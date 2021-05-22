Nhà đông con, vợ chồng bác sĩ 'chơi sang' tậu luôn căn hộ 'sang, xịn, mịn' để con được vui chơi ‘thả ga’

Nhà đẹp 22/05/2021 12:23

Nhiều người không khỏi ấn tượng với căn hộ không những sáng sủa, thiết kế nội thất hợp lý và đầy đủ tiện nghi của đôi vợ chồng đều là bác sĩ.

Niềm hạnh phúc lớn nhất của các bậc làm cha làm mẹ chính là được nhìn thấy những đứa con của mình luôn vui vẻ phát triển trong điều kiện môi trường tốt nhất. Một căn hộ với không gian thoáng đãng, thuận tiện được sử dụng để nuôi dưỡng và dạy dỗ bọn trẻ. 

 

Trong hội những người "nghiện nhà", bạn Nguyễn Vân Anh tâm sự rằng: "Trước kia gia đình em ở trong căn hộ 110m, vì đông con nên cuối năm ngoái mạnh dạn đầu tư căn hộ 210m để có không gian riêng cho lũ trẻ. Khi nhận nhà là căn hộ đã hoàn thiện nội thất cơ bản, nhưng do bố trí không hợp lí nên phải tháo dỡ hết và cải tạo lại toàn bộ".  Sau khi những hình ảnh về căn hộ của đôi vợ chồng được đăng tải, ai nấy đều thích thú và bị thu hút.

 

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Căn phòng khách đầy ánh sáng, nhẹ nhàng đơn giản nhưng hiện đại và sang trọng - Ảnh FBNV
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Khu bàn ăn nối liền với phòng khách, tuy nhiên 2 không gian vẫn được tách biệt bởi trần nhà - Ảnh FBNV
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Bàn ăn 8 ghế kéo dài - Ảnh FBNV

"Căn hộ có 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 khách, 1 bếp, 1 ăn và 3 phòng vệ sinh. Nhà em có 3 bạn nhỏ dưới 6 tuổi nên vợ chồng em chốt theo phong cách hiện đại và tối giản. Sau này, các bạn bé có chỗ chạy nhảy, và cũng không quá nhiều đồ đạc để có thể bày bừa được. Phần lớn diện tích căn nhà dành cho khu bàn ăn, hướng thẳng ra ban công dài ôm hết mặt trước căn hộ. Tông màu chủ đạo của nhà em là màu xám trắng kết hợp với đèn vàng tạo không gian sáng sủa, ngăn nắp, cảm giác thư thái nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ sang trọng", cặp đôi cùng chia sẻ thêm.

 

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Các chi tiết trong nhà được yêu cầu làm 'âm' một cách tối đa, từ bản lề cửa ra vào đến cửa gió điều hòa cũng phẳng với mặt tường chứ không nhô lên xíu nào hết - Ảnh FBNV
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Không gian nhà bếp thoải mái và rộng rãi - Ảnh FBNV
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Phòng thay đồ, 2 bên là 2 kệ tủ, đựng đồ thoải mái từ đông sang hè, dẫn thẳng vào nhà vệ sinh - Ảnh FBNV
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 Bồn và cả góc tắm đứng với bát sen dính trên trần đổ xuống - Ảnh FBNV
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Nhà tắm làm vách kính để chia khu khô và khu ướt riêng, gương chính là cánh tủ chứa các thứ đằng sau - Ảnh FBNV
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Phòng ngủ tràn đầy màu hồng nữ tính của cô con gái lớn - Ảnh FBNV
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Cặp cửa xoay tròn này của phòng 2 bé trai. Cửa này ngăn cách phòng khách với phòng ngủ 2 bé, nhưng vẫn tạo được sự kết nối với không gian bên ngoài, bố mẹ cũng tiện quan sát con - Ảnh FBNV
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Các bé có 1 tầng lửng để đọc sách, chơi đùa và có thêm dây lưới để các con vẫn có được ánh sáng mặt trời  - Ảnh FBNV
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Ban công kính nên ánh sáng từ dưới sàn hắt lên, thêm chút lá cây in bóng, cộng với cái gió lộng của tầng 25 rất là 'chill' - Ảnh FBNV

 

Với ngôi nhà trong bài viết này, bạn có thêm nhiều ý tưởng để tạo ra một môi trường nơi trẻ em có thể tự do phát triển và có định hướng giáo dục tốt. Vậy còn chần chừ gì nữa, các gia đình hãy lên kế hoạch sắp xếp và bày trí ngôi nhà để tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời cùng nhau.

Ngôi nhà 'đẹp như cổ tích' lọt thỏm giữa rừng hoa anh đào Đà Lạt, ai nấy đều ngỡ lạc vào 'xứ sở thần tiên'

Ngôi nhà 'đẹp như cổ tích' lọt thỏm giữa rừng hoa anh đào Đà Lạt, ai nấy đều ngỡ lạc vào 'xứ sở thần tiên'

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