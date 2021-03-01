Mẹ đảm chia sẻ mẹo trang trí đơn giản từ hoa súng, vừa đẹp lại vừa sang

Nhà đẹp 01/03/2021 05:38

Mới đây, trong một group trên Facebook, chủ tài khoản tên Đoàn Huyền Trang đã chia sẻ cách trang trí một bình hoa đẹp mắt với hoa súng, giúp cho ngôi nhà trở nên sang trọng hơn.

Bài viết ngay lập tức thu hút rất nhiều lượt quan tâm của người xem với hơn 5000 lượt tương tác. Chị Trang chia sẻ thêm: "Hoa súng là loại hoa không còn hiếm lạ gì đối với người Việt chúng ta, nhưng để cắm được 1 bình hoa súng đẹp không phải là điều dễ dàng vì cần chuẩn bị rất kĩ". Dưới đây là các bước để có 1 bình hoa "chuẩn không cần chỉnh" mà chị Trang đã chia sẻ: 

Giai đoạn chuẩn bị hoa

Mẹ đảm chia sẻ mẹo trang trí đơn giản từ hoa súng, vừa đẹp lại vừa sang - Ảnh 1
Chuẩn bị hoa trước khi cắm - Ảnh: FBNV

Sau khi nhận được hoa, kiểm tra tình trạng của hoa. Sau đấy, cắt vát cuống và cho hoa vào chậu nước ngâm ngập cuống hoa khoảng 30 phút – 1 tiếng rồi cắm.

Mẹ đảm chia sẻ mẹo trang trí đơn giản từ hoa súng, vừa đẹp lại vừa sang - Ảnh 2
 Hoa súng cắm 2/3 là vừa đủ - Ảnh minh họa: FBNV

Một lưu ý nhỏ là không nên cắm hoa súng sát vào nhau vì như thế sẽ làm hoa khó nở và nhanh héo sau một khoảng thời gian. Và đây là loài hoa thuộc dòng thủy sinh nên khi cắm, chỉ nên cắm nước 2/3 thân hoa là vừa đủ.

Cách để cắm một bình hoa súng đẹp

Tùy theo sở thích của mỗi người nhưng thời điểm thích hợp nhất để cắm hoa súng có lẽ là vào buổi sáng vì sau 4 giờ chiều thì thường hoa súng sẽ bắt đầu bước vào trạng thái "đi ngủ".

Mẹ đảm chia sẻ mẹo trang trí đơn giản từ hoa súng, vừa đẹp lại vừa sang - Ảnh 3
 Hoa súng nở rộ - Ảnh minh họa: FBNV

Thời điểm này bạn nên thả súng vào chậu nước nhưng tránh để cánh hoa bị ướt, nếu cánh bị ướt, hoa sẽ khó nở. Để qua đêm và sáng hôm sau bạn có thể đổi kiểu cắm khác mà bạn yêu thích.

Để hoa luôn tươi

Vì súng là loại ưa nước, nên hoa sẽ héo rất nhanh nếu thiếu nước. Khi cắm hoa quá lâu trong bình, bạn nên phun nước dạng sương lên trực tiếp cả thân và cánh hoa, giúp cho hoa giữ được lâu hơn. Nếu hoa nào héo nhiều cánh hơn thì bạn có thể nhúng ngược cả bông vào chậu nước để hoa tươi lại.

Mẹ đảm chia sẻ mẹo trang trí đơn giản từ hoa súng, vừa đẹp lại vừa sang - Ảnh 4
Nên phun nước hơi sương lên hoa...
Mẹ đảm chia sẻ mẹo trang trí đơn giản từ hoa súng, vừa đẹp lại vừa sang - Ảnh 5
...để hoa luôn tươi mới - Ảnh minh họa: FBNV

Trên đây là những mẹo trang trí đơn giản biến ngôi nhà trở nên sang trọng với hoa súng – loài hoa với vẻ đẹp mộc mạc, giản dị nhưng không kém phần thanh tao, trang nhã. Chắc chắn tổ ấm của bạn sẽ trở nên sang trọng hơn rất nhiều với loài hoa này.

Nguồn: Đoàn Huyền Trang

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