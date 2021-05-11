Bị chê thiết kế hỗn tạp, bê nguyên si phong cách Châu Âu thập niên 'hồi đó', NTK Quách Thái Công đáp trả cực gắt: 'Rối mắt thì bịt mắt lại!'

Gần đây nhất, trong một group về nhà cửa, Quách Thái Công đã đăng bài khoe toàn cảnh căn nhà sang trọng và lộng lẫy không khác gì cung điện của mình. Căn nhà với khu vực phòng khách phòng bếp rộng rãi, sang trọng, bên trong sử dụng toàn bộ nội thất nhập khẩu mắc tiền. Không những thế, NTK Thái Công còn bày trí nhiều tranh, ảnh, sách vở tạo nên một không gian đậm chất nghệ thuật. Nhưng ngờ đâu, ngay bên dưới bài đăng ấy là hàng loạt lượt bình luận "chê bai", cho rằng biệt thự của anh quá rối mắt, thừa chi tiết và đã lỗi thời từ "mấy chục" năm trước.

Được xem là một nhà thiết kế lớn, Quách Thái Công từng khiến nhiều người ngưỡng mộ trước khả năng thiết kế tài tình của mình. Anh từng nhận nhiều dự án lớn trong và cả ngoài nước với sổ tiền lên tới hàng tỷ đồng cho mỗi mẫu thiết kế. Tuy nhiên, những sự "sáng tạo" của Thái Công cũng nhận về không ít tranh cãi.

Không những thế, tài khoản Facebook này còn cho rằng, những mẫu thiết kế của Quách Thái Công bị trùng lặp, không có sáng tạo và điểm nhấn riêng.

"Không chỉ giới KTS ghét bác mà mấy ông Âu Mỹ ở villas trong khu Thảo Điền cũng chê nội thất ở cửa hàng bác kiểu Châu Âu lỗi thời... Bảo là Châu Âu bây giờ nó thích open space và cozy, modern chứ kiểu clustered glitter ngồn ngộn đồ và vàng lấp lánh này người ta sợ lắm. Bác quảng cáo gu Châu Âu mà đã vớt được khách hàng châu Âu nào thuê bác decor nhà ở Việt Nam chưa. Chẳng thấy có cái sáng tạo nào, bê nguyên kiểu Châu Âu cổ điển xưa xưa trong magazine, để ở nhà bên bển 2000-5000m2 trở lên thì hợp, mà bê về nhét vào nhà căn hộ, penthouse villa kiểu 300-400m2".

"Nhà bác thiết kế 10 cái như 1, sách to dày cộp kiểu khoe sách để ngang dọc úp ngửa khắp nơi, các loại mica cắt laser vàng lấp lánh, nhà nào cũng bình pha lê cắm hoa hồng đỏ, toàn thiết kế cho dân giàu mới nổi, tiếng Anh không biết hoặc biết phọt phẹt, mà trưng khắp nhà sách tiếng Anh tiếng Ý khách đến nó cười cho vào mặt".

Bình luận của một cư dân mạng - Ảnh: FBNV

Trước những bình luận có phần tiêu cực này, NTK Quách Thái Công đã có động thái đáp trả gay gắt ngay bên dưới.

"RỐI MẮT THÌ BỊT MẮT LẠI. CÒN MUỐN HỌC HỎI THÊM THÌ MỞ TẦM NHÌN RA!

Người khen tôi cũng không vội mừng. Chê bai, phê bình tôi luôn sẵn sàng đón nhận, và tỉnh táo nhận định những khen – chê ấy đến từ đâu, người phát ngôn như thế nào, có cuộc sống ra sao, kinh nghiệm sống đến đâu, chuyên ngành là gì… Chê bai lẫn khen, nếu không có nền tảng, chính là thể hiện trong đó sự thiếu hiểu biết và những lời phê phán chỉ kết thúc với những lời phê bình như: rối mắt, ngợp, đẹp hoặc xấu.

...

Những công trình của tôi thiết kế và những ngôi nhà đẳng cấp của giới thượng lưu trên thế giới, không thể diễn tả đủ qua vài hình ảnh. Người muốn hiểu được không gian sống sang trọng là gì, thì không chỉ bước vào không gian đó để ngắm, mà phải sống trong đó lâu dài, mới cảm nhận được phong cách nội thất sang trọng ra sao! Hình ảnh không thay thế được đôi mắt của chúng ta ngoài thực tế, không tả được mùi thơm, càng không diễn tả được cảm xúc của lớp vải nệm và cảm nhận được tổng thể một không gian. Chỉ có người sở hữu, sống trong một không gian đẳng cấp một thời gian dài, mới hiểu được giá trị sản phẩm nội thất, rồi mới có những phê bình thú vị và chuẩn xác nhất."

Bình luận đáp trả của NTK Quách Thái Công - Ảnh: FBNV

Trước những bình luận qua lại giữa cư dân mạng và NTK Quách Thái Công cũng thấy được việc mỗi người có một cảm nhận về cái đẹp khác nhau. Dù khen hay chê thì những hình ảnh và mẫu thiết kế của Thái Công cũng thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng.