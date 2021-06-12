Kịch bản nào cho thầy trò HLV Park Hang-seo sau trận quyết chiến với UAE hôm 15/6?

Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo lại chưa thể giành vé vào vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á bởi UAE cũng có thắng lợi 5-0 trước Indonesia để tiếp tục bám sát Việt Nam với 2 điểm kém hơn.

Tuy nhiên, nếu Việt Nam thua cuộc sẽ đẩy thành tích xuống vị trí thứ hai trong bảng này và không được tính kết quả đối đầu với đội cuối bảng. Tại bảng G, Indonesia đang ở cuối, Việt Nam thắng cả hai trận gặp đội bóng này nên sẽ bị trừ 6 điểm, chỉ còn 11 điểm.

Điều này có nghĩa là nếu ở trận cuối, nếu đội bóng Tây Á này thắng Việt Nam sẽ chiếm ngôi đầu, đẩy Việt Nam xuống vị trí thứ 2. Trường hợp Việt Nam giành từ 1 điểm trở nên, Việt Nam sẽ nghiễm nhiên giữ ngôi đầu và lấy vé trực tiếp tới vòng loại cuối, đẩy UAE vào cuộc cạnh tranh với các đội nhì bảng khác để chọn 5 đội đi tiếp.

Điểm số này nếu đem so sánh với các đội nhì bảng hiện tại thì đủ điều kiện đứng trong top 5 đội xuất sắc nhất. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, ngoại trừ Oman (bảng E) coi như đã hoàn tất thi đấu (lượt cuối gặp Bangladesh cuối bảng nên kết quả không tính), các đội nhì bảng còn lại đều còn 1 trận chưa đá. Oman hiện có 12 điểm và gần như chắc chân cho một vị trí trong top 5 nhì bảng.

Trung Quốc (bảng A, 10 điểm), Iran (bảng C, 9 điểm), Uzbekistan (bảng D, 9 điểm), Li Băng (bảng H, 10 điểm), Jordan sẽ có cơ hội nâng cao thành tích. UAE cũng nằm ở nhóm nhì bảng nhưng như đã nói ở trên, khi thắng Việt Nam, thầy trò ông Marwijk sẽ lên đầu bảng G, đẩy Việt Nam xuống nhì bảng. Oman hiện đã chiếm một suất, khi đó, Việt Nam cùng Trung Quốc, Iran, Uzbekistan, Li Băng sẽ cạnh tranh 4 suất còn lại.

Việt Nam chỉ bị loại khi cả 4 đội trên đều giành chiến thắng, kịch bản rất khó xảy ra, nhất là khi các đội nhất bảng của họ (trừ bảng A) đều chưa chắc suất, cần ít nhất một trận hòa để giữ ngôi đầu. Chỉ cần một trong 4 đội vừa nêu sảy chân, thầy trò ông Park sẽ đi tiếp.

Ảnh: Sport5

Tiến Linh ghi bàn mở đầu cho tuyển Việt Nam trong trận rạng sáng 12/6 - Ảnh: Sport5

Tóm lại, ngay cả khi Việt Nam thua UAE và mất ngôi đầu bảng G, thầy trò ông Park vẫn còn cơ hội làm nên lịch sử với tấm vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Lý thuyết là thế nhưng để đảm bảo tự quyết được số phận, Việt Nam vẫn cần 1 điểm khi gặp UAE vào ngày 15/6 tới. Hãy cùng chờ xem đoàn quân áo đỏ thể hiện ra sao trước đội mạnh nhất bảng.