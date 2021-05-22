Mặt đẹp, thân hình ‘mướt mắt’, nữ YouTuber Sole ‘xu cà na’ dính tranh cãi bạo lực học đường từ ‘trên trời rơi xuống’

Nhịp sống trẻ 22/05/2021 05:31

Đang yên đang lành, tin đồn cô nàng Sole bạo lực với bạn học của mình đột nhiên "ập tới". Sự việc xảy đến ngay trong khoảng thời gian cô đang được mọi người chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp lẫn thân hình nóng bỏng trên mạng xã hội.

Nữ Youtuber Sole có chiều cao 1,63m và thân hình chuẩn đẹp. Người đẹp xứ kim chi đã trở thành người mẫu từ khi học trung học và gần đây đã bắt đầu xây dựng danh tiếng trên kênh Youtube cá nhân.

Sau khi trở thành một Youtuber khá có tiếng trên mạng xã hội, cô bất ngờ dính nghi án bạo lực học đường. Không ít người hâm mộ đã “quay lưng” và chỉ trích về nhân cách của cô nàng. Tuy nhiên, cô nàng đã mạnh mẽ, vực dậy tinh thần và lên tiếng thanh minh với mọi người rằng mọi chuyện đều là vu khống với những bằng chứng vô cùng thuyết phục.

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Thân hình đẫy đà cùng vòng một cực 'khủng' nổi bần bật - Ảnh IGNV
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Thân hình 'mướt mắt' khiến bao người mê đắm mê đuối, nhất là cánh mày râu - Ảnh IGNV
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Cô nàng thường khoe dáng nóng bỏng khiến biết bao đôi mắt phải xao xuyến - Ảnh IGNV
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Với gương mặt đẹp và thân hình 'bốc lửa', cô nàng thường được mời làm đại diện các thương hiệu quảng cáo tại Hàn Quốc - Ảnh IGNV
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Với một Vlog chuyên quay lookbook thay đồ công khai trên Youtube, không có gì là lạ khi cô nàng thường xuyên diện nội y - Ảnh IGNV
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Cô nàng sexy này hiện rất hạnh phúc bên người tình điển trai - Ảnh IGNV

Hiện tại, cô nàng đang hạnh phúc bên người yêu của mình sau “sóng gió” bị vu khống bạo lực thời đi học. Cô thường đăng tải những video tư vấn về cách phối đồ cho các bạn nữ, giới thiệu cuộc sống hằng ngày cho mọi người... Và nhận được nhiều bình luận phản hồi tích cực. Đồng thời, lượng người theo dõi kênh Youtube của cô nàng tăng khá nhanh với hơn 350.000 người.

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Cô nàng khoe 'đồi núi trập trùng' khiến bao người 'tá hỏa' nhận ra đây chính là 'hotgirl xe công nghệ ' thuở nào

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