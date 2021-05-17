Dùng lục bình, mây, tre làm nội thất, vợ chồng trẻ có căn hộ đẹp như mơ, vừa ‘chill’ vừa thơ ai cũng muốn đến ở

Không thích sự cầu kỳ, hào nhoáng, vợ chồng chị Rosemary Vu đã tự tay thiết kế và bày trí nội thất cho căn nhà từ những vật liệu gần gũi như lục bình, vải... Các lựa chọn này vô cùng thông minh, vừa giúp căn hộ trở nên mộc mạc, nhẹ nhàng vừa tiết kiệm chi phí.

Đây là căn hộ nhỏ xinh, là nơi tìm về mỗi khi có thời gian rảnh hoặc cần nghỉ ngơi của vợ chồng chị Rosemary. Mặc dù không ở thường xuyên, nhưng không vì vậy mà chị xem nhẹ việc bày trí nội thất trong nhà. Ở tổ ấm thứ 2 này vợ chồng chị chú trọng decor đơn giản, nội thất nhẹ nhàng nhưng không kém phần tinh tế. Chị Rosemary chia sẻ: "Nhận bàn giao từ chủ đầu tư là 1 căn nhà trống trơn chỉ có điều hoà, mà lại không có điều kiện đầu tư quá nhiều để hoàn thiện. Vì thế mọi thứ đều tự tay 2 vợ chồng em đặt, mua và sắp xếp".

Phòng khách đơn giản nhưng không kém phần màu sắc và hài hòa - Ảnh: FBNV Hầu hết bàn ghế đều được làm bằng gỗ, mây hoặc lục bình đan... tạo nên sự hài hòa và ấm áp cho căn nhà - Ảnh: FBNV Ban công thơ mộng với hoa hồng và xích đu, cho những buổi chiều thư giãn - Ảnh: FBNV Được biết, toàn bộ nội thất bên trong căn nhà bao gồm tủ bếp, đồ điện tử và đồ trang trí chỉ tốn khoảng hơn 100 triệu, mặc dù đây không phải con số nhỏ, nhưng với số tiền này mà bày trí được một căn hộ xinh xắn đến thế thì quả thật không hề đắt. Hầu hết bàn ghế đều được làm bằng gỗ, mây hoặc lục bình đan... tạo nên sự hài hòa và ấm áp cho căn nhà. Là một người yêu thích cây cỏ, muốn sống hòa mình với thiên nhiên, nên trong những góc tường trống, chị đều trưng bày một cây xanh, vừa tạo điểm nhấn vừa giúp ngôi nhà có sức sống hơn.

Căn bếp nhỏ xinh, phù hợp cho gia đình ít người - Ảnh: FBNV Nội thất cho toàn bộ căn nhà chỉ khoảng 100 triệu - Ảnh: FBNV Phòng ngủ thoáng đãng tràn ngập ánh nắng - Ảnh: FBNV Cách bày trí đơn giản mà vô cùng 'chill' trong căn nhà nhỏ - Ảnh: FBNV Hình ảnh về căn nhà ngay sau khi đăng tải đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Nhiều người đã vô cùng thích thú trước sự bình yên, nhẹ nhàng của căn nhà và mong muốn có được không gian sống lý tưởng như vậy. Nguồn: Rosemary Vu

Bị chê thiết kế hỗn tạp, bê nguyên si phong cách Châu Âu thập niên 'hồi đó', NTK Quách Thái Công đáp trả cực gắt: 'Rối mắt thì bịt mắt lại!' Được mệnh danh là "phù thủy thiết kế", nhưng NTK Quách Thái Công gần đây lại gây tranh cãi với phong cách bày trí trong chính căn nhà của mình. Nhiều cư dân mạng cho rằng: "Lộng lẫy, xa hoa thật nhưng rối mắt, trông giống "showroom" đồ nội thất hơn là ngôi nhà".

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