Chứng nào tật nấy, nữ streamer tai tiếng tiếp tục phơi ngực bóng nhoáng trước thiên hạ, đen đủi ‘bay kênh’ ngay ngày sinh nhật

Nữ streamer Hàn Quốc - Dahee là người đẹp khá sáng giá với khuôn mặt xinh như búp bê và thân hình “đồng hồ cát” quyến rũ. Tuy nhiên, cô nàng vừa bị “cấm sóng” bởi những hành động phản cảm ngay trong ngày sinh nhật của mình.
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Nhắc đến nữ streamer Hàn Quốc nhiều thị phi và tai tiếng nhất xứ sở kim chi, không ai không bỏ qua cái tên Dahee được. Dahee tên thật là Lee Seul, hiện là một nữ streamer khá nổi tiếng cũng như tai tiếng tại Hàn Quốc.
Nữ streamer này bị bắt gặp cố gắng để lộ toàn bộ bầu ngực khi ăn mặc thiếu vải và thể hiện nhiều động tác gợi cảm. Cụ thể, cô nàng cám ơn người hâm mộ vì sự ủng hộ của họ. Nhưng người đẹp xứ Hàn kèm theo đó là không ít những hành động “quá lố” như bôi dầu bóng loáng khắp cơ thể, xoa xoa và nắn bầu ngực của mình công khai trên sóng. Do vi phạm luật livestream nên cô nàng đã bị nền tảng tạm thời cho “bay màu” kênh ngay trong ngày sinh nhật.
Đồng thời, người đẹp xứ sở kim chi thường đăng tải những hình ảnh gợi cảm và "đốt mắt" người nhìn trên các trang mạng xã hội.
Không ai có thể phủ nhận rằng cô nàng vừa xinh đẹp, thân hình gợi cảm. Vậy nên, dù người đẹp khá nhiều chiêu trò “quá lố” nhưng vẫn được mọi người đón nhận và tiếp tục theo dõi. Cô nàng hiện sở hữu hơn 100.000 người theo dõi trên Instagram và hơn 130.000 người đăng ký trên YouTube.