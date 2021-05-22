Mỹ nhân hot nhất hệ Tiktok Việt không ngại vạch áo dù từng bị chê thừa mỡ, khoe ‘bàn tay hư’ nâng đỡ 'cặp tuyết lê' khủng

Nhịp sống trẻ 22/05/2021 14:23

Từng có thân hình mũm mĩm trước khi tham gia vào con đường nghệ thuật, Lê Bống khiến nhiều người "đốn tim" với thân hình chuẩn đẹp và ba vòng "điện, nước đầy đủ".

Lê Bống tên thật là Lê Xuân Anh, là một trong những hot girl nóng bỏng nhất nhì làng Tiktok. Vốn sở hữu gương mặt xinh đẹp, đường nét thanh tú, cô nàng còn “hút hồn” bao người nhờ thân hình gợi cảm và quyến rũ. Song song đó, sự táo bạo trong các cảnh tạo dáng của cô nàng luôn khiến nhiều người phải trầm trồ và “lác con mắt”.

Cô nàng 9x này từng có một thân hình “thừa cân, thừa mỡ” trong quá khứ. Vì vậy, “người đẹp vòng một” quyết tâm tập gym để có thân hình chuẩn đẹp cùng một sức khỏe tốt. Nhờ siêng năng tập luyện mà cô nàng đã sở hữu được thân hình với ba vòng “cực phẩm”, khiến nhiều cánh mày râu phải “đổ rạp” và hội chị em phải ghen tị.

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Sở hữu nhan sắc lẫn vóc dáng chuẩn đẹp là một lợi thế lớn của người đẹp này - Ảnh IGNV

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Cô nàng 9X từng gây tranh cãi với cách tạo dáng khi đưa tay nâng đỡ vòng một ‘khủng’ của mình - Ảnh IGNV

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Dù dính nhiều lùm xùm không hay, nhưng độ xinh của Tiktoker này luôn khiến người ta phải xiêu lòng - Ảnh IGNV

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Cô nàng không những xinh đẹp mà còn khá là đa tài - Ảnh IGNV

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Với thân hình ‘chuẩn không cần chỉnh’ như thế này, ít ai nghĩ rằng cô nàng này từng có một thân hình 'thừa cân, thừa mỡ' trong quá khứ - Ảnh IGNV

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Nhờ siêng năng tập luyện, cô nàng đã sở hữu được thân hình với ba vòng chuẩn hoàn hảo - Ảnh IGNV

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Sự táo bạo trong khoản tạo dáng của cô nàng luôn khiến bao người phải ‘lác con mắt’ - Ảnh IGNV

Hiện tại, Lê Bống đang sở hữu hàng trăm ngàn lượt tương tác trên Facebook và hàng triệu lượng người theo dõi ở Tiktok. Ngoài là một Tiktoker, cô nàng còn tham gia đóng một số bộ phim ngắn, người mẫu ảnh, quảng cáo cho các nhãn hàng mỹ phẩm, thời trang... Có thể nói, nàng hotgirl này khá đa tài khi có thể tự thân vận động, kiếm nguồn thu nhập tốt để có cuộc sống khá giả và thoải mái.

Cô nàng khoe 'đồi núi trập trùng' khiến bao người 'tá hỏa' nhận ra đây chính là 'hotgirl xe công nghệ ' thuở nào

Cô nàng khoe 'đồi núi trập trùng' khiến bao người 'tá hỏa' nhận ra đây chính là 'hotgirl xe công nghệ ' thuở nào

Cô nàng hotgirl từng diện trang phục xe công nghệ hút hồn bao ánh mắt năm nào, ngày càng trưởng thành và quyến rũ hơn, không thua kém bất kì người đẹp nào trong showbiz.

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Từ khóa:   Lê Bống Hot TikToker người đẹp vòng một

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