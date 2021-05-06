Mãn nhãn với ‘khu vườn bí mật’ biến nhà phố bí bách ngập tràn ánh nắng và cây xanh, ai cũng ao ước có được

Nhà đẹp 06/05/2021 06:01

Thiết kế “nhà trong vườn – vườn trong nhà” ngày càng được ưa chuộng, đặc biệt là các nhà phố.

Mẫu “nhà trong vườn – vườn trong nhà” ngày càng thịnh hành, đặc biệt là các ngôi nhà phố, vốn đã bí bách vì mật độ dân số cao và ít cây xanh. Ở phố không có điều kiện về đất đai nên các kiểu thiết kế lồng ghép nhà và vườn cây mini hay cho cây xanh len lỏi vào từng ngóc ngách trong nhà rất được ưa chuộng. Một chút không gian xanh trong ngôi nhà cũng sẽ đem lại sự bình yên, thư giãn cho gia chủ.

Mời các bạn cùng ngắm nhìn căn nhà có vườn cây xanh rợp bóng mát mà chủ tài khoản có tên Nguyễn Minh Thủy chia sẻ trên mạng xã hội của một nhóm chuyên về nhà cửa.

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Cảnh thường thấy ở các khu dân cư trong thành phố, nhà nhà san sát nhau kín mít
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Ngôi nhà này được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản và ưu tiên cho sự thoáng đãng bên trong
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Ngôi nhà ngập tràn ánh nắng cùng cây xanh tươi mát
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Thiết kế phân khúc để ưu tiên cho những đường thông gió, nhà phố nhưng vẫn luôn mát mẻ

Với thiết kế “nhà trong vườn – vườn trong nhà”, một chút khoảng trống của khu vườn sẽ là phễu hút và chia gió đi các phòng trong nhà. Đồng thời đảm bảo tốc độ gió cho sự thông gió tự nhiên, mát về mùa hè và đủ ánh sáng về mùa đông và còn giúp điều hòa không khí.

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Không gian xanh chiếm không nhiều diện tích nhưng hiệu quả đem lại rất lớn
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Hiên nhà thoáng mát với cây xanh, hồ cá và cả nắng trời
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'Khu vườn bí mật' nhỏ xíu nằm ẩn giữa bên trong như là 'trái tim' của ngôi nhà
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Hiên mát mẻ còn là nơi để cả nhà cùng cắm trại
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Không đi du lịch xa được nhưng vẫn có thể tận hưởng và tìm hiểu thiên nhiên ngay trong chính nhà mình

Ngoài ra, khu vườn bí mật” cũng sẽ là nơi để gia chủ gần gũi với thiên nhiên, cảm nhận được bốn mùa trong năm. Mùa xuân có bướm trắng, mùa hè có đom đóm, mùa thu có cánh cam bay vào tận trong nhà. Hay trong thời gian giãn cách xã hội vì dịch Covid, khu vườn nhỏ cũng sẽ là nơi lý tưởng để con trẻ vui chơi, khám phá động vật khi có thể cùng bố mẹ tìm hiểu về các loại cá trong hồ, chuồn chuồn, bọ ngựa, ốc sên, chim sẻ...

Ảnh: Nguyễn Minh Thủy - Group Nghiện nhà

Nghe stylist chia sẻ ‘bí kíp’ giúp ‘hô biến’ nhà cũ thành nhà mới với trăm góc ‘sống ảo’ siêu xịn sò

Nghe stylist chia sẻ ‘bí kíp’ giúp ‘hô biến’ nhà cũ thành nhà mới với trăm góc ‘sống ảo’ siêu xịn sò

Không cần tốn quá nhiều tiền bạc để cải tạo căn hộ, chỉ cần học những nguyên tắc sau để làm mới nhà cũ là đủ.

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