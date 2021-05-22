Chứng nào tật nấy, nữ streamer tai tiếng tiếp tục phơi ngực bóng nhoáng trước thiên hạ, đen đủi ‘bay kênh’ ngay ngày sinh nhật

Nhắc đến nữ streamer Hàn Quốc nhiều thị phi và tai tiếng nhất xứ sở kim chi, không ai không bỏ qua cái tên Dahee được. Dahee tên thật là Lee Seul, hiện là một nữ streamer khá nổi tiếng cũng như tai tiếng tại Hàn Quốc.

Nữ streamer này bị bắt gặp cố gắng để lộ toàn bộ bầu ngực khi ăn mặc thiếu vải và thể hiện nhiều động tác gợi cảm. Cụ thể, cô nàng cám ơn người hâm mộ vì sự ủng hộ của họ. Nhưng người đẹp xứ Hàn kèm theo đó là không ít những hành động “quá lố” như bôi dầu bóng loáng khắp cơ thể, xoa xoa và nắn bầu ngực của mình công khai trên sóng. Do vi phạm luật livestream nên cô nàng đã bị nền tảng tạm thời cho “bay màu” kênh ngay trong ngày sinh nhật.