'Hoa cả mắt' với căn phòng 'xanh lè', tràn ngập tuổi thơ với chú mèo máy Doraemon

Doraemon là một chú mèo máy màu xanh da trời đến từ tương lai vô cùng nổi tiếng trên toàn thế giới. Được biết đến lần đầu tiên ở dạng truyện tranh, sau đó thông qua phim hoạt hình, trò chơi điện tử và hàng loạt đồ chơi, hàng hóa khác, Doraemon và những người bạn của mình trong bộ truyện tranh cùng tên đã đến gần hơn với công chúng.

Doraemon là nhân vật gắn liền với tuổi thơ của hàng triệu người trên thế giới. Một căn phòng có sự hiện diện của chú mèo máy là niềm ao ước của nhiều trẻ em - Ảnh: Internet

Với một "tín đồ" của chú mèo máy đến từ tương lai, không gian phòng ngủ cho bản thân chắc chắn sẽ rất tuyệt vời và thú vị. Không chỉ có trẻ em đam mê và yêu thích, ngay cả những bạn trẻ cũng không ngần ngại "biến hóa" căn phòng Doraemon của mình tràn ngập màu xanh da trời.