Hotgirl 9x vừa đẹp, vừa giàu: 25 tuổi đã tậu nhà 7 tỷ, sắm nội thất xa xỉ chỉ để sống ảo khoe vẻ 'nam tính'

Gần đây, xu hướng lựa chọn tone màu tối giản, đặc biệt là những tone trầm ấm đang được nhiều gia chủ yêu thích. Với tone màu trầm chủ đạo này, căn hộ sẽ trông cá tính trẻ trung, hiện đại, chinh phục được cả những gia chủ nữ khó tính như "cô chủ" Mai Phương Bùi.

Với những người trẻ yêu thích tone màu trầm nhưng lại e ngại sự "già nua" thì có thể tham khảo cách phối màu và sắp xếp trong căn hộ nàng hotgirl Mai Phương Bùi. Căn hộ sử dụng toàn bộ những màu sắc trung tính như xám, đen, nâu tuy nhiên không hề tối màu mà lại toát lên vẻ hiện đại và vô cùng tinh tế - Ảnh: FBNV Phòng khách được Mai Phương tận dụng tối đa diện tích với những chiếc kệ cao, dài - Ảnh: FBNV Căn hộ sử dụng toàn bộ những màu sắc trung tính như xám, đen, nâu tuy nhiên không hề tối màu mà lại toát lên vẻ hiện đại và vô cùng tinh tế, nhờ sự sắp xếp màu sắc vô cùng hài hòa của gia chủ.

Cô nàng Mai Phương chia sẻ: "Nhà ko cần phải quá lớn.... vừa đủ thôi để đi đỡ mỏi chân và màu sắc trong nhà cũng khiến tinh thần thoải mái hơn". Phòng bếp hiện đại, sang - sạch - đẹp của Mai Phương - Ảnh: FBNV Những vật trang trí cũng được Mai Phương chọn lựa các tone màu trắng, xám hài hòa - Ảnh: FBNV Phòng ngủ cũng mang tone màu trầm ấm - Ảnh: FBNV Một góc phòng ngủ sang trọng của nữ chủ nhân Mai Phương Bùi - Ảnh: FBNV Phòng khách được cô nàng tận dụng tối đa diện tích, một bên cô nhờ người thiết kế và lắm ghép một dãy kệ màu đen tuyền, để đặt những chai rượu ngoại và các vật trang trí, vừa giúp ngôi nhà không quá trống trải vừa khiến màu sắc được hài hòa hơn.

Phương ưu tiên chọn nội thất sáng hơn màu tường nhưng vẫn giữ tone trầm chủ đạo. Bộ sofa màu xám được đặt ngay giữa phòng khách, khiến cho không gian trở nên nổi bật hơn. Những vật trang trí Mai Phương cũng chọn lựa các tone màu trắng, xám hài hòa. Phòng khách hài hòa với các màu sắc xám, đen, nâu từ nội thất - Ảnh: FBNV Nữ gia chủ trẻ trung của căn hộ bạc tỷ cùng chú gấu Bearbrick mắc tiền - Ảnh: FBNV Nữ gia chủ hóm hỉnh chia sẻ: "Mặc dù là con gái nhưng tính mình khá là nam, nên nhà có đôi chút không được nữ tánh cho lắm". Sau khi bài viết chia sẻ hình ảnh căn hộ được đăng tải, Mai Phương nhận về nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng. Được biết, căn nhà được cô mua với giá hơn 7 tỷ đồng, nhiều cư dân mạng đã không tiếc những bình luận có cánh dành cho cô nàng khi sở hữu căn nhà đắc giá ở lứa tuổi còn rất trẻ: "Đúng là tuổi trẻ tài cao". Nguồn: Mai Phương Bùi

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