Mỹ nhân hot nhất hệ Tiktok Việt không ngại vạch áo dù từng bị chê thừa mỡ, khoe ‘bàn tay hư’ nâng đỡ 'cặp tuyết lê' khủng

Lê Bống tên thật là Lê Xuân Anh, là một trong những hot girl nóng bỏng nhất nhì làng Tiktok. Vốn sở hữu gương mặt xinh đẹp, đường nét thanh tú, cô nàng còn “hút hồn” bao người nhờ thân hình gợi cảm và quyến rũ. Song song đó, sự táo bạo trong các cảnh tạo dáng của cô nàng luôn khiến nhiều người phải trầm trồ và “lác con mắt”.

Cô nàng 9x này từng có một thân hình “thừa cân, thừa mỡ” trong quá khứ. Vì vậy, “người đẹp vòng một” quyết tâm tập gym để có thân hình chuẩn đẹp cùng một sức khỏe tốt. Nhờ siêng năng tập luyện mà cô nàng đã sở hữu được thân hình với ba vòng “cực phẩm”, khiến nhiều cánh mày râu phải “đổ rạp” và hội chị em phải ghen tị.