Đầu tháng 4, cảnh sát Dubai thông báo bắt giữ một nhóm người mẫu khỏa thân chụp ảnh trên ban công tòa nhà chọc trời ở khu Dubai Marina, Dubai, UAE. Nhóm người mẫu được cho là sẽ bị trục xuất khỏi UAE thay vì phải đối mặt với án tù.

Tờ Strana có trụ sở tại thủ đô Kiev (Ukraine) hôm 6/4 đưa tin, Vitaly Grechin, người Mỹ gốc Ukraine, đã bị bắt giữ tại Dubai, Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) vì liên quan tới vụ 40 người mẫu chụp ảnh khỏa thân trên ban công một tòa nhà chọc trời. Công dân người Mỹ gốc Ukraine cũng được cho là đang bị giam giữ tại nhà tù UAE. Grechin được cho là người đàn ông xuất hiện trong một bức ảnh được chụp ở cùng phòng khách sạn, nơi nhóm người mẫu chụp ảnh khỏa thân ở ban công. Trong bức ảnh, 19 phụ nữ khỏa thân vây quanh người đàn ông áo đen. Ít nhất 2 trong số 19 phụ nữ khỏa thân được xác định là những người tham gia vào buổi chụp hình dẫn tới việc bị cảnh sát Dubai bắt giữ. Giới chức UAE nói rằng "vụ chụp ảnh khỏa thân nơi công cộng vi phạm luật pháp của quốc gia Hồi giáo" và cho biết thêm rằng" các cá nhân liên quan sẽ bị trục xuất".

Nhóm người mẫu khỏa thân và Grechin bị bắt giữ vì vi phạm luật pháp UEA Theo tờ Segodnya, một nữ người mẫu được chẩn đoán là nhiễm Covid-19 và việc trục xuất của người này sẽ bị tạm hoãn, 11 người mẫu nóng bỏng vẫn bị giam giữ trong thời gian chờ bị trục xuất khỏi UAE. Tuy nhiên, thời điểm chính xác cho việc trục xuất không được tiết lộ. 8 người mẫu Ukraine khác đã bị trục xuất và trở về nhà nhưng rất ít người chịu lên tiếng về vụ việc gây xôn xao báo chí thế giới những ngày gần đây. Một trong số họ nói: "Tôi được yêu cầu không lộ mặt trong một khoảng thời gian. Nếu không, mọi chuyện sẽ tồi tệ thêm. Tất cả các người mẫu khác đều tỏ ra lo lắng".

Tờ báo có trụ sở tại Kiev cũng trích dẫn nguồn tin riêng, cho rằng, Grechin có thể phải đối mặt với án phạt 18 tháng tù nếu bị kết tội. Tờ TSN của Ukraine còn đưa tin, căn hộ sang trọng của Grechin tại thủ đô Kiev cũng bị cảnh sát lục soát vì nghi ngờ nơi đây được sử dụng làm phim trường phim khiêu dâm. Trên mạng xã hội, Grechin thường xuyên đăng tải các bức ảnh chụp cùng nhiều cô gái xinh đẹp, ăn mặc hở hang Grechin cùng các người mẫu nóng bỏng Bức ảnh Grechin khoe chụp cùng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và bà Hillary Clinton Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Ukraine - Exclusive Style, Grechin tuyên bố từng phục vụ trong quân đội Mỹ trước khi trở về Kiev làm việc cho đại sứ quán Mỹ. Ngoài ra, người đàn ông gốc Ukraine này còn nói trong cuộc phỏng vấn rằng, có quen biết với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và từng giúp đỡ về vấn đề tài chính cho chiến dịch tranh cử của chính trị gia đảng Dân chủ. Trong một bài đăng trên trang Facebook cá nhân, Grechin còn đăng hình ảnh chụp cùng ông Obama và bà Hillary Clinton. Stephane Clavel, một triệu phú người Pháp cũng là bạn của Grechin, phủ nhận việc có mặt tại Dubai trong buổi chụp ảnh khỏa thân: "Tôi biết một số người mẫu trong vụ việc. Chúng tôi là bạn bè. Họ đã có mặt tại tiệc sinh nhật của tôi ở Dubai", Clavel chia sẻ trên TSN. Tiệc sinh nhật của Clavel diễn ra hồi tháng 1. Triệu phú người Pháp còn cho biết được Grechin mời tham gia buổi chụp ảnh khỏa thân tuần trước nhưng đã từ chối: "Tôi biết Grechin. Anh ấy là một người có niềm đam mê với chụp ảnh. Có lẽ, anh ấy đã cho các người mẫu uống một chút rượu để họ lấy thêm can đảm và khỏa thân chụp ảnh trên ban công tòa nhà ở Dubai. Khỏa thân nơi công cộng bị cấm ở quốc gia Hồi giáo này". Theo TSN, căn hộ của Clavel ở thủ đô Kiev, Ukraine cũng bị cảnh sát đột kích. *Ảnh: Internet

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