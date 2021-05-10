Lác mắt với căn phòng mẹ bầu 7 tháng tự tay ‘hóa phép’ cho con yêu

Với niềm đam mê bất tận, bà mẹ bỉm sữa quyết định trang hoàng lại không gian riêng cho các con của mình, khiến nhiều người lác mắt và không ngừng cảm thán.

Căn phòng cho con luôn được các ông bố, bà mẹ quan tâm rất nhiều bởi chúng cũng có thể ảnh hưởng tới tính cách của trẻ nhỏ trong quá trình trưởng thành. Đồng thời, không gian riêng cũng là nơi tạo cho con một môi trường nghỉ ngơi, học tập và vui chơi lành mạnh. Theo chia sẻ chân thành của "mẹ bầu" Trúc Trúc trong nhóm những người nghiện nhà: "Mình có sở thích là lâu lâu lại đổi trang trí, dời chuyển đồ đạc trong nhà cho mới mẻ, sẵn tiện làm sạch tất cả luôn! Dù đang bầu ở tháng thứ 7, nhưng không làm khó được mình. Một mình mình tự trang trí, dọn dẹp và làm hết mọi việc".

Vốn là căn phòng dành cho con trẻ, cô nàng ưu tiên chọn những gam màu tươi sáng, cụ thể màu chủ đạo của căn phòng là màu trắng để sơn tường nhà. Ngoài ra nội thất trong căn phòng được đặt làm tại một xưởng gỗ và một số vật dụng "là lạ" thì được mua từ nước ngoài. Mẹ bầu chọn màu trắng làm màu chủ đạo để sơn tường, tạo cảm giác sáng sủa cho căn phòng của con trẻ - Ảnh FBNV

Một góc phòng với tủ đồ nhiều ngăn, không chiếm nhiều diện tích cho căn phòng - Ảnh FBNV Những món mây, nứa, thảm, hoa, gương,... được mẹ bầu 'săn lùng' trên các trang mua sắm online - Ảnh FBNV Căn phòng vẫn chừa một chỗ nho nhỏ cho các bé thỏa sức vui chơi và sáng tạo - Ảnh FBNV 'Thế giới vui chơi' nhí cho các con thỏa sức giải trí và 'bày bừa' - Ảnh FBNV Thỏa sức vui chơi nhưng mẹ cũng không quên cho các con học hỏi nhiều kiến thức mới - Ảnh FBNV Không gian ngủ trưa của các bé, 'giường này cũng chỉ để hai chị em ngủ trưa, hai bé lớn hơn thì mình mới tách riêng', mẹ bầu tiết lộ - Ảnh FBNV Căn phòng nhận được "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng nhưng bà mẹ bỉm sữa vẫn khiêm tốn: "Tuy không trang trí đẹp bằng ai, nhưng mình rất thích ạ!". Các bố mẹ nào chuẩn bị xây dựng một không gian riêng cho các con thì có thể tham khảo cách trang trí "sang - xịn - mịn" nhưng mẹ bầu 7 tháng này nhé!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lac-mat-voi-can-phong-me-bau-7-thang-tu-tay-hoa-phep-cho-con-yeu-404450.html