhà không khỏi hồi hộp vì trong trận chiến với 1 đối thủ sừng sỏ lại không có sự góp mặt chỉ đạo của ông Park Hang-seo. Khác với hai lượt trận trước, Việt Nam sẽ không đá trên SVĐ Al Maktoum mà chuyển sang SVĐ Zabeel. Hiện tại, SVĐ đa chức năng này chủ yếu được dùng để phục vụ các trận bóng đá. Đây cũng là sân nhà của Al Wasl - CLB đang thi đấu tại giải UAE Arabian Gulf League.

Zabeel có lịch sử khá lâu đời hơn khi được xây dựng từ năm 1974. Sức chứa của SVĐ này chỉ là 8.000 chỗ. Trong khi đó, Al Maktoum mới xuất hiện vào năm 1981, lại được nâng cấp thêm vào năm 2009. SVĐ này có sức chứa lên tới 15.000 chỗ, được trang bị mái vòm che khán đài. Mặc dù vậy UAE vẫn lựa chọn sân đấu có chất lượng kém hơn cho trận đối đầu với Việt Nam. Được biết, đây cũng là nơi đội chủ nhà đã đón tiếp đối thủ Thái Lan, Indonesia, Malaysia trong 3 trận trước đó. Cơ sở vật chất tại sân Zabeel không được hiện đại lắm - Ảnh: Internet Quyết định này của UAE dường như hơi khó hiểu, tuy nhiên, trên thực tế, khi xem xét lại thành tích của đội tuyển này, người hâm mộ sẽ ngay lập tức có câu trả lời. Không rõ nguyên nhân tại sao nhưng đội tuyển này luôn đạt thành tích tốt khi thi đấu trên SVĐ Zabeel.

Trong 9 lần thi đấu gần nhất trên SVĐ Zabeel, UAE giành chiến thắng đến 7 lần. Cách đây 3 tháng, thầy trò HLV Bert van Marwijk vừa “hủy diệt” đối thủ Ấn Độ với tỷ số không tưởng 6-0. Cách đây 10 năm, Ấn Độ cũng ngậm ngùi chịu thua UAE với cách biệt 5 bàn không gỡ trong một trận giao hữu. Các đội tuyển khác trong bảng G đều từng thi đấu đủ trên 2 SVĐ là Al Maktoum và Zabeel, còn UAE vẫn quyết tâm “trung thành” với Zabeel. Khác với các SVĐ còn lại, đây là nơi đội chủ nhà chưa từng nhận thất bại. Thành tích ấn tượng này có thể là lý do mà UAE tiếp tục đặt hy vọng vào SVĐ Zabeel trong trận đấu sắp tới với Việt Nam. Mặc dù 1 tỷ số hòa cũng đủ để đưa thầy Park và các học trò hiên ngang đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, nhưng người hâm mộ vẫn tin tưởng rằng Việt Nam sẽ vững vàng vượt qua mọi thách thức để giành được kết quả cao nhất. Cùng chúc cho các cầu thủ sẽ hoàn thành thật tốt trận đấu tối nay dù không có "thuyền trưởng" người Hàn Quốc ở bên cạnh.

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