3 bí quyết 'biến' căn nhà theo phong cách Boho đầy tự do, phóng khoáng và cá tính

Nhà đẹp 09/05/2021 06:24

Vừa tiết kiệm chi phí, vừa có không gian hoàn hảo là ước muốn của nhiều người. Cùng tham khảo những bí quyết dưới đây để trang trí nhà theo phong cách Boho thêm tuyệt vời nhé.

Mới đây, trên trang facebook của một nhóm chuyên chia sẻ các thông tin về nhà cửa, một stylist tên Trung Truong (facebook Trung Truong) đã chia sẻ rất chi tiết phương pháp trang trí nhà theo phong cách boho các bạn có thể áp dụng để làm đẹp không gian sống của mình.

1. Không Gian:

Không có một chiếc bàn phấn nào trong căn phòng master bedroom này, bởi lẽ nữ chủ nhà thích ngồi bệt trang điểm, như thế cô cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn. Thay vào đó là bố trí một khu vực liền kề gồm gương - bean bag - kệ tủ.

Thoạt nhìn góc này có vẻ lệch tông, nhưng khi trang trí đúng cách, dùng màu sắc và hoa văn của Boho thì lại trở nên rất hài hòa với tổng thể phòng, vừa tiện lại vừa đẹp. Thú vị hơn, căn phòng lại trở nên thoáng đãng, có thêm chỗ décor.

trang trí nhà theo phong cách Boho1
Chiếc gương được đặt dưới sàn rất tiện lợi khi trang điểm - Ảnh: FBNV

Vì vậy khi thiết kế không gian, không nhất thiết phải tuân theo khuôn mẫu, hay phụ thuộc vào bố trí cũ. Thay vào đó, gia chủ nên hiểu thật rõ mình là ai, lối sống ra sao,mình muốn dùng không gian như thế nào. Như vậy, người thiết kế nội thất sẽ phục vụ nhu cầu của gia chủ, giúp họ có ngôi nhà như mong muốn.

2. Ánh Sáng:

Làm sao để đưa thiên nhiên - một yếu tố cốt lõi của phong cách Boho vào tràn ngập một không gian khép kín? Stylist đã tự thiết kế và làm thủ công một chiếc đèn chùm “độc nhất vô nhị” mà khi sáng lên thì không khác gì mặt trời.

Bên cạnh đó, người thiết kế còn chạy một dàn đèn đây để làm nên một bầu trời đầy sao, cho những lúc chủ nhà muốn cảm giác nhẹ nhàng, bay bỏng.

trang trí nhà theo phong cách Boho3
Chiếc đèn được thiết kế rất kì công - Ảnh: FBNV

Với ánh sáng trang trí (chiếc đèn chùm) hoặc ánh sáng nhấn (dàn đèn dây) thì quan trọng nhất là nên dùng đèn trung tính hoặc đèn vàng, không nên sử dụng đèn trắng.

trang trí nhà theo phong cách Boho4
Đèn chùm và đèn dây khiến căn phòng sang trọng và thẩm mỹ - Ảnh: FBNV
trang trí nhà theo phong cách Boho5
Chiếc đèn ngủ có ánh sáng vàng giúp gia chủ dễ ngủ hơn - Ảnh: FBNV

3. Phối đồ:

Lựa chọn chất liệu tự nhiên là yếu tố đặc trưng của phong cách Boho cho toàn bộ đồ nội thất và đồ trang trí trong căn phòng này: Gỗ, mây, len, cói, lông vũ và tre.

trang trí nhà theo phong cách Boho6
Sử dụng len làm dây treo bình hoa, lá rất đẹp - Ảnh: FBNV
trang trí nhà theo phong cách Boho7
Một không gian đầy đủ những vật liệu từ thiên nhiên như tre, len, gỗ - Ảnh: FBNV
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Cách sắp xếp đồ lưu niệm tạo ra sự trẻ trung cho căn phòng - Ảnh: FBNV

Có thể thấy, bố trí nhà sao cho vừa tiết kiệm vừa thẩm mỹ và tối đa hóa công năng là mong muốn của nhiều người. Rất hi vọng sau những chia sẻ phía trên, các gia đình sẽ lựa chọn được cách trang trí nhà theo phong cách Boho hợp túi tiền và gu thẩm mỹ của mình.

Nghe stylist chia sẻ ‘bí kíp’ giúp ‘hô biến’ nhà cũ thành nhà mới với trăm góc ‘sống ảo’ siêu xịn sò

Nghe stylist chia sẻ ‘bí kíp’ giúp ‘hô biến’ nhà cũ thành nhà mới với trăm góc ‘sống ảo’ siêu xịn sò

Không cần tốn quá nhiều tiền bạc để cải tạo căn hộ, chỉ cần học những nguyên tắc sau để làm mới nhà cũ là đủ.

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