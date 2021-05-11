Tuy chưa 'yên bề gia thất' nhưng cô nàng vẫn kịp 'an cư lập nghiệp' với căn hộ 30m2 đẹp như mơ nhờ cách trang trí tài tình

Căn hộ có diện tích khá khiêm tốn, nhưng với cách bày trí, sắp xếp khéo léo cô nàng này đã khiến không gian có cảm giác rộng hơn so với diện tích thực.

Để tạo nên vẻ đẹp và sự tiện nghi cho những căn hộ nhỏ khó hơn rất nhiều so với những căn hộ chung cư có diện tích lớn. Bởi trước khi lựa chọn vị trí, kích thước, kiểu dáng,...của từng chi tiết nội thất bạn cần phải tính toán tỉ mỉ để chúng vừa phát huy tối đa công năng sử dụng, lại đảm bảo yếu tố thẩm mỹ cho ngôi nhà. Theo như bạn Thùy Trang trải lòng trong nhóm những người "nghiện nhà", ngôi nhà trước đó chỉ là một căn studio có diện tích vỏn vẹn tầm 30 mét vuông, tọa lạc tại quận 9, TP. Thủ Đức. Không gian của căn hộ nhỏ, cô nàng khá là đau đầu khi phải cân nhắc kĩ lưỡng về việc xây dựng và trang trí ngôi nhà sao cho vừa có tính thẩm mỹ và không chiếm nhiều diện tích.

Cô chia sẻ: "Tuy ở một mình nhưng mình kinh doanh online nên đồ đạc để cũng khá nhiều. Vì vậy, việc thiết kế nhiều tủ thì mới đủ chỗ. Mình thuê bên thiết kế làm những hạng mục bếp, giường ngủ, các tủ liền tường, sofa còn lại là tự mình tìm mua và trang trí vào". Căn nhà 'đẹp như trong mơ' của cô nàng độc thân - Ảnh FBNV Chủ nhân của căn hộ cũng thật lòng tiết lộ về chi phí dự tính ban đầu của mình: "Mình dự trù chỉ bỏ ra tầm 70 triệu để hoàn thành thôi còn tiền để kinh doanh. Sau khi vào việc rồi chi phí nó lại vượt ngoài dự kiến là 114 triệu. Tuy mình cũng hơi buồn nhẹ nhưng sau khi hoàn tất ngồi xuống nơi gọi là "nhà của mình" thì thấy thật sự mọi thứ đều xứng đáng".

Ngôi nhà khi nhìn từ phía cửa chính - Ảnh FBNV Tận dụng chỗ này vừa làm bàn trang điểm vừa là bàn làm việc nên cô nàng cất đồ hết trong ngăn tủ nào khi nào dùng mới mang ra - Ảnh FBNV Bộ bàn, ghế sofa nho nhỏ, xinh xinh không tốn nhiều diện tích - Ảnh FBNV So với một người sống trong căn hộ, khu bếp khá là thoải mái và khiến cô nàng 'nghiện' nấu ăn hơn - Ảnh FBNV Phòng tắm khá là rộng rãi và sáng sủa - Ảnh FBNV Một góc hóng gió mát vào buổi sáng tinh mơ - Ảnh IGNV Tuy chưa thể 'yên bề gia thất' đúng như dự tính của bản thân nhưng cô nàng vẫn kịp thời 'an cư lập nghiệp' - Ảnh FBNV Trước khi đi ngủ, cô nàng có thể vừa 'chill' nhạc vừa ngắm nhìn bầu trời qua ô cửa sổ - Ảnh FBNV Sau khi "mái ấm nhỏ" của mình hoàn thành, cô nàng cảm thấy vô cùng mãn nguyện: "Sau khi về ở được hơn hai tuần nay thì mình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống hiện tại. Không gian sống thoải mái tự do và môi trường trong lành. Tuy có hơi tách biệt khá xa với bạn bè và mỗi lần đi vào trung tâm chơi cảm giác giống đi phượt và đôi khi còn giống như dưới quê lên thành phố". Tuy chưa thể "yên bề gia thất" đúng như dự tính của bản thân nhưng cô nàng vẫn kịp thời "an cư lập nghiệp" tại ngôi nhà nhỏ do chính mình tự tay vun đắp lên. Một căn hộ để che mưa che nắng mỗi ngày, tiếp sức cho cuộc hành trình đang đi tìm nửa kia còn dang dở của chính mình.

Mẫu căn hộ cực 'chill' dành cho những người độc thân vui tính Trang trí nhà cửa không chỉ thể hiện gu thẩm mỹ của bạn mà còn thể hiện được cá tính riêng của mỗi người. Mới đây, một căn hộ nhỏ nhưng cực 'chill' của một bạn trẻ khiến nhiều người trầm trồ ngợi khen.

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