Với sức nóng của ngày hội bóng đá lớn thế giới EURO 2021đang lan tỏa mạnh mẽ, các cô gái xinh đẹp cũng có "máu" đam mê thể thao lần lượt ứng tuyển đăng ký tham dự chương trình Nóng cùng EURO 2021.
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Chưa đầy một tháng nữa, trái bóng EURO 2021 sẽ chính thức lăn trên sân cỏ trước sự chứng kiến của những người hâm mộ bóng đá. Ngay từ lúc này, sức nóng của ngày hội bóng đá lớn của thế giới đã lan tỏa mạnh mẽ khi các mỹ nhân Việt có "máu" đam mê thể thao đang đăng tải những video ứng tuyển đăng ký tham dự chương trình Nóng cùng EURO 2021. Trong số này, nổi bật một vài cái tên đáng chú ý như hotgirl võ thuật Nguyễn Thảo Uyên, hotgirl phòng gym Trang Lê.
Trang Lê
Trang Lê sinh năm 1993, cô hiện là huấn luyên viên về fitness nổi tiếng mạng xã hội. Nữ huấn luyện viên thường xuyên đăng tải những video, bài viết về luyện tập, cách sống lành mạnh trên mạng xã hội. Cũng chính vì điều đó mà cô nàng luôn được mọi người quan tâm và dành nhiều tình cảm yêu mến. Để sở hữu vóc dáng hoàn hảo, nữ HLV duy trì thói quen tập luyện hằng ngày. Cô tập kết hợp nhiều bộ môn như gym, yoga, boxing, thiền...
Đến với chương trình "Nóng cùng EURO 2021", video giới thiệu của người đẹp thể hình đã sở hữu hàng nghìn lượt xem, trở thành một trong những video có lượt xem cao nhất hiện tại trên Fanpage. Vốn dành sự ngưỡng mộ cho nam cầu thủ Ronaldo nên người đẹp 9X này có thể sẽ làm đại diện và cổ vũ cho Bồ Đào Nha. Cô nàng cảm thấy rất háo hức khi “Brazil châu Âu” đang sở hữu đội hình mạnh với nhiều ngôi sao tên tuổi.
Thảo Uyên
Người đẹp Lâm Đồng với tên đầy đủ Nguyễn Lê Thảo Uyên, sinh năm 1997, hiện là hotgirl đang gây chú ý nhờ ngoại hình nổi bật. Cô khá nổi tiếng với biệt danh là "hot girl võ thuật" khi giành đai đen môn taekwondo.
Khi tham gia ứng tuyển chương trình "Nóng cùng EURO 2021, người đẹp 9X đã chuẩn bị cho mình "hành trang" về kiến thức bóng đá, cũng như sức khỏe để có đủ thể cháy hết mình suốt kỳ EURO tới: "Là một người rất yêu thích thể thao nói chung và bóng đá nói riêng nên ngay khi biết về chương trình này là tôi đã đăng ký ngay. Tôi nghĩ nó rất phù hợp với sở thích cũng như cá tính năng động của mình”. Hiện tại, cô nàng vẫn chưa tiết lộ tên đội bóng mà cô yêu thích lâu nay.
Vốn sở hữu một gương mặt xinh đẹp, cô nàng còn thu hút mọi ánh mắt bởi thân hình cân đối với số đo 3 vòng hoàn hảo.
Đời thường, Thảo Uyên thoải mái lựa chọn những bộ trang phục đa dạng từ nữ tính đến quyến rũ và năng động. Dù ở phong cách nào, cô nàng cũng "cân tất", vô cùng gợi cảm và lôi cuốn.