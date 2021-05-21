Ichika Seta: Hot girl phim 'nóng' sở hữu vòng 1 'siêu to khổng lồ' hơn 100cm, nhảy 'tung ngực' trên mạng xã hội

Ichika Seta hiện là nữ diễn viên tân binh trong ngành công nghiệp phim người lớn, khiến nhiều người không khỏi "choáng váng" bởi khuôn mặt xinh xắn tỷ lệ thuận với thân hình cực "đốt mắt" người nhìn.

Ngành công nghiệp phim người lớn tại xứ sở hoa anh đào thường "thay máu", tìm kiếm và đón thêm cả chục nghìn những gương mặt nữ diễn viên mới. Tuy nhiên, trοng số đó, chỉ có rất ít những cái tên là thật sự nổi bật, thậm chí là thu hút sự chú ý của người hâm mộ ngay cả khi chưa có bộ phim đầu tay nữa.

Ichika Seta sinh năm 2001, không những xinh đẹp với nhan sắc trời phú, cô nàng còn "gây sốc" νới νòng một cup E được đánh giá là “siêu tο khổng lồ”. Cứ mỗi lần người đẹp xứ Phù Tang xuất hiện trên mạng xã hội, cánh mày râu cứ phải mê mệt và "nuốt nước miếng" vì cô nàng.

'Mỹ nhân vòng một' luôn gây ấn tượng với phong cách thời trang 'kiệm vải' để khoe tối đa vóc dáng của mình - Ảnh: Twitter nhân vật

Nữ diễn viên cho biết, cô phải tự kiếm thêm thu nhập để trang trải cho cuộc sống. Đó cũng là nguyên nhân và động lực thúc đẩy cô nàng đến với ngành công nghiệp phim người lớn này. Đồng thời, với vai trò là một streamer trước đó, cô nàng thường xuyên phải đối mặt với chuyện quấy rối tình dục, mệt mỏi với sức ép phải sáng tạo nội dung liên tục để luôn thu hút người xem. Nhưng kể từ khi cô lấn sân sang phim "nóng", người đẹp thoải mái hơn khá nhiều và mức thù lao mà cô nàng đang nhận có khi gấp nhiều lần so với trước.

Cô nàng cũng không hề ngại cởi để khoe vòng eo 'con kiến' đáng mơ ước của mình - Ảnh: Twitter nhân vật

Sự táo bạo trong khoản tạo dáng của người đẹp 10x này khó ai bì lại - Ảnh: Twitter nhân vật

Hiện tại, Ichika Seta chăm chỉ cập nhật trang cá nhân với những hình ảnh khoe dáng "nóng bỏng". Song song đó, cô nàng cũng dành nhiều thời gian chο các clip nhảy "tung ngực" vô cùng quyến rũ và gợi cảm trên tài khoản TikTοk của mình.

Thiên Thy: 'Thần tiên tỷ tỷ' trong giới streamer bất ngờ 'lột xác' thành 'nữ ác ma' hở bạo không ai ngờ Nàng hotgirl Nghệ An từng "gây mưa, làm bão' trên mạng xã hội bởi vẻ ngoài xinh đẹp, toát ra khí chất trong trẻo và thanh khiết. Tuy nhiên, bẵng đi một thời gian, cô nàng đã "tái xuất" bằng những hình ảnh "nửa kín, nửa hở" khiến vạn người mê.

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