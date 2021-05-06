Mãn nhãn với ‘khu vườn bí mật’ biến nhà phố bí bách ngập tràn ánh nắng và cây xanh, ai cũng ao ước có được

Mẫu “nhà trong vườn – vườn trong nhà” ngày càng thịnh hành, đặc biệt là các ngôi nhà phố, vốn đã bí bách vì mật độ dân số cao và ít cây xanh. Ở phố không có điều kiện về đất đai nên các kiểu thiết kế lồng ghép nhà và vườn cây mini hay cho cây xanh len lỏi vào từng ngóc ngách trong nhà rất được ưa chuộng. Một chút không gian xanh trong ngôi nhà cũng sẽ đem lại sự bình yên, thư giãn cho gia chủ.

Mời các bạn cùng ngắm nhìn căn nhà có vườn cây xanh rợp bóng mát mà chủ tài khoản có tên Nguyễn Minh Thủy chia sẻ trên mạng xã hội của một nhóm chuyên về nhà cửa.