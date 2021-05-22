Chứng nào tật nấy, nữ streamer tai tiếng tiếp tục phơi ngực bóng nhoáng trước thiên hạ, đen đủi ‘bay kênh’ ngay ngày sinh nhật

Nhịp sống trẻ 22/05/2021 13:33

Nữ streamer Hàn Quốc - Dahee là người đẹp khá sáng giá với khuôn mặt xinh như búp bê và thân hình “đồng hồ cát” quyến rũ. Tuy nhiên, cô nàng vừa bị “cấm sóng” bởi những hành động phản cảm ngay trong ngày sinh nhật của mình.

Nhắc đến nữ streamer Hàn Quốc nhiều thị phi và tai tiếng nhất xứ sở kim chi, không ai không bỏ qua cái tên Dahee được. Dahee tên thật là Lee Seul, hiện là một nữ streamer khá nổi tiếng cũng như tai tiếng tại Hàn Quốc.

Nữ streamer này bị bắt gặp cố gắng để lộ toàn bộ bầu ngực khi ăn mặc thiếu vải và thể hiện nhiều động tác gợi cảm. Cụ thể, cô nàng cám ơn người hâm mộ vì sự ủng hộ của họ. Nhưng người đẹp xứ Hàn kèm theo đó là không ít những hành động “quá lố” như bôi dầu bóng loáng khắp cơ thể, xoa xoa và nắn bầu ngực của mình công khai trên sóng. Do vi phạm luật livestream nên cô nàng đã bị nền tảng tạm thời cho “bay màu” kênh ngay trong ngày sinh nhật.

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Khoảnh khắc gây tranh cãi của cô nàng trong khi livestream - Ảnh chụp màn hình

Đồng thời, người đẹp xứ sở kim chi thường đăng tải những hình ảnh gợi cảm và "đốt mắt" người nhìn trên các trang mạng xã hội.

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Nữ streamer xứ Hàn nổi tiếng đi đôi với tai tiếng - Ảnh IGNV
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Vốn sở hữu gương mặt xinh đẹp lẫn thân hình 'nóng bỏng', cô nàng khiến nhiều người không khỏi rời mắt - Ảnh IGNV
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Để thu hút mọi người xem live streamer của mình, cô nàng không từ một chiêu trò 'quái đảng' và nhạy cảm nào - Ảnh IGNV
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Người đẹp cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh gợi cảm và quyến rũ lên trang cá nhân - Ảnh IGNV
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Lợi thế nhan sắc lẫn vóc dáng chuẩn đẹp, nữ streamer vẫn được nhiều người quan tâm và 'săn đón' - Ảnh IGNV
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Việc cô nàng bị 'cấm sóng' khiến không ít người cảm thấy khá tiếc nuối - Ảnh IGNV

‪Không ai có thể phủ nhận rằng cô nàng vừa xinh đẹp, thân hình gợi cảm. Vậy nên, dù người đẹp khá nhiều chiêu trò “quá lố” nhưng vẫn được mọi người đón nhận và tiếp tục theo dõi. Cô nàng hiện sở hữu hơn 100.000 người theo dõi trên Instagram và hơn 130.000 người đăng ký trên YouTube.

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