‘View xịn sò’, nội thất sang chảnh chỉ với 300 triệu sửa sang căn hộ chung cư

Có được không gian sống yên tĩnh, thoáng mát là chưa đủ, song song đó, cách “decor” căn nhà cũng rất quan trọng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách thiết kế và sắp xếp nội thất trong nhà sao cho hài hòa, đẹp mắt, bởi việc này còn phụ thuộc vào "gu" thẩm mỹ của mỗi người.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, ai cũng muốn được quay về nhà và đặt lưng trên một chiếc giường quen thuộc, được ngắm nhìn hoàng hôn và tận hưởng một không gian sống yên tĩnh bên trong chính ngôi nhà mình. Nhưng làm sao để ngôi nhà được trang hoàng lộng lẫy với đầy đủ nội thất sang trọng mà vẫn tiết kiệm được chi phí là điều ai cũng quan tâm. Mới đây, chủ tài khoản facebook Linh Lam Cao đã bật mí điều này cho mọi người biết. Nhân tiện cô nàng cũng khoe luôn view cực xịn và xinh lung linh trong căn nhà mà mình tự tay trang trí.



'Chi phí tân trang ngôi nhà bao gồm nhiều mục như: Đập tường, sửa sàn gỗ, làm nội thất, trần thạch cao, điện ... tầm 300 triệu' - Linh Lam chia sẻ Chị Cao Linh Lam, chủ căn hộ cho biết, căn nhà nhỏ gọn của chị có diện tích 70m2, trong đó, diện tích thực dùng là 66m2. Nhà gồm 2 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh. Lúc đầu, khu vực bếp được chia riêng, nhưng để mở rộng thêm không gian, chị đã đập tường đi và xây thành bếp để vừa có thể nấu ăn và vừa xem phim. Để tối ưu chi phí, một số vật dụng như tranh ảnh, cây cảnh, miếng dán tường, bình nước... chị đều mua hàng trên Shopee. Một số nội thất khác được chị săn tìm ở trang nội thất trên mạng. Khoảng thời gian sửa nhà và trang trí ngôi nhà theo sở thích khiến Linh Lam mất khoảng 2 tháng.

Phòng khách được xem là trung tâm chính của ngôi nhà nên việc lựa chọn thiết bị nội thất và cách sắp xếp, trang trí sao cho phù hợp là điều mà gia chủ rất quan tâm.

Phòng khách được bố trí các nội thất như: Bộ bàn ghế sofa, bàn uống trà và kệ tivi

Nội thất trong nhà như tủ, giường, gương, kệ sách được chị đặt xưởng đóng theo yêu cầu Nhìn tổng quan, có thể thấy màu trắng sáng là tone chủ đạo trong ngôi nhà của chị. Màu trắng không chỉ toát lên vẻ sang trọng của căn nhà mà còn dễ dàng trong khâu vệ sinh.

Cả bộ sofa và bàn được mua ở trên mạng xã hội với giá 'hạt dẻ' - chỉ hơn 5 triệu Giữa một tone màu trắng sáng, màu vàng tươi của bộ bàn ghế sofa làm nổi bật cả không gian. Góc bếp cũng trở nên lung linh và xịn hẳn hơn khi được trang trí một dàn đèn gồm 3 bóng với giá 1 triệu đồng.

'Nhà em lắp gương trên tường bếp, mặt đá thì dễ vệ sinh nên cứ lấy tone trắng cho sáng sủa' – chị Lam chia sẻ

Góc nhỏ cho phái đẹp thỏa sức makep theo cách riêng của của mình nhờ vào đèn led chiếu sáng sau gương

Các cây cảnh này được chị đặt mua trên Shopee Phòng ngủ của hai vợ chồng được trang trí đơn giản với ba bức ảnh treo trên tường và bộ ga nệm màu xanh ngọc, nhìn vừa tao nhã, vừa ấm cúng.

'Nắng hắt vào rất đẹp, mỗi tội tối ngủ quên kéo rèm thì 5-6h sáng nắng rọi vào là tỉnh giấc', chị kể lại

Mong ước khi lớn lên phải sắm được một chiếc tủ sách đầy sách của chị Linh Lam nay đã được thực hiện Không chỉ ngôi nhà có không gian rộng rãi mới có thể trang trí, ngay cả với những ngôi nhà nhỏ gọn, gia chủ cũng hoàn toàn có thể thỏa sức sáng tạo bằng gu thẩm mỹ của chính mình để tạo nên một không gian sống lý tưởng như chị Linh Lam đã chia sẻ.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/view-xin-so-noi-that-sang-chanh-chi-voi-300-trieu-sua-sang-can-ho-chung-cu-398073.html