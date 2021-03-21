Cắm hoa hồng theo 'phong cách cổ điển', nhà cửa sang trọng, quý phái bội phần

Hoa hồng là một loài hoa quen thuộc với mọi người, tuy nhiên nhiều người vẫn ngại cắm loại hoa này vì một phần vì không biết cắm thế nào cho mới lạ, lại một phần sợ hoa không tươi được lâu. Nếu đang bị ám ảnh bởi những nỗi lo này, hãy học cách dưỡng và cắm hoa hồng theo phong cách cổ điển đẹp và sang trọng từ tài khoản Facebook "Trang Ng".

Hoa hồng là một loài hoa phổ biến không chỉ ở Việt Nam mà cả toàn thế giới, có nhiều biến thể màu sắc của hoa như hồng đỏ, hồng phấn, hồng vàng, trắng, cam, tím mỗi màu sắc lại mang một ý nghĩa và nét đẹp riêng. Cắm hoa hồng trang trí cũng giúp căn nhà trở nên tươi tắn và rực rỡ hơn. Cắm hoa theo phong cách cổ điển cực kỳ lạ mắt Hoa hồng vàng rực rỡ trong nắng Bình pha lê thường được dùng cắm hoa hồng vì không làm mất đi nét đẹp của sắc hoa Một số mẹo cắm hoa hồng - Hoa hồng cắt cành sau khi nhận nên xịt qua nước cho sạch và tươi hoa, tuốt gai, lá và cắm dưỡng 3-4 tiếng.

- Tuỳ từng bình cắm xốp hay cắm thả lọ mình cắt cành theo ý muốn. - Hoa hồng hút nước khá nhiều nên bạn nhớ kiểm tra lượng nước trong bình hoặc cấp ẩm xốp nếu cắm xốp, rửa sạch bình mỗi lần thay nước, cho chút đường hoặc dùng gói dưỡng hoa pha vào nước cắm hoa sẽ bền và tươi hơn.

Bình nhiều họa tiết và hoa văn tạo nên vẻ đẹp độc đáo cho bình hoa Một cách cắm hoa hồng độc đáo và mới lạ cho chị em tham khảo Bình màu đồng rất thích hợp để cắm hoa hồng Cách cắm và dưỡng hoa tươi lâu - Cắm hoa hồng: Ngoài những bình pha lê hoặc gốm miệng rộng, chọn bình một màu và tương phản với màu hoa cho nổi sắc hoa, với những bình gốm miệng nhỏ, mình ngâm xốp và xiên xốp vào que tre cắm vào bình sau đó gắn chặt xốp vào miệng bình và cắm hoa theo ý muốn, cắm tròn với bình thấp hoặc cắm theo dáng đổ với những bình cao. - Chăm sóc hoa sau khi cắm: Với bình cắm nước ngoài sử dụng nước dưỡng hoa... thì mình phải vệ sinh bình sạch và thay nước mỗi ngày. Với những bình hoa cắm xốp thì kiểm tra và giữ ẩm xốp mỗi ngày, xịt phun sương vào mặt hoa bằng nước dưỡng hoa giữ hoa tươi và bền hơn. Chọn bình có màu tương phản với màu hoa cho nổi bật sắc hoa Cứ ngỡ là tranh chứ không nghĩ là bình hoa tự cắm Mỗi dáng bình đều có cách cắm riêng, tạo nên nét đẹp độc đáo Cắm hoa là một nghệ thuật, không chỉ giúp nhà cửa thêm rực rỡ mà nó cũng là cách giúp chị em luyện tập tính tỉ mỉ và thư giãn Cắm hoa là một nghệ thuật, không chỉ giúp nhà cửa thêm rực rỡ mà nó cũng là cách giúp chị em luyện tập tính tỉ mỉ và thư giãn sau thời gian làm việc căng thẳng. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Trang Ng

Hồi sinh nhà cũ một cách ngoạn mục với 99% nội thất từ đồ tái chế, ai nhìn cũng mê Nguyễn Long là một cái tên không còn quá xa lạ với giới nghệ thuật, đặc biệt là những ai yêu thích hội họa và kiến trúc. Anh được biết đến với phong cách thiết kế không gian sống mang hơi hướng thiền định và tịnh tâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cam-hoa-hong-theo-phong-cach-co-dien-nha-cua-sang-trong-quy-phai-boi-phan-399100.html