Nữ Youtuber Sole có chiều cao 1,63m và thân hình chuẩn đẹp. Người đẹp xứ kim chi đã trở thành người mẫu từ khi học trung học và gần đây đã bắt đầu xây dựng danh tiếng trên kênh Youtube cá nhân.

Sau khi trở thành một Youtuber khá có tiếng trên mạng xã hội, cô bất ngờ dính nghi án bạo lực học đường. Không ít người hâm mộ đã “quay lưng” và chỉ trích về nhân cách của cô nàng. Tuy nhiên, cô nàng đã mạnh mẽ, vực dậy tinh thần và lên tiếng thanh minh với mọi người rằng mọi chuyện đều là vu khống với những bằng chứng vô cùng thuyết phục.