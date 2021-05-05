Stylist chia sẻ ‘bí kíp’ décor phòng làm việc: ‘Tây’ một chút, tươi trẻ một chút nhưng phù hợp với nữ gia chủ U70

Nhà đẹp 05/05/2021 06:24

Ngoài nhà ở, căn phòng làm việc cũng là nơi vô cùng quan trọng để tạo ra cảm hứng khi làm việc. Sau đây là những 'tip' rất hay giúp mọi người biến căn phòng cũ trở thành căn phòng làm việc "chanh sả" không ngờ.

Tài khoản facebook ‘Trung Truong’ vừa hoàn thành việc thiết kế phòng làm việc cho nữ doanh nhân U70. Sau khi anh chia sẻ những chủ đề liên quan tới căn phòng ấy, đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Theo anh, để thiết kế được căn phòng đúng yêu cầu gia chủ, người nhận trách nhiệm thiết kế phải nắm vững các thông tin sau:

1. Nắm thật kỹ đề bài

Nữ chủ nhà là doanh nhân gần 70 tuổi, đam mê du lịch và làm đẹp, cần 1 không gian đầy cảm hứng để làm showroom và làm việc trực tuyến.

Gia chủ mong muốn khu vực làm việc của mình phải vừa "Tây" 1 chút, vừa phải tươi trẻ nhẹ nhàng nhưng không quá trẻ để phù hợp với độ tuổi bản thân.

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 Showroom sau khi được trang trí lại vô cùng hút mắt  - Ảnh: FBNV

2. Sắc màu và chủ đề

Với đề bài như trên: "Tây" 1 chút, tươi trẻ nhưng không quá trẻ, stylish Trung Truong và vợ của mình đã tạo 1 chủ đề cho căn phòng này: "Một buổi trưa dịu dàng tại miền đồng quê nước Pháp".

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Căn phòng mang lại sự thoải mái như ở trong cánh đồng hoa - Ảnh: FBNV

Nội thất cho căn phòng này mang hơi hướm kiểu Pháp và Vintage với các tông màu "phai phai" (muted) và pastel cho cảm giác dịu nhẹ, tông hồng tạo sự nữ tính và tươi trẻ cho nữ chủ nhà.

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Tông hồng tạo sự nữ tính, dịu nhẹ cho căn phòng - Ảnh: FBNV

Màu phối vẫn theo nguyên tắc: 60-30-10.

60: Màu hồng vỏ sò, hồng phấn hoặc hồng phai sang trắng cho cảm giác thân thiện, pha một chút nữ tính, nhẹ nhàng

30: Xanh sage, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên, yên tĩnh, tiếp thêm sinh lực, thư thái, cân bằng.

10: Tím hồng hoa cà và hồng tím đậm tạo điểm nhấn.

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Căn phòng sau khi được trang trí lại tinh tế và dễ chịu hơn rất nhiều - Ảnh: FBNV

Có thể thấy, một căn phòng được bày trí và chọn màu phù hợp sẽ đem lại cảm giác hứng khởi hơn trong cuộc sống và công việc. Hãy tham khảo các thông tin trên và tạo cho mình một căn phòng làm việc "chanh sả" ngay các bạn nhé.

Nghe stylist chia sẻ ‘bí kíp’ giúp ‘hô biến’ nhà cũ thành nhà mới với trăm góc ‘sống ảo’ siêu xịn sò

Nghe stylist chia sẻ ‘bí kíp’ giúp ‘hô biến’ nhà cũ thành nhà mới với trăm góc ‘sống ảo’ siêu xịn sò

Không cần tốn quá nhiều tiền bạc để cải tạo căn hộ, chỉ cần học những nguyên tắc sau để làm mới nhà cũ là đủ.

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