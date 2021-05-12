Ngôi nhà 'đẹp như cổ tích' lọt thỏm giữa rừng hoa anh đào Đà Lạt, ai nấy đều ngỡ lạc vào 'xứ sở thần tiên'

Đà Lạt ngoài những ngôi biệt thự mang dáng vẻ châu Âu thì thành phố ngàn hoa còn có những ngôi nhà với kiến trúc độc đáo, nằm lọt thỏm giữa rừng hoa anh đào, khiến những ai đã một lần dừng chân đều có cảm giác như lạc vào “xứ sở thần tiên”.
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Thay vì hòa nhập trong dòng chảy hối hả của một thành phố năng động và náo nhiệt, nhiều người lại tìm đến những nơi yên bình và không xô bồ. Một ngôi nhà hiện đại được bao quanh những vườn hoa tỏa hương chắc hẳn sẽ là mơ ước của không ít người, bởi nó mang lại cho gia chủ một cuộc sống bình yên và nhẹ nhàng nhất.
Không chỉ sở hữu khí hậu mát mẻ, trong lành, nhiều địa điểm check-in "xịn sò", thành phố sương mù còn "đốn tim" các gia chủ bởi những ngôi nhà có kiến trúc "đẹp như cổ tích". Sau khi bạn Nguyễn Thanh Hiền chia sẻ ngôi nhà của mình trên nhóm những người nghiện nhà, ai nấy đều không khỏi bất ngờ bởi sự lung linh và tràn đầy màu sắc của nơi đây.
Bạn Nguyễn Thanh Hiền tâm sự về hành trình làm nên ngôi nhà đẹp ở Đà Lạt: "Đầu tiên là một mảnh đất nho nhỏ nằm lưng chừng đồi. Rồi chồng vẽ, vợ cần mẫn tha từng món đồ trang trí ngược dòng từ Sài Gòn về Đà Lạt. Từng cái cây được trồng ở mỗi góc vườn... Hành trình yêu nhà xa cũng không dễ dàng, vậy mà thoáng cái đã gần mười năm".
Căn nhà khiến mọi người khi chiêm ngưỡng đều phải thốt lên 3 từ "quá xinh đẹp" và ngỡ như lạc vào xứ sở thần tiên vậy.
Không gian trong nhà được thiết kế mộc mạc với những vật liệu truyền thống, chủ đạo là gỗ. Nội thất được thiết kế nhỏ gọn, phân bổ hợp lí và không chiếm quá nhiều diện tích. Ban ngày, căn nhà "rực nắng", có thể nhìn ra khung cửa sổ nhiều ánh sáng và hướng tầm mắt nhìn ra khoảng xanh bên ngoài.
Xung quanh, nhà được "phủ xanh" với khu vườn rợp bóng cây và vườn hoa rực rỡ: "Mảnh đất ngày xưa giờ thành một ngôi nhà đầy hoa lá, với vườn hoa đào quanh nhà và nở rực khi xuân về. Có lối đi quanh co giữa vườn hoa. Có sóc, có chim hót mỗi sáng mai...".
Đây là một ngôi nhà hiện đại, hoàn chỉnh không thua kém những không gian sang trọng ở thành phố nhưng lại được sống giữa thiên nhiên. "Bạn bè tới chơi hay gọi nơi đây là ngôi nhà cổ tích", bạn Thanh Hiền cho biết.
Ngôi nhà và thiên nhiên như hòa vào nhau, tạo nên một không gian đẹp như tranh vẽ giữa thành phố sương mù. Một không gian sống trong lành, khiến nhiều người mong ước và ghen tị.