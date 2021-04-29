Cách bày trí căn hộ cực ‘chill’, nhỏ xinh, ấm cúng và giá cả phải chăng cho vợ chồng son

Gầy đây, cộng đồng mạng vô cùng thích thú về bài viết của chủ tài khoản Facebook Hao Kute. Bài viết chia sẻ cách thiết kế và trang trí một căn hộ nhỏ xinh cho gia đình ít người, đặc biệt là cho các cặp vợ chồng mới cưới.

Căn hộ mà chị Hao Kute chia sẻ chính là căn nhà của vợ chồng chị, với tổng diện tích chỉ 74 mét vuông và bao gồm 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 2 phòng ngủ, 2 ban công và 2 phòng vệ sinh. "Chủ đầu tư đã bàn giao nội thất cơ bản trần tường sàn, tủ bếp, vệ sinh, nhưng nhà mình phải cải tạo thay thế lại, mở thoáng không gian ra để phù hợp với thẩm mỹ và nhu cầu sinh hoạt" - Chị Hao chia sẻ.

Căn nhà với lối kiến trúc truyền thống xen lẫn hiện đại. Các tone màu và một số đồ vật trang trí trong nhà đều toát lên vẻ thời thượng - Ảnh: FBNV Vợ chồng chị Hao sử dụng một khoảng phòng khách để đặt bàn ăn, vừa giúp tận dụng không gian vừa giúp căn nhà không quá trống trải - Ảnh: FBNV

Nhà bếp thông với phòng khách giúp tận dụng không gian đáng kể - Ảnh: FBNV Căn hộ tuy nhỏ nhưng vô cùng tiện nghi và đầy đủ - Ảnh: FBNV Căn nhà với lối kiến trúc truyền thống xen lẫn hiện đại. Các tone màu và một số đồ vật trang trí trong nhà đều toát lên vẻ thời thượng, tuy nhiên, một vài đồ nội thất được làm bằng gỗ, mây, và các thiết kế thân thuộc tạo vẻ đẹp xưa cũ. Chị Hao Kute bộc bạch:"Khó để gọi tên cụ thể phong cách mà nhà mình hướng đến. Vì 2 vợ chồng đều yêu nghệ thuật và thích nhiều phong cách nội thất nên đã lựa chọn từ nhiều phong cách khác nhau, quá trình này quan trọng nhất là trao đổi cụ thể với đơn vị thiết kế để đưa ra được một phương án nhất quán. Nhìn chung không gian có hơi hướng hoài cổ, phối màu sắc chủ yếu màu ấm, sử dụng vật liệu để nhấn nhá như đá terrazzo, mây tre đan, tay nắm tủ bằng da may thủ công ...".

Căn hộ tuy nhỏ nhưng vô cùng tiện nghi và đầy đủ, vợ chồng chị sử dụng một khoảng phòng khách để đặt bàn ăn, vừa giúp tận dụng không gian vừa giúp căn nhà không quá trống trải. Một thiết kế thông minh khác trong phòng ngủ đó chính là các ngăn tủ âm tường và tạo ra một khoảng trống vừa là cửa sổ giúp đón ánh sáng vừa tận dụng làm bệ đọc sách cực "chill" - Ảnh: FBNV Toàn bộ không gian phòng ngủ được tận dụng triệt để - Ảnh: FBNV Phòng ngủ ấm áp với tone màu nâu, xám - Ảnh: FBNV Một góc phòng khách nhỏ xinh nhưng không kém phần hiện đại - Ảnh: FBNV Một thiết kế thông minh khác trong phòng ngủ đó chính là các ngăn tủ âm tường và tạo ra một khoảng trống vừa là cửa sổ giúp đón ánh sáng vừa tận dụng làm bệ đọc sách cực "chill". Chi phí hoàn thiện căn nhà (không tính các đồ điện tử) được chị Hao chia sẻ vào khoảng 200 triệu. Chị Hao cũng cho biết, chi phí này không cao không thấp, nó đủ để thực hiện mong muốn cho căn nhà nhỏ xinh xắn cho các cặp vợ chồng. Hy vọng những chia sẻ của chị Hao Kute giúp độc giả có thêm gợi ý hay ho cho việc trang trí ngôi nhà của mình trở nên hài hòa, đẹp mắt, đơn giản mà không kém phần hiện đại, sang trọng. Nguồn: Hao Kute

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