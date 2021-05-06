Mãn nhãn với ‘khu vườn bí mật’ biến nhà phố bí bách ngập tràn ánh nắng và cây xanh, ai cũng ao ước có được

Thiết kế “nhà trong vườn – vườn trong nhà” ngày càng được ưa chuộng, đặc biệt là các nhà phố.
- Bất ngờ với cách sắp xếp nhà, 'sáng - thoáng - gọn - sạch' khiến ai cũng phải trầm trồ
- 650 triệu hoàn thiện căn nhà 120m2 - vợ chồng Hà Tĩnh tiết lộ 'chiêu' xây nhà đơn giản nhưng tiện nghi bất ngờ
Mẫu “nhà trong vườn – vườn trong nhà” ngày càng thịnh hành, đặc biệt là các ngôi nhà phố, vốn đã bí bách vì mật độ dân số cao và ít cây xanh. Ở phố không có điều kiện về đất đai nên các kiểu thiết kế lồng ghép nhà và vườn cây mini hay cho cây xanh len lỏi vào từng ngóc ngách trong nhà rất được ưa chuộng. Một chút không gian xanh trong ngôi nhà cũng sẽ đem lại sự bình yên, thư giãn cho gia chủ.
Mời các bạn cùng ngắm nhìn căn nhà có vườn cây xanh rợp bóng mát mà chủ tài khoản có tên Nguyễn Minh Thủy chia sẻ trên mạng xã hội của một nhóm chuyên về nhà cửa.
Với thiết kế “nhà trong vườn – vườn trong nhà”, một chút khoảng trống của khu vườn sẽ là phễu hút và chia gió đi các phòng trong nhà. Đồng thời đảm bảo tốc độ gió cho sự thông gió tự nhiên, mát về mùa hè và đủ ánh sáng về mùa đông và còn giúp điều hòa không khí.
Ngoài ra, khu vườn bí mật” cũng sẽ là nơi để gia chủ gần gũi với thiên nhiên, cảm nhận được bốn mùa trong năm. Mùa xuân có bướm trắng, mùa hè có đom đóm, mùa thu có cánh cam bay vào tận trong nhà. Hay trong thời gian giãn cách xã hội vì dịch Covid, khu vườn nhỏ cũng sẽ là nơi lý tưởng để con trẻ vui chơi, khám phá động vật khi có thể cùng bố mẹ tìm hiểu về các loại cá trong hồ, chuồn chuồn, bọ ngựa, ốc sên, chim sẻ...
Ảnh: Nguyễn Minh Thủy - Group Nghiện nhà