Ogura Yuka sinh năm 1998, gia nhập làng giải trí từ năm 15 tuổi. Cô nàng là người mẫu áo tắm và diễn viên nổi tiếng được giới truyền thông "săn đón" tại xứ sở hoa anh đào. Vốn sở hữu thân hình nóng bỏng cùng vòng một vô cùng nảy nở, cô nàng được mệnh danh là "thiên thần bikini".

Song song đó, mỹ nhân sinh năm 9X từng tiết lộ nhiều sở thích kỳ quặc của bản thân như thích khỏa thân khi ở nhà. Người hâm mộ sau khi nghe việc này thì vô cùng lo lắng vì sợ cô nàng có thể gặp nguy hiểm vì kẻ xấu tấn công. Tuy nhiên, người đẹp lại rất bình thản nói rằng, cô đã có thói quen không mặc gì khi ở nhà từ rất lâu và trấn an người hâm mộ là không có gì phải lo lắng.