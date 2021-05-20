Thiên Thy sinh năm 1995, từng được mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ" trong cộng đồng nữ streamer tại Việt Nam bởi vẻ ngoài trong sáng, thanh tao hiếm ai sở hữu được. Không những xinh đẹp mà còn rất giỏi ngoại ngữ ngay từ nhỏ, cô nàng từng ước mơ trở thành một giáo viên ngoại ngữ hoặc phiên dịch viên. Tuy nhiên, người đẹp 9x đã chọn con đường nghệ thuật và xác định sẽ phát triển sự nghiệp trên con đường này.

Trong mắt người hâm mộ, ấn tượng nhất với Thiên Thy vẫn là gương mặt thon gọn, mũi cao, miệng nhỏ xinh, nước da trắng muốt và mái tóc tẩy sáng rực. Song, nhiều người "bốc phốt" cô nàng đã từng phẫu thuật thẩm mỹ nên gương mặt mới trở nên hoàn hảo đến như vậy. Đáp lại những tin đồn đó, cô nàng thẳng thắn thừa nhận mình từng sửa mũi: "Mình không làm mũi tự nhiên mà nâng mũi Trung nên gương mặt đổi nét khá nhiều". Tuy nhiên, sau khi mạnh dạn công khai bản thân từng đụng chạm "dao kéo", người đẹp xứ Nghệ được mọi người cảm thông, quan tâm và yêu mến nhiều hơn.