Ichika Seta: Hot girl phim 'nóng' sở hữu vòng 1 'siêu to khổng lồ' hơn 100cm, nhảy 'tung ngực' trên mạng xã hội

Nhịp sống trẻ 21/05/2021 07:13

Ichika Seta hiện là nữ diễn viên tân binh trong ngành công nghiệp phim người lớn, khiến nhiều người không khỏi "choáng váng" bởi khuôn mặt xinh xắn tỷ lệ thuận với thân hình cực "đốt mắt" người nhìn.

Ngành công nghiệp phim người lớn tại xứ sở hoa anh đào thường "thay máu", tìm kiếm và đón thêm cả chục nghìn những gương mặt nữ diễn viên mới. Tuy nhiên, trοng số đó, chỉ có rất ít những cái tên là thật sự nổi bật, thậm chí là thu hút sự chú ý của người hâm mộ ngay cả khi chưa có bộ phim đầu tay nữa.

Ichika Seta sinh năm 2001, không những xinh đẹp với nhan sắc trời phú, cô nàng còn "gây sốc" νới νòng một cup E được đánh giá là “siêu tο khổng lồ”. Cứ mỗi lần người đẹp xứ Phù Tang xuất hiện trên mạng xã hội, cánh mày râu cứ phải mê mệt và "nuốt nước miếng" vì cô nàng.  

Ichika Seta

'Mỹ nhân vòng một' luôn gây ấn tượng với phong cách thời trang 'kiệm vải' để khoe tối đa vóc dáng của mình - Ảnh: Twitter nhân vật

Nữ diễn viên cho biết, cô phải tự kiếm thêm thu nhập để trang trải cho cuộc sống. Đó cũng là nguyên nhân và động lực thúc đẩy cô nàng đến với ngành công nghiệp phim người lớn này. Đồng thời, với vai trò là một streamer trước đó, cô nàng thường xuyên phải đối mặt với chuyện quấy rối tình dục, mệt mỏi với sức ép phải sáng tạo nội dung liên tục để luôn thu hút người xem. Nhưng kể từ khi cô lấn sân sang phim "nóng", người đẹp thoải mái hơn khá nhiều và mức thù lao mà cô nàng đang nhận có khi gấp nhiều lần so với trước.

Ichika Seta 6
Cô nàng cũng không hề ngại cởi để khoe vòng eo 'con kiến' đáng mơ ước của mình - Ảnh: Twitter nhân vật
Ichika Seta 7
Sự táo bạo trong khoản tạo dáng của người đẹp 10x này khó ai bì lại - Ảnh: Twitter nhân vật

Hiện tại, Ichika Seta chăm chỉ cập nhật trang cá nhân với những hình ảnh khoe dáng "nóng bỏng". Song song đó, cô nàng cũng dành nhiều thời gian chο các clip nhảy "tung ngực" vô cùng quyến rũ và gợi cảm trên tài khoản TikTοk của mình.

Thiên Thy: 'Thần tiên tỷ tỷ' trong giới streamer bất ngờ 'lột xác' thành 'nữ ác ma' hở bạo không ai ngờ

Thiên Thy: 'Thần tiên tỷ tỷ' trong giới streamer bất ngờ 'lột xác' thành 'nữ ác ma' hở bạo không ai ngờ

Nàng hotgirl Nghệ An từng "gây mưa, làm bão' trên mạng xã hội bởi vẻ ngoài xinh đẹp, toát ra khí chất trong trẻo và thanh khiết. Tuy nhiên, bẵng đi một thời gian, cô nàng đã "tái xuất" bằng những hình ảnh "nửa kín, nửa hở" khiến vạn người mê.

Xem thêm
Từ khóa:   Ichika Seta nữ diễn viên phim người lớn Mỹ nhân vòng một

TIN MỚI NHẤT

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 2 giờ 1 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 7 giờ 1 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực