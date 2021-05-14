'Hoa cả mắt' với căn phòng 'xanh lè', tràn ngập tuổi thơ với chú mèo máy Doraemon

Nhà đẹp 14/05/2021 06:21

Loạt ảnh chụp những căn phòng có sự xuất hiện của chú mèo máy Doraemon khắp nơi từ bàn ghé, chăn màn đến rèm cửa,... khiến "tín đồ" của chú mèo máy nổi tiếng này không khỏi thích thú.

Doraemon là một chú mèo máy màu xanh da trời đến từ tương lai vô cùng nổi tiếng trên toàn thế giới. Được biết đến lần đầu tiên ở dạng truyện tranh, sau đó thông qua phim hoạt hình, trò chơi điện tử và hàng loạt đồ chơi, hàng hóa khác, Doraemon và những người bạn của mình trong bộ truyện tranh cùng tên đã đến gần hơn với công chúng. 

can phong doraemon
Doraemon là nhân vật gắn liền với tuổi thơ của hàng triệu người trên thế giới. Một căn phòng có sự hiện diện của chú mèo máy là niềm ao ước của nhiều trẻ em - Ảnh: Internet

Với một "tín đồ" của chú mèo máy đến từ tương lai, không gian phòng ngủ cho bản thân chắc chắn sẽ rất tuyệt vời và thú vị. Không chỉ có trẻ em đam mê và yêu thích, ngay cả những bạn trẻ cũng không ngần ngại "biến hóa" căn phòng Doraemon của mình tràn ngập màu xanh da trời.

'Hoa cả mắt' với căn phòng 'xanh lè', tràn ngập tuổi thơ với chú mèo máy Doraemon - Ảnh 2
Căn phòng ngủ nhỏ đầy ắp Doraemon sẽ khiến các em cảm thấy vô cùng vui vẻ và thích thú - Ảnh: Internet
can phong doremon 2
Tất cả vật dụng đều được trang trí bằng Doraemon rất ngộ nghĩnh và đáng yêu - Ảnh: Internet
can phong doremon 4
Choáng ngợp với căn phòng 'xanh lè' từ chăn, gối, tới tủ, rèm... - Ảnh: Internet
can phong doremon 5
Bộ bàn ghế có màu sắc 'đi đôi' với nhân vật chú mèo máy - Ảnh: Internet
can phong doremon 7

Ngoài căn phòng ngập hình Doraemon, vật dụng trang trí trong căn phòng cũng đều có hình chú mèo máy với '50 sắc thái' - Ảnh: Internet

can phong doraemon 8
Căn phòng mang màu xanh da trời dịu mát, tạo cho không gian cảm giác rộng rãi thoải mái, đi cùng với đó là hình ảnh chú mèo máy Doraemon vô cùng đáng yêu  - Ảnh: Internet

Trang trí phòng ngủ bằng những phụ kiện, vật dụng in hình chú mèo máy cùng những người bạn cũng là một gợi ý hay. Khi ấy, căn phòng sẽ ngập tràn sắc xanh năng động, trẻ trung nhưng cũng không kém phần sáng tạo. Đồng thời, các bé cũng được thỏa sức sáng tạo, tưởng tượng, vui chơi và phát triển trí não của mình.

Nếu các bé nhà mình thích nhân vật mèo máy Doraemon thì cha mẹ còn chần chờ gì, hãy thử "biến hóa" căn phòng đầy ắp Doraemon xem nào!

Lác mắt với căn phòng mẹ bầu 7 tháng tự tay ‘hóa phép’ cho con yêu

Lác mắt với căn phòng mẹ bầu 7 tháng tự tay ‘hóa phép’ cho con yêu

Với niềm đam mê bất tận, bà mẹ bỉm sữa quyết định trang hoàng lại không gian riêng cho các con của mình, khiến nhiều người lác mắt và không ngừng cảm thán.

Xem thêm
Từ khóa:   trang trí Doremon căn phòng Doremon mèo máy Doremon

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 3 giờ 12 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ