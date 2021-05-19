Cô nàng 'siêng cởi' Siew Pui Yi khiến đàn ông ‘nổ đom đóm mắt’, khoe ‘ngực khủng’ cả mét để 'đánh bay' tin đồn dao kéo

Nhịp sống trẻ 19/05/2021 07:13

Siew Pui Yi thường xuyên đăng tải những bức ảnh khoe thân vô cùng "nóng bỏng", táo bạo trên trang mạng xã hội.

Siew Pui Yi sinh năm 1998, hiện là một người mẫu thời trang và có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội tại Châu Á. Cô nàng sở hữu một lượng người hâm mộ khá "khủng" trên mạng xã hội, đặc biệt là Instagram với hơn 12 triệu người theo dõi. 

Vốn sở hữu gương mặt đẹp sắc sảo, thân hình đẹp "nổ đom đóm mắt", cô nàng đã từng bước đi theo sự nghiệp người mẫu từ khi còn rất trẻ. Đồng thời, "mỹ nhân vòng một" thường xuyên đăng tải những bức ảnh khoe thân đến táo bạo, khiến bao người "nhức mắt" vì vòng một căng tràn trước ống kính.

Tuy nhiên, không ít người cho rằng cô nàng đã đụng chạm "dao kéo" nên vòng một mới to "bất thường" đến như vậy. Để chứng minh cho những tin đồn này là hoàn toàn sai, cô nàng có xu hướng chụp hình khoe vóc dáng với những bộ cánh ngày càng "kiệm vải" trầm trọng.

Siew Pui Yi
Người đẹp luôn khiến người xem phải 'nuốt nước miếng' với những bộ ảnh vô cùng nóng bỏng - Ảnh IGNV

Người đẹp 9x cũng là một tín đồ "cuồng" tập thể dục, luôn kiên trì và chăm chỉ tập gym, bơi lội... Chính vì vậy, cô nàng rất tự tin, thoải mái khoe những đường cong cơ thể trong trạng thái không một mảnh vải che thân. 

Siew Pui Yi 7
Cô nàng khoe đường cong đến táo bạo, làm cánh đàn ông mê mẩn - Ảnh FBNV
Cô nàng 'siêng cởi' Siew Pui Yi khiến đàn ông ‘nổ đom đóm mắt’, khoe ‘ngực khủng’ cả mét để 'đánh bay' tin đồn dao kéo - Ảnh 3

Thân hình hoàn hảo hiện tại của cô nàng là kết quả của quá trình tập luyện đều đặn - Ảnh IGNV

Hiện tại, cô nàng là một trong những người mẫu "đắt hàng" nhất nhì Châu Á, được nhiều công ty quảng cáo, sản phẩm thời trang "săn đón" rất nhiệt tình. Đồng thời, người đẹp cũng có một kênh Youtube tên là “Pui Yi”, là nơi cô đăng tải các video liên quan đến du lịch, thời trang,...

Cô nàng khoe 'đồi núi trập trùng' khiến bao người 'tá hỏa' nhận ra đây chính là 'hotgirl xe công nghệ ' thuở nào

Cô nàng khoe 'đồi núi trập trùng' khiến bao người 'tá hỏa' nhận ra đây chính là 'hotgirl xe công nghệ ' thuở nào

Cô nàng hotgirl từng diện trang phục xe công nghệ hút hồn bao ánh mắt năm nào, ngày càng trưởng thành và quyến rũ hơn, không thua kém bất kì người đẹp nào trong showbiz.

Xem thêm
Từ khóa:   Siew Pui Yi Cô nàng khoe thân người đẹp Châu Á

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 1 giờ 10 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 2 giờ 40 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ