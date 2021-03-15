Bí quyết cắm hoa súng đẹp như tranh sơn dầu, ai cũng gật đầu thán phục

Nhà đẹp 15/03/2021 05:04

Cộng đồng chị em yêu nữ công gia chánh chắc không còn xa lạ với chị Trần Thị Định, người có những bài viết chia sẻ cách cắm và dưỡng các loại hoa như hoa lê, hoa mẫu đơn... Mới đây, chị cũng đăng tải một số hình ảnh và kèm theo các bước hướng dẫn chị em cách trưng một bình hoa súng đẹp tại nhà.

Hoa súng là một giống của những loài thực vật thủy sinh thuộc họ Nymphaeaceae, có tên tiếng anh là Nunephar hoặc Water Lily. Ở Việt Nam hoa súng không được ưa chuộng như hoa sen, nhưng ở một số quốc gia, súng là biểu tượng cho sự tinh khiết và nhẹ nhàng.

Theo chia sẻ từ chị Định, hoa súng là một loài hoa rất đặc biệt. Tùy từng loại mà súng có giờ ngủ, giờ thức khác biệt, có loại nở sáng, có loại lại nở vào ban đêm. 

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Hoa súng là biểu tượng của sự tinh khiết và nhẹ nhàng 
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 Dáng bình đa dạng, mọi người có thể chọn theo ý thích
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Miệng bình có đường kính 7cm sẽ cắm được khoảng 10 bông 

Cách dưỡng hoa súng

Mua hoa cắt ngắn thân lại rồi bó bằng băng dính dọc thân và ngâm nước ngập đến đài hoa. Súng Thái hay súng cá hồi đều nở sáng, súng to màu hồng thì nở tối. Sau khi nở, hoa sẽ cụp lại, bạn cần xếp ngay ngắn bó thẳng lại, sau đó thả thùng nước để dành cho lần cắm sau.

Cách chọn bình

Với 20 bông súng Thái thì chọn bình khoảng 10cm đủ giữ chắc hoa, 10 bông súng Thái thì vừa bình có miệng 7cm. Súng hồng thì to hơn nên 30 bông đủ cho bình rộng miệng 15cm (dáng bình thì lựa chọn theo sở thích mỗi người).

Cách cắm 

-Xoay bông hoa 360 độ xem mặt nào đẹp thì lộ ra ngoài (ví dụ để bên trái lộ đài hoa thì quay sang phải hoặc cho ra trước mặt).

-Cắm cành cong trước tạo dáng bình hoa.

-3 bông cạnh nhau cố gắng không giống nhau về hình thái (to - bé, chụm - nở khác nhau) và không cùng một mặt phẳng.

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 Hoa súng thái nở đẹp nhất vào khoảng 9 - 12h
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 Nếu muốn lạ mắt thì không cần dán băng dính, hoa sẽ trườn tự do nhìn rất vui mắt
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 Hoa súng ta nở trong bóng tối
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Hoa ngậm nước nên không sợ băng dính làm hỏng thân 

Một số lưu ý khi cắm hoa súng

-Hoa súng là hoa thân nước nên luôn luôn phải đủ nước. Thiếu nước hoa ỉu xìu ngay.

-Hoa súng khó nhất là giữ cho thẳng bởi đến ngày thứ 2 là hoa trườn không theo ý.

-Khi nhấc hoa ra khỏi thùng nhớ chúc đầu hoa xuống giúp cho hoa đỡ mất nước.

Với bài chia sẻ này, hội chị em yêu thích cắm hoa đặc biệt là hoa súng sẽ có thêm nhiều mẹo hay để có thể cắm được một bình hoa đẹp tại nhà mà không lo hoa nhanh bị ỉu. 

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 Hoa súng màu cam cá hồi đẹp và lạ mắt
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 Chân dung 'mẹ đảm' khéo tay, cắm hoa đẹp đến nao lòng

Chúc các bạn thành công.

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