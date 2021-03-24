Mới lạ thiết kế căn hộ 35m2 'sang - xịn - mịn' với nội thất bằng mây, ai thấy cũng trầm trồ 'nhỏ xíu thấy cưng'

Nhà đẹp 24/03/2021 06:23

Gần đây, anh Hồ Hoàng Phúc đã có bài chia sẻ về hình ảnh căn nhà chỉ 35m2 nhưng được bài trí theo phong cách tối giản, vô cùng khoa học. Đặc biệt, nội thất bằng mây đã tạo nên sự ấm cúng, sang trọng cho ngôi nhà nhỏ. Nhiều cư dân mạng đã hối thúc anh chàng chia sẻ về ý tưởng thiết kế căn nhà đẹp như mơ này.

Phong cách tối giản đang là xu hướng hiện nay, nó có mặt trong cả thời trang, kiến trúc lẫn việc thiết kế nhà cửa, có rất nhiều người yêu thích việc bày trí không gian sống theo xu hướng này. Chàng trai Hồ Hoàng Phúc cũng không ngoại lệ, với căn hộ mini duplex 35m2 nhỏ xinh của mình, Phúc đã lên ý tưởng cải tạo lại nội thất để nó trở nên "sang - xịn - mịn" hơn.

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Phúc đã lên ý tưởng cải tạo lại nội thất để căn hộ trở nên 'sang - xịn - mịn' hơn 
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'Đồ mây khác xưa rồi nha mọi người ơi. Để vô nhà rất là chanh sả luôn' - Phúc chia sẻ
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 Một góc phòng khách trong căn hộ 35m2

Anh chàng cũng hóm hỉnh chia sẻ về bố cục căn nhà, cũng như các đồ nội thất bên trong: "Đây là dạng căn hộ mini duplex 35m2 nhỏ xíu thấy cưng, tầng lửng ở trên 12m2 mình dùng làm phòng ngủ nên cũng không có đồ đạc gì nhiều chỉ để một cái tủ quần áo, bàn làm việc và một cái giường lò xo to đùng 1m6x2m nằm cho phủ phê. (Mình thích nằm giường lớn cho thoải mái, phải tự nuông chiều bản thân vì tối mịt đi làm về mà ngủ không ngon thì sáng đi làm không năng suất lại ảnh hưởng lúa gạo cuối tháng)".

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 Nhiều bạn trẻ rất ngại việc sử dụng đồ gỗ trong nhà vì tạo cảm giác 'quê quê' và không mấy bắt mắt
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 Điểm đặc biệt của căn nhà khiến cộng đồng mạng chú ý là nội thất bên trong sử dụng toàn bộ bằng mây

Điểm đặc biệt của căn nhà khiến cộng đồng mạng chú ý là nội thất bên trong sử dụng toàn bộ bằng mây, giúp cho căn nhà trở nên hài hòa và thân thiện với môi trường hơn.

Nhiều bạn trẻ rất ngại việc sử dụng đồ gỗ trong nhà vì tạo cảm giác "quê quê" và không mấy bắt mắt. Không những thế, các đồ dùng bằng gỗ rất nặng nề và dễ bị bám bụi. Tuy nhiên, với một người theo lối sống xanh, Phúc đã bỏ qua hết những khuyết điểm ấy và "rinh" về nhà mình những đồ nội thất bằng mây.

"Lớn lên đi làm rồi theo thói quen giống mấy bạn trẻ trẻ xung quanh bây giờ yêu màu tím, thích màu hồng, yêu thiên nhiên, sống nội tâm và ghét sự giả dối. Từ đó, mình cũng quen theo lối sống xanh hạn chế dùng túi nilong, ống hút nhựa rồi đồ đạc trong nhà cũng thay dần dần từ nhựa sang gỗ, đặc biệt là đồ mây" - Phúc chia sẻ.

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Nội thất bằng mây giúp ngôi nhà trở nên nhẹ nhàng và mang đến cảm giác hoài cổ 
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 Màu sắc của căn nhà vô cùng hài hòa và tạo sự ấm cúng

Nội thất bằng mây ngày nay đã có nhiều thay đổi khác trước, thiết kế hiện đại hơn, màu sắc nhẹ nhàng hơn và đặc biệt có thể phối hợp với nhiều không gian khác nhau như phòng khách, phòng ngủ... 

Các vật dụng bằng mây với màu vàng cam vốn cóD đã giúp căn hộ của Phúc trở nên ấm cúng và màu sắc hơn, nhưng vẫn không làm mất đi sự tối giản. Nhiều cư dân mạng cũng tỏ ra thích thú với các vật dụng bằng mấy này: "Mình cũng thích đồ mây. Kiểu cảm giác nhẹ nhàng và hơi hoài cổ".

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