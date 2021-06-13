SỐC: Siêu sao bóng đá Đan Mạch Eriksen đột quỵ, ngã gục ngay trong trận đấu với Phần Lan

Christian Eriksen đột quỵ giữa sân đấu EURO 2020, trận đấu Đan Mạch – Phần Lan tạm hoãn.

Giữa sân đấu EURO 2020, tiền vệ Christian Eriksen của đội tuyển Đan Mạch bất ngờ đổ gục ngay trên sân bóng, khi hiệp một trận đấu Đan Mạch vs Phần Lan sắp kết thúc. Đáng chú ý, lúc này tiền vệ Christian Eriksen không hề va chạm với ai. Sự việc khiến cả thế giới bàng hoàng và vô cùng lo lắng.

Ngay lập tức, trọng đài cho ngừng trận đấu, đồng thời đội ngũ y tế đã vào sân bóng ngay để tiến hành cấp cứu cho Christian Eriksen.

Đang thi đấu Christian Eriksen bỗng đổ gục và nằm bất động trên sân cỏ - Ảnh: Internet

Đang tham gia trận đấu, tiền vệ Christian Eriksen bất ngờ đổ gục ở phút 43 - Ảnh: Internet

Trong khi nhân viên y tế sơ cứu cho đồng đội, các cầu thủ Đan mạch đứng vây kín xung quanh để che hình ảnh có thể khiến khán giả bị sốc - Ảnh: Internet

Sự cố bất ngờ này khiến ai cũng bàng hoàng và trận đấu cũng hoãn ngay sau đó - Ảnh: Internet

Đồng đội khóc khi thấy tình trạng của Eriksen - Ảnh: Internet

Bạn gái của Eriksen, Sabrina cũng có mặt trên khán đài và hốt hoảng xuống sân ngay lập tức - Ảnh: Internet

Cổ động viên Đan Mạch cũng không tránh khỏi cú sốc trên sân - Ảnh: Internet

Đây là tin chấn động đối với làng bóng đá thế giới - Ảnh: Internet

Cầu thủ Phần Lan cũng rất lo lắng cho Christian Eriksen - Ảnh: Internet

Sự cố diễn ra bất ngờ khiến cả sân bóng bàng hoàng và làm chấn động cả thế giới bóng đá.

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