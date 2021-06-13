Những 'góc khuất' đời tư của thủ thành Tấn Trường: Là 'cameo' đạo diễn hết lời dụ dỗ, cũng là tay chơi streamer nổi tiếng có hẳn 1 tiệm game

Thủ môn Bùi Tấn Trường được người hâm mộ đặt cho biệt danh "người nhện" trên sân cỏ vì lối bắt bóng tài tình, nhất là sau trận Việt Nam gặp Malaysia vừa qua. Tuy nhiên, anh còn nhiều nghề nghiệp khác mà ai nấy nghe xong cũng phải bất ngờ.

Rạng sáng hôm qua, đội tuyển Việt Nam đã khiến người hâm mộ cả nước tự hào khi giành thắng lợi oanh liệt trước Malaysia với tỷ số 2-1. Một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất hôm nay đó chính là thủ môn Bùi Tấn Trường - người đã cản phá thành công những đường bóng hiểm hóc của đối thủ, góp phần không nhỏ vào chiến thắng của cả đội. 'Người nhện' Bùi Tấn Trường trong trận thi đấu rạng sáng 12/6 - Ảnh: Sport5 Tuy nhiên, ít ai biết ngoài nghiệp đá bóng, nam thủ môn này còn là một streamer nổi tiếng trong làng game “Liên Minh Huyền Thoại”. Được biết, vào năm 2019, anh đã đạt tới rank Bạch Kim II. Anh cũng có tới hơn 500.000 điểm thông thạo với vị tướng Twisted Fate, gần 450.000 điểm thông thạo với Zed và 240.000 điểm thông thạo với Kayle. Có thể thấy đây là 3 vị tướng mà Tấn Trường tự tin nhất khi dùng để leo rank. Am hiểu là thế nên thủ thành gốc Đồng Tháp đã đầu tư mở hẳn một tiệm game ở quê nhà Cao Lãnh.

Anh còn là streamer - Ảnh: Internet Bùi Tấn Trường từng chia sẻ có ước trở thành streamer: “Tôi định dành nhiều thời gian hơn cho việc chơi game. Đây là sở thích của tôi. Tôi cũng tính làm một cách chuyên nghiệp nhưng sẽ mất thời gian đó". Thậm chí, ngay cả khi dấn thân vào bóng đá, anh vẫn khẳng định mình sẽ không từ bỏ game. “Ngoài game tôi không mê gì khác, không ăn chơi hay nhậu nhẹt. Đó cũng là sở trường của tôi. Tôi hoạt ngôn nên hợp với nghề này. Nhận lời CLB Hà Nội, tôi vẫn cố gắng vẫn duy trì, khi kết thúc thì mình tiếp tục làm streamer” - Bùi Tấn Trường từng chia sẻ với truyền thông.

Thủ môn Bùi Tấn Trường - Ảnh: Internet Bất ngờ hơn, "người nhện" Bùi Tấn Trường từng có thời hạn tham gia vào làng điện ảnh chỉ vì lỡ gật đầu nhận lời với bạn thân là biên kịch bộ phim Tết “Bay vào cõi mộng” trong lúc uống bia. Hài hước ở chỗ, vì sợ ông bạn rút lui vào phút chót nên người biên kịch này đã hết lời "dụ dỗ" rằng phim này anh rất có đất diễn, xuất hiện toàn trong những cảnh quan trọng và còn được phô diễn khả năng "bắt và ném dừa" như trên sân cỏ. Thủ môn Bùi Tấn Trường trong phim 'Bay vào cõi mộng' - Ảnh: Internet Tuy đó là lần đầu tiên lấn sân sang phim ảnh nhưng Tấn Trường được nhận xét vào vai khá "ngọt", diễn rất tự nhiên. Hiện nay, thỉnh thoảng, Tấn Trường cũng tham gia đóng một số tập phim liên quan đến bóng đá của nhóm hài FAPtv. Các cầu thủ khác cũng rất mê game - Ảnh: Internet Thông tin thêm, ngoài trường hợp của Tấn Trường, việc các tuyển thủ bóng đá tìm đến những tựa game sau giờ luyện tập căng thẳng cũng không còn quá xa lạ. Những cầu thủ trẻ như Xuân Trường, Hồng Duy hay Văn Thanh cũng thường xuyên giải trí bằng cách chơi game.

Kịch bản nào cho thầy trò HLV Park Hang-seo sau trận quyết chiến với UAE hôm 15/6? Vào rạng sáng nay, đội tuyển Việt Nam đã mang lại vinh quang cho nước nhà khi chiến thắng Malaysia với tỷ số 2-1 đầy thuyết phục. Tuy nhiên, đối thủ tiếp theo của họ lại là UAE trong lần thi đấu tới khiến không ít cổ động viên Việt Nam e ngại.

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