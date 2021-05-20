Cộng đồng mạng Nhật Bản vô cùng ngỡ ngàng và cảm thấy tiếc nuối trước quyết định của "thiên thần bikini" Ogura Yuka. Cụ thể, mỹ nhân đã tuyên bố dừng sự nghiệp chụp ảnh ở tuổi 21.
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Ogura Yuka sinh năm 1998, gia nhập làng giải trí từ năm 15 tuổi. Cô nàng là người mẫu áo tắm và diễn viên nổi tiếng được giới truyền thông "săn đón" tại xứ sở hoa anh đào. Vốn sở hữu thân hình nóng bỏng cùng vòng một vô cùng nảy nở, cô nàng được mệnh danh là "thiên thần bikini".
Song song đó, mỹ nhân sinh năm 9X từng tiết lộ nhiều sở thích kỳ quặc của bản thân như thích khỏa thân khi ở nhà. Người hâm mộ sau khi nghe việc này thì vô cùng lo lắng vì sợ cô nàng có thể gặp nguy hiểm vì kẻ xấu tấn công. Tuy nhiên, người đẹp lại rất bình thản nói rằng, cô đã có thói quen không mặc gì khi ở nhà từ rất lâu và trấn an người hâm mộ là không có gì phải lo lắng.
Vào năm 2019, "mỹ nhân vòng một" bị tuột một bên dây của bikini, vô tình để lộ "điểm nhạy cảm" của vòng một và gây nên "làn sóng tranh cãi" trong cộng đồng mạng. Một số người nói rằng thực chất chỉ là miếng dán ngực. Trái lại, đám đông khác lại cho rằng một người mẫu chụp ảnh bikini thường xuyên như Yuka nên chuẩn bị tốt các đồ bảo hộ, tránh sự cố lộ hàng. Sau sự cố không may này, cô nàng bất ngờ tuyên bố dừng sự nghiệp người mẫu ảnh của mình ở ngay độ tuổi 21. Lời khẳng định này khiến nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối không ngừng.
Danh tiếng của người đẹp xứ Phù Tang được xây dựng và phát triển từ nghề người mẫu. Nhưng hiện tại, cô nàng đang dành nhiều thời gian của mình với vai trò là một nữ diễn viên, lấn sân phim ảnh và gặt hái được khá nhiều thành công.