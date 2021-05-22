'Rửa mắt' với dàn mỹ nhân Việt sở hữu 'những quả đào tiên' có kích thước tới 100cm, 'đốt mắt' vạn người nhìn

Chả bù cho những cô gái thân hình "mảnh khảnh", nhiều mỹ nhân Việt nổi tiếng trong cộng đồng mạng bởi sở hữu vòng một "quá khổ". Cùng điểm qua những "mỹ nhân vòng một" vạn người mê này nhé!

Hiện tại, cô nàng giữ vị trí CEO đồng thời là người sáng lập một công ty truyền thông giải trí . Từ ngày chuyển hướng sang kinh doanh, Thuỷ Top hiếm khi xuất hiện trong làng giải trí nhưng nhất cử nhất động vẫn được dân tình quan tâm.

Nhắc đến thế hệ hotgirl đời đầu của Hà Thành, không ai không nhớ đến Thủy Top. Cô nàng tên thật là Huỳnh Minh Thủy, sinh năm 1989. Suốt những năm hoạt động nghệ thuật trong Vbiz, "mỹ nhân vòng một" được khán giả nhắc đến như một biểu tượng của thị phi, thường xuyên đăng tải nhiều bộ hình gợi cảm và tạo dáng táo bạo.

Cô nàng luôn xuất hiện với diện mạo nóng bỏng và quyến rũ vạn người mê - Ảnh FBNV

Trong những chiếc ảnh khoe dáng, cô nàng 8X thu hút sự chú ý bởi đường cong chữ S 'đốn tim' và vòng một 'khủng' - Ảnh FBNV

Khoản tạo dáng táo bạo của cô nàng không hề 'lép vế' trước người mẫu nào - Ảnh FBNV

Linh Miu

Linh Miu chỉ là nghệ danh để hoạt động trong showbiz, cô nàng sinh năm 1993 có tên thật là Vũ Mỹ Linh. Người đẹp nổi danh với vai trò là một nữ diễn viên gắn với những bộ phim ngắn gắn mác "nóng". Thuở mới chập chững bước vào ngành giải trí, cô nàng 9X này chọn cho mình hình tượng một cô gái ngây thơ và vô cùng đáng yêu. Tuy nhiên, bẵng đi một thời gian, nữ diễn viên "tái xuất" với hình tượng khá gợi cảm và quyến rũ đến không ngờ.

Nụ cười 'răng khểnh' tỏa nắng cùng với vóc dáng chuẩn đẹp khiến nhiều người 'để mắt' đến cô nàng - Ảnh FBNV

Người đẹp không ngại 'thả rông' vòng một trên các bộ ảnh quyến rũ gần đây - Ảnh FBNV

Ngân 98

Cô nàng tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân, thường bị mọi người "réo la" bởi nhiều chiêu trò "hở hang" và phát ngôn gây sốc khiến người ta không thể chấp được. Hotgirl thị phi này sở hữu vòng 1 cực khủng 98 cm, đúng với tên gọi mình. Cô nàng thường xuyên đăng các hình ảnh khoe thân quá đà khiến nhiều người phải "đỏ mặt" trên các trang mạng xã hội.

Hiện tại, người đẹp hẹn hò với nam ca sĩ Lương Bằng Quang và trở thành cặp đôi bị nhiều người chỉ trích nhất nhì mạng xã hội. Nhắc đến Ngân 98 và Lương Bằng Quang, cộng đồng mạng chỉ nhớ tới những hành động và trang phục gây "nhức mắt".

Cô nàng thường khoe dáng tối đa 'vòng nào ra vòng nấy' trong những bộ ảnh 'hờ hững' - Ảnh FBNV

Người đẹp 9X ngày một thích phong cách 'kiệm vải' trầm trọng - Ảnh FBNV

Phạm Hồng Nhung

Hồng Nhung sinh năm 1997, hiện đang là người mẫu ảnh, mẫu quảng cáo có tiếng tại Sài Gòn. Cô nàng sở hữu một gương mặt xinh đẹp với sống mũi cao và đôi mắt to tròn vạn người mê. Song song đó, cô còn sở hữu một chiều cao cân đối cùng số đo 3 vòng hoàn hảo, ấn tượng nhất là vòng một của cô lên đến 108cm.

Người đẹp 9X cũng không ngại khoe dáng qua những bộ áo tắm hai mảnh 'bốc lửa' - Ảnh IGNV

Để có được vóc dáng 'đáng nể' như hiện tại, cô nàng thường xuyên phải tập luyện chăm chỉ và ăn uống theo chế độ hợp lý - Ảnh FBNV

Trần Minh Thiên Di

Người đẹp 10X "gây bão" với gương mặt học sinh đáng yêu, nhưng thân hình phụ huynh vô cùng "nóng rực". Nếu thường xuyên theo dõi trang cá nhân của cô nàng, cư dân mạng sẽ phải thốt lên mắt chữ A mồm chữ O khi xem những thước ảnh nóng "bỏng mắt" được đăng tải. Thậm chí, có những hình "thả rông" vòng một ngoại cỡ trông rất gợi cảm.

Ngoài ngoại hình đẹp, cô nàng còn sở hữu gu thời trang gợi cảm xen lẫn nữ tính - Ảnh FBNV

Cô nàng còn chả ngại 'cởi' hết cỡ, phô diễn vòng một cực 'khủng' trên mạng xã hội - Ảnh FBNV

Để có được vóc dáng đáng mơ ước như hiện tại, các mỹ nhân Việt thường xuyên phải tập luyện chăm chỉ và ăn uống theo chế độ hợp lý để giữ được vóc dáng 10 điểm xuất sắc của mình.