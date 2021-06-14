Toàn đội tuyển Đan Mạch nhận đặc quyền chưa có tiền lệ sau sự cố của tiền vệ Eriksen

Vụ việc tiền vệ Christian Eriksen đang thi đấu bỗng ngất xỉu vì cơn ngưng tim ngay trên sân cỏ đã gây chấn động làng thể thao. Mới đây, đội tuyển của anh đã phải gặp bác sĩ tâm lý để bình ổn hơn sau sự cố.

Sự cố bị ngừng tim, đột quỵ ngay trên sân cỏ của Christian Eriksen vào hôm 12/6 đã khiến nhiều cầu thủ Đan Mạch gặp vấn đề về tâm lý, một số thậm chí bật khóc ngay trên sân. Vào thời điểm trận đấu trở lại, đội trưởng Simon Kjaer cũng chỉ thi đấu thêm được ít phút trước khi ra khỏi sân. Theo ông Kasper Hjulmand, HLV trưởng tuyển Đan Mạch, toàn đội đã phải nhờ trợ giúp tới từ những chuyên gia.

Đồng đội của Eriksen đã vô cùng hoang mang khi chứng kiến tiền vệ gục ngã ngay trên sân cỏ - Ảnh: Internet

Ông Hjumand chia sẻ: "Chúng tôi ngồi cùng nhau tại phòng chung. Toàn đội nói chuyện với nhau rất nhiều, họ chia sẻ những trải nghiệm và suy nghĩ của mình. Chúng tôi suýt nữa đã mất một người đồng đội. Và rồi sau đó, các chuyên gia tâm lý đã đến và thực hiện một bài trị liệu nhỏ. Chúng tôi được yêu cầu kể về những câu chuyện tương tự trong quá khứ, nhớ lại cảm nhận, đã vượt qua như thế nào".

Để đẩy nhanh quá trình hồi phục, LĐBĐ Đan Mạch (DBU) đã quyết định để các cầu thủ hưởng một đặc quyền - đó là được phép rời khách sạn để gặp người thân. Thông tin này được chính Giám đốc thể thao Peter Moller của DBU xác nhận.

HLV Hjumand nói thêm: "Nếu các bạn hỏi, chúng tôi có khuyến khích các cầu thủ rời khỏi khách sạn chung. Tất nhiên, chúng tôi không làm điều đó. Tuy nhiên, chúng tôi lắng nghe lời tư vấn của các chuyên gia những người rất hiểu về cách vượt qua những câu chuyện như thế này và đưa ra quyết định trên. Chúng tôi sẽ tiến lên, tiếp tục chiến dịch để khiến người hâm mộ tự hào. Chúng tôi sẽ ra sân vì cậu ấy".

Theo ông, toàn đội Đan Mạch có thể vững tin khi đấu bởi Eriksen hiện đã ổn định, hoàn toàn tỉnh táo. Đồng thời, chàng tiền vệ cũng muốn thấy đội bóng của mình ra sân cống hiến.

Rớt nước mắt cảnh vợ Christian Eriksen leo rào, khóc nức nở chạy vào sân cỏ khi chồng đột quỵ Vợ tiền vệ Christian Eriksen đã vừa bật khóc vừa leo rào chạy vào sân giữa lúc chồng mình đột quỵ bất tỉnh ngay trên sân cỏ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/toan-doi-tuyen-dan-mach-nhan-dac-quyen-chua-co-tien-le-sau-su-co-cua-tien-ve-eriksen-408824.html