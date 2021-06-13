SỐC: Siêu sao bóng đá Đan Mạch Eriksen đột quỵ, ngã gục ngay trong trận đấu với Phần Lan

Giữa sân đấu EURO 2020, tiền vệ Christian Eriksen của đội tuyển Đan Mạch bất ngờ đổ gục ngay trên sân bóng, khi hiệp một trận đấu Đan Mạch vs Phần Lan sắp kết thúc. Đáng chú ý, lúc này tiền vệ Christian Eriksen không hề va chạm với ai. Sự việc khiến cả thế giới bàng hoàng và vô cùng lo lắng.
Ngay lập tức, trọng đài cho ngừng trận đấu, đồng thời đội ngũ y tế đã vào sân bóng ngay để tiến hành cấp cứu cho Christian Eriksen.
Sự cố diễn ra bất ngờ khiến cả sân bóng bàng hoàng và làm chấn động cả thế giới bóng đá.