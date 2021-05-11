Tuy chưa 'yên bề gia thất' nhưng cô nàng vẫn kịp 'an cư lập nghiệp' với căn hộ 30m2 đẹp như mơ nhờ cách trang trí tài tình

Căn hộ có diện tích khá khiêm tốn, nhưng với cách bày trí, sắp xếp khéo léo cô nàng này đã khiến không gian có cảm giác rộng hơn so với diện tích thực.
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Để tạo nên vẻ đẹp và sự tiện nghi cho những căn hộ nhỏ khó hơn rất nhiều so với những căn hộ chung cư có diện tích lớn. Bởi trước khi lựa chọn vị trí, kích thước, kiểu dáng,...của từng chi tiết nội thất bạn cần phải tính toán tỉ mỉ để chúng vừa phát huy tối đa công năng sử dụng, lại đảm bảo yếu tố thẩm mỹ cho ngôi nhà.
Theo như bạn Thùy Trang trải lòng trong nhóm những người "nghiện nhà", ngôi nhà trước đó chỉ là một căn studio có diện tích vỏn vẹn tầm 30 mét vuông, tọa lạc tại quận 9, TP. Thủ Đức. Không gian của căn hộ nhỏ, cô nàng khá là đau đầu khi phải cân nhắc kĩ lưỡng về việc xây dựng và trang trí ngôi nhà sao cho vừa có tính thẩm mỹ và không chiếm nhiều diện tích.
Cô chia sẻ: "Tuy ở một mình nhưng mình kinh doanh online nên đồ đạc để cũng khá nhiều. Vì vậy, việc thiết kế nhiều tủ thì mới đủ chỗ. Mình thuê bên thiết kế làm những hạng mục bếp, giường ngủ, các tủ liền tường, sofa còn lại là tự mình tìm mua và trang trí vào".
Chủ nhân của căn hộ cũng thật lòng tiết lộ về chi phí dự tính ban đầu của mình: "Mình dự trù chỉ bỏ ra tầm 70 triệu để hoàn thành thôi còn tiền để kinh doanh. Sau khi vào việc rồi chi phí nó lại vượt ngoài dự kiến là 114 triệu. Tuy mình cũng hơi buồn nhẹ nhưng sau khi hoàn tất ngồi xuống nơi gọi là "nhà của mình" thì thấy thật sự mọi thứ đều xứng đáng".
Sau khi "mái ấm nhỏ" của mình hoàn thành, cô nàng cảm thấy vô cùng mãn nguyện: "Sau khi về ở được hơn hai tuần nay thì mình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống hiện tại. Không gian sống thoải mái tự do và môi trường trong lành. Tuy có hơi tách biệt khá xa với bạn bè và mỗi lần đi vào trung tâm chơi cảm giác giống đi phượt và đôi khi còn giống như dưới quê lên thành phố".
Tuy chưa thể "yên bề gia thất" đúng như dự tính của bản thân nhưng cô nàng vẫn kịp thời "an cư lập nghiệp" tại ngôi nhà nhỏ do chính mình tự tay vun đắp lên. Một căn hộ để che mưa che nắng mỗi ngày, tiếp sức cho cuộc hành trình đang đi tìm nửa kia còn dang dở của chính mình.