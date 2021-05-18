Chẳng ngại 'sống thật', trai đẹp 'yêu màu hồng, ghét giả dối' phủ đầy sắc hồng trong căn hộ, nhiều cô gái vẫn gọi là 'chồng yêu'

Từ xưa đến nay, màu hồng luôn được quan niệm là màu dành riêng cho phái nữ. Tuy nhiên, chàng trai dưới đây thì chẳng ngại “sống thật” với sở thích của chính mình.

Người ta thường hay nói rằng căn nhà không chỉ là nơi "che nắng, che mưa" mà còn phản ánh chân thực nhất về bản thân của gia chủ. Vì vậy, căn nhà còn là nơi bạn thể hiện tính cách, sở thích và suy nghĩ của mỗi người. Đồng thời, khi ngôi nhà được xây dựng thông qua những ý tưởng của bạn, bạn như tìm được sự gắn kết, tiếp thêm năng lượng và tràn đầy sức sống. Trong nhóm dành cho những người "nghiện nhà", trai đẹp yêu màu hồng có tên là Trọng Đạt không ngần ngại chia sẻ căn hộ nhỏ và đầy đủ tiện nghi của mình. Đặc biệt, ấn tượng nhất đối với cư dân mạng là căn nhà được phủ một sắc hồng tươi sáng.

Chàng trai trải lòng: "Là con trai nhưng thích màu hồng có được không ạ? Không gian nhỏ mà em tự thiết kế. Đây là căn em mới mua sau bao năm đi thiết kế và làm đẹp cho nhà của người khác. Em thiết kế nhẹ nhàng xinh xinh vì em thích vậy". Sau khi bài viết được đăng tải, chàng trai không hề bị "kì thị" bởi bản thân yêu thích màu hồng mà còn được bao cô gái gọi đùa là "Chồng yêu". Căn phòng toát lên vẻ sáng sủa với những vật dụng nội thất tối giản, thanh lịch - Ảnh FBNV Với gam màu hồng làm chủ đạo, căn hộ toát lên vẻ tươi sáng trong mắt người xem. Đồng thời, những đồ dùng nội thất để trang trí chủ yếu được làm từ gỗ, sử dụng những gam màu sáng, tạo nên màu sắc và dáng vẻ đồng nhất cho ngôi nhà. Chàng trai chia sẻ thêm: "Mình không dư giả nhiều nên mình thiết kế chủ yếu là đồ nội thất tối giản nên dự tính chi phí hoàn thiện nội thất chỉ tầm 90 triệu".

Chỉ với một vách ngăn mỏng, căn hộ đã chia thành hai phòng ngủ và phòng khách vô cùng tiện lợi, không chiếm quá nhiều diện tích - Ảnh FBNV Phòng khách với bộ bàn nhỏ gọn, ghế sofa không chiếm nhiều không gian đủ để gia chủ có thể 'ngả lưng' nghỉ ngơi bất cứ lúc nào - Ảnh FBNV Căn bếp với những vật dụng nhỏ gọn, khiến cho không gian bếp rộng rãi, thoáng đãng - Ảnh FBNV Căn hộ vẫn luôn dành một nơi để 'hứng nắng' lý tưởng cho gia chủ - Ảnh FBNV Căn phòng được trang trí tối giản, tạo không khí thoải mái mỗi khi chủ nhân của căn nhà chìm vào giấc ngủ - Ảnh FBNV Nhà là nơi để trở về, để "nép mình" sau những bộn bề và lo toan của cuộc sống. Ai cũng có một ước mơ về ngôi nhà "để đời" cho riêng mình. Vậy nên, trên đây là một trong những gợi ý cho ngôi nhà lý tưởng trong tương lai của bạn.

Mẫu căn hộ cực 'chill' dành cho những người độc thân vui tính Trang trí nhà cửa không chỉ thể hiện gu thẩm mỹ của bạn mà còn thể hiện được cá tính riêng của mỗi người. Mới đây, một căn hộ nhỏ nhưng cực 'chill' của một bạn trẻ khiến nhiều người trầm trồ ngợi khen.

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