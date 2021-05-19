Siew Pui Yi thường xuyên đăng tải những bức ảnh khoe thân vô cùng "nóng bỏng", táo bạo trên trang mạng xã hội.
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Siew Pui Yi sinh năm 1998, hiện là một người mẫu thời trang và có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội tại Châu Á. Cô nàng sở hữu một lượng người hâm mộ khá "khủng" trên mạng xã hội, đặc biệt là Instagram với hơn 12 triệu người theo dõi.
Vốn sở hữu gương mặt đẹp sắc sảo, thân hình đẹp "nổ đom đóm mắt", cô nàng đã từng bước đi theo sự nghiệp người mẫu từ khi còn rất trẻ. Đồng thời, "mỹ nhân vòng một" thường xuyên đăng tải những bức ảnh khoe thân đến táo bạo, khiến bao người "nhức mắt" vì vòng một căng tràn trước ống kính.
Tuy nhiên, không ít người cho rằng cô nàng đã đụng chạm "dao kéo" nên vòng một mới to "bất thường" đến như vậy. Để chứng minh cho những tin đồn này là hoàn toàn sai, cô nàng có xu hướng chụp hình khoe vóc dáng với những bộ cánh ngày càng "kiệm vải" trầm trọng.
Người đẹp 9x cũng là một tín đồ "cuồng" tập thể dục, luôn kiên trì và chăm chỉ tập gym, bơi lội... Chính vì vậy, cô nàng rất tự tin, thoải mái khoe những đường cong cơ thể trong trạng thái không một mảnh vải che thân.
Hiện tại, cô nàng là một trong những người mẫu "đắt hàng" nhất nhì Châu Á, được nhiều công ty quảng cáo, sản phẩm thời trang "săn đón" rất nhiệt tình. Đồng thời, người đẹp cũng có một kênh Youtube tên là “Pui Yi”, là nơi cô đăng tải các video liên quan đến du lịch, thời trang,...