NÓNG: Tiền vệ Christian Eriksen đã tỉnh lại sau khi bị đột quỵ trong trận Đan Mạch vs Phần Lan

Tiền vệ người Đan Mạch, Christian Eriksen đột quỵ trên sóng bóng hiện đã tỉnh lại và trong trạng thái ổn định

Tối qua, rạng sáng 13/6 (giờ Việt Nam) người hâm mộ bóng đá trên thế giới "mất ăn mất ngủ" khi nam tiền vệ 29 tuổi Christian Eriksen (Đan Mạch) bất ngờ đổ gục xuống sân bóng ở phút 43 của trận bóng Đan Mạch với Phần Lan.

Tiền vệ 29 tuổi đã tỉnh lại - Ảnh: Chụp màn hình

Theo báo Tuổi Trẻ, hiện tại tiền vệ Christian Eriksen đã tỉnh lại và ở trong trạng thái ổn định. Nam tiền vệ sinh năm 1992 đang trên đường chuyển tới bệnh viện tại Copenhagen để theo dõi thêm. Phía BTC Euro 2020 cũng đã xác nhận thông tin này trên twitter.

Được biết, hiện Eriksen đã tỉnh táo, có thể giao tiếp với người thân và có nhận thức tốt.

Thông tin Christian Eriksen tỉnh lại đã được BTC Euro 2020 xác nhận thông tin trên twitter - Ảnh: Twitter EUFA Euro 2020

Trước đó, ở phút 43 trận Đan Mạch với Phần Lan tại bảng B Euro 2020, tiền vệ Christian Eriksen đang chạy ra nhận bóng từ đồng đội thì bất ngờ đổ gục xuống sân, dù anh không va chạm với bất kỳ ai. Cầu thủ 29 tuổi nằm bất động và được đồng đội nhanh chóng sơ cứu trước khi các nhân viên y tế vào sân.

Christian Eriksen ngã gục trên sân bóng - Ảnh: Chụp màn hình

Vào lúc 11h56 (giờ Việt Nam), Eriksen đã được đưa khỏi sân bằng cáng. Một tấm băngrôn trắng được dùng để che lại khi các nhân viên y tế và đồng đội đưa anh rời sân.

Sau khi xảy ra sự việc, trận bóng đã bị hoãn. Đến thời điểm hiện tại, người hâm mộ vẫn đang dõi theo tình hình sức khỏe của tiền vệ 29 tuổi và cầu nguyện anh sẽ sớm bình phục.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-tien-ve-christian-eriksen-da-tinh-lai-sau-khi-bi-dot-quy-trong-tran-dan-mach-vs-phan-lan-408662.html