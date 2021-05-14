'Hoa cả mắt' với căn phòng 'xanh lè', tràn ngập tuổi thơ với chú mèo máy Doraemon

Loạt ảnh chụp những căn phòng có sự xuất hiện của chú mèo máy Doraemon khắp nơi từ bàn ghé, chăn màn đến rèm cửa,... khiến "tín đồ" của chú mèo máy nổi tiếng này không khỏi thích thú.
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Doraemon là một chú mèo máy màu xanh da trời đến từ tương lai vô cùng nổi tiếng trên toàn thế giới. Được biết đến lần đầu tiên ở dạng truyện tranh, sau đó thông qua phim hoạt hình, trò chơi điện tử và hàng loạt đồ chơi, hàng hóa khác, Doraemon và những người bạn của mình trong bộ truyện tranh cùng tên đã đến gần hơn với công chúng.
Với một "tín đồ" của chú mèo máy đến từ tương lai, không gian phòng ngủ cho bản thân chắc chắn sẽ rất tuyệt vời và thú vị. Không chỉ có trẻ em đam mê và yêu thích, ngay cả những bạn trẻ cũng không ngần ngại "biến hóa" căn phòng Doraemon của mình tràn ngập màu xanh da trời.
Trang trí phòng ngủ bằng những phụ kiện, vật dụng in hình chú mèo máy cùng những người bạn cũng là một gợi ý hay. Khi ấy, căn phòng sẽ ngập tràn sắc xanh năng động, trẻ trung nhưng cũng không kém phần sáng tạo. Đồng thời, các bé cũng được thỏa sức sáng tạo, tưởng tượng, vui chơi và phát triển trí não của mình.
Nếu các bé nhà mình thích nhân vật mèo máy Doraemon thì cha mẹ còn chần chờ gì, hãy thử "biến hóa" căn phòng đầy ắp Doraemon xem nào!