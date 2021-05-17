Dùng lục bình, mây, tre làm nội thất, vợ chồng trẻ có căn hộ đẹp như mơ, vừa ‘chill’ vừa thơ ai cũng muốn đến ở

Không thích sự cầu kỳ, hào nhoáng, vợ chồng chị Rosemary Vu đã tự tay thiết kế và bày trí nội thất cho căn nhà từ những vật liệu gần gũi như lục bình, vải... Các lựa chọn này vô cùng thông minh, vừa giúp căn hộ trở nên mộc mạc, nhẹ nhàng vừa tiết kiệm chi phí.
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Đây là căn hộ nhỏ xinh, là nơi tìm về mỗi khi có thời gian rảnh hoặc cần nghỉ ngơi của vợ chồng chị Rosemary. Mặc dù không ở thường xuyên, nhưng không vì vậy mà chị xem nhẹ việc bày trí nội thất trong nhà. Ở tổ ấm thứ 2 này vợ chồng chị chú trọng decor đơn giản, nội thất nhẹ nhàng nhưng không kém phần tinh tế.
Chị Rosemary chia sẻ: "Nhận bàn giao từ chủ đầu tư là 1 căn nhà trống trơn chỉ có điều hoà, mà lại không có điều kiện đầu tư quá nhiều để hoàn thiện. Vì thế mọi thứ đều tự tay 2 vợ chồng em đặt, mua và sắp xếp".
Được biết, toàn bộ nội thất bên trong căn nhà bao gồm tủ bếp, đồ điện tử và đồ trang trí chỉ tốn khoảng hơn 100 triệu, mặc dù đây không phải con số nhỏ, nhưng với số tiền này mà bày trí được một căn hộ xinh xắn đến thế thì quả thật không hề đắt.
Hầu hết bàn ghế đều được làm bằng gỗ, mây hoặc lục bình đan... tạo nên sự hài hòa và ấm áp cho căn nhà. Là một người yêu thích cây cỏ, muốn sống hòa mình với thiên nhiên, nên trong những góc tường trống, chị đều trưng bày một cây xanh, vừa tạo điểm nhấn vừa giúp ngôi nhà có sức sống hơn.
Hình ảnh về căn nhà ngay sau khi đăng tải đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Nhiều người đã vô cùng thích thú trước sự bình yên, nhẹ nhàng của căn nhà và mong muốn có được không gian sống lý tưởng như vậy.
Nguồn: Rosemary Vu