Nàng hotgirl Nghệ An từng "gây mưa, làm bão' trên mạng xã hội bởi vẻ ngoài xinh đẹp, toát ra khí chất trong trẻo và thanh khiết. Tuy nhiên, bẵng đi một thời gian, cô nàng đã "tái xuất" bằng những hình ảnh "nửa kín, nửa hở" khiến vạn người mê.
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Thiên Thy sinh năm 1995, từng được mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ" trong cộng đồng nữ streamer tại Việt Nam bởi vẻ ngoài trong sáng, thanh tao hiếm ai sở hữu được. Không những xinh đẹp mà còn rất giỏi ngoại ngữ ngay từ nhỏ, cô nàng từng ước mơ trở thành một giáo viên ngoại ngữ hoặc phiên dịch viên. Tuy nhiên, người đẹp 9x đã chọn con đường nghệ thuật và xác định sẽ phát triển sự nghiệp trên con đường này.
Trong mắt người hâm mộ, ấn tượng nhất với Thiên Thy vẫn là gương mặt thon gọn, mũi cao, miệng nhỏ xinh, nước da trắng muốt và mái tóc tẩy sáng rực. Song, nhiều người "bốc phốt" cô nàng đã từng phẫu thuật thẩm mỹ nên gương mặt mới trở nên hoàn hảo đến như vậy. Đáp lại những tin đồn đó, cô nàng thẳng thắn thừa nhận mình từng sửa mũi: "Mình không làm mũi tự nhiên mà nâng mũi Trung nên gương mặt đổi nét khá nhiều". Tuy nhiên, sau khi mạnh dạn công khai bản thân từng đụng chạm "dao kéo", người đẹp xứ Nghệ được mọi người cảm thông, quan tâm và yêu mến nhiều hơn.
Thời gian gần đây, hotgirl Nghệ An bất ngời "lột xác", trở nên quyến rũ trong những bộ cánh "hở bạo". Song song đó, cách trang điểm thay đổi khiến cho khuôn mặt của cô nàng cũng trở nên sắc sảo, cá tính và "dữ dằn" hơn.
Hiện tại, người đẹp nỗ lực, phấn đấu không ngừng với mong muốn trở thành một "cô gái đa di năng' trong tương lai. Cô nàng thử sức, tham gia nhiều hoạt động như chụp ảnh, trang điểm, người mẫu ảnh và KOLs tự do có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.