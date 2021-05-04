Trang trí nhà cửa không chỉ thể hiện gu thẩm mỹ của bạn mà còn thể hiện được cá tính riêng của mỗi người. Mới đây, một căn hộ nhỏ nhưng cực 'chill' của một bạn trẻ khiến nhiều người trầm trồ ngợi khen.
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Xu hướng trang trí nhà - việc tìm ý tưởng hay sửa sang cho thiết kế nội thất nhà mới luôn được mọi người quan tâm và tìm hiểu trong thời gian gần đây.
Trong một hội nhóm chuyên chia sẻ các thông tin về nhà cửa, bạn Ly Tống chia sẻ một loạt ảnh về căn hộ mới của mình. Bài viết bất ngờ nhận được nhiều sự quan tâm và những lời khen ngợi, bình luận tích cực về các bày trí của căn hộ.
Mái ấm nhỏ này không phải là nơi phô diễn những hào nhoáng rực rỡ, táo bạo về thẩm mỹ. Ngược lại, nơi đây trầm lắng, nhẹ nhàng với triết lý sống “vừa đủ”. Và căn hộ cực hợp dành cho những người đang độc thân vui tính.
Trong bài viết, bạn Ly Tống chia sẻ những lo âu đã gặp phải ngay từ khi bạn bắt tay vào công việc xây dựng và trang trí cho căn hộ của mình: "Lúc đầu, mình cũng cân nhắc căn ba phòng nhưng vì mê không gian thoáng cũng như mơ ước về 1 căn hộ mang dáng dấp phong cách Bắc Âu, tông đất rồi lò sưởi để sống ảo... Mình thấy căn này layout khá hợp lý nên mình quyết luôn". Và thế là, ý tưởng về một căn hộ mang hơi hướng trời Tây được hình thành ngay khi bắt đầu công việc xây dựng.
Sau khi chiêm ngưỡng căn hộ thông qua những bức ảnh, chủ nhân căn hộ giải thích thêm: "Khu bếp thì mình không phải ham nấu nướng lắm nên chỉ để tủ lạnh nho nhỏ gọn gàng dưới tủ bếp là đủ dùng vì chủ yếu mình cũng hay về nhà bố mẹ ăn cơm mẹ nấu, do nhiều người tới hỏi tủ lạnh đâu nên cứ phải giải thích trước."
Căn nhà chủ yếu được sử dụng gam màu nâu đất, trắng,... nói chung là rất ít gam màu. Theo như chia sẻ, những gam màu của căn hộ cực kì phù hợp với mệnh Kim của chủ nhân căn nhà. Đồng thời, do quá ít gam màu nên cô nàng cũng khó khăn trong việc chọn màu cho các vật dụng của căn nhà: "Tổng thể căn nhà nhẹ nhàng chỉ ít gam màu vậy thôi vì mình thích tone đất, để tránh màu mè và rối mắt nên đồ trang trí mình cũng hạn chế màu sắc và chọn lọc từng cái gối tới cái muỗng cho hợp tông, khó ghê".
Khi mọi người nhìn vào cũng có thể thấy không gian và cách bày trí trong căn hộ thích hợp để nghỉ ngơi và thư giãn. Mỗi góc của căn hộ cũng cực kì phù hợp để "sống ảo". Cô nàng cũng vui vẻ khoe rằng: "Mình cũng thường lên đây ngồi làm việc với team nên có bố trí riêng 1 phòng nhỏ để làm việc, ngồi làm chán thì xuống dưới bơi hồ bơi 1 vòng cho tỉnh rồi làm tiếp còn không thì cả bọn sẽ kéo nhau ra công viên thả diều cho ý tưởng được bay xa...".
Hiện nay, xu hướng trang trí nhà cửa đang dần trở thành công việc mang tính nghệ thuật thường thức. Các chủ nhân của những căn nhà ngày càng có nhiều sự lựa chọn, cơ hội thay đổi và làm mới không gian sống. Một căn hộ tuy nhỏ nhưng cực kì xứng đáng để mọi người sở hữu, một nơi ấm áp để trở về giữa cuộc sống bộn bề, tấp nập.