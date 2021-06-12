Sự thật đằng sau bức ảnh HLV Calisto ‘bóp cổ’ khiến Tấn Trường 'chịu oan' suốt 12 năm

Có lẽ Tấn Trường là cái tên hot nhất mạng xã hội đêm qua khi giúp Việt Nam đẩy lùi một bàn thua trông thấy. Mới đây, bức ảnh anh bị HLV Calisto bóp cổ cũng vì thế cũng được đào lại và gây bão mạng xã hội. Thực hư thế nào?

Trong trận Việt Nam thắng Malaysia 2-1, thủ môn Tấn Trường đã có màn thể hiện vô cùng xuất sắc. Sau chiến thắng vang dội của các cầu thủ nước, nhà nhiều cư dân mạng đã “đào” lại tấm ảnh gây sốc dư luận một thời giữa anh và HLV Calisto. Sau trận thua Malaysia vào chung kết SEA Games 2009, thủ môn Tấn Trường đã nhận một "cơn mưa" chỉ trích. Còn nhớ năm đó mọi người đổ lỗi cho anh khiến U23 Việt Nam vụt mất chiếc huy chương vàng danh giá. Hình ảnh HLV Calisto bóp cổ Tấn Trường đến giờ vẫn gây cho người xem cảm giác khó chịu và rờn rợn.

Nhiều cư dân mạng khi xem lại tấm ảnh HLV Calisto bóp cổ Tấn Trường đều có cảm giác rùng mình - Ảnh: Internet Nếu ai nhìn vào bức ảnh sẽ cho rằng ông Calisto đang tức giận và bóp cổ Tấn Trường vì làm thua trong tình huống đó nhưng sự thật lại khác hoàn toàn. Ngay sau đó thủ môn Bùi Tấn Trường đã lên tiếng giải thích về hình ảnh trên: "Bức ảnh đó là một bức ảnh gây hiểu nhầm rất lớn. Khi ấy sau khi thua trận, tôi đã muốn đi thẳng vào phòng thay đồ nhưng ông Calisto giữ lại và ghì tôi xuống rồi nói 'nếu mày là thằng đàn ông thì mày phải ở lại'. Sau đó, thầy Calisto còn ôm tôi và khi ấy tôi đã khóc. Trong trận đấu đó tôi bị chấn thương. Các bác sĩ đã hỏi và tiêm vào chỗ bị thương để tôi thi đấu tiếp. Ông Calisto biết tôi bị đau và quyết định không thay tôi ra chứ không phải là tôi cố tình không muốn ra".

Tấn Trường năm đó khi bị nhiều khán giả chỉ trích - Ảnh: Internet Năm 2019, sự nghiệp của Tấn Trường tạm dừng lại tuy nhiên anh đã quay lại sân cỏ vào năm 2020. Với năng lực không phải bàn cãi, thủ môn Tấn Trường đã lấy lại niềm tin từ người hâm mộ. Thủ môn Tấn Trường đã trở lại sân cỏ với phong độ ngời ngời - Ảnh: Internet Tấn Trường phong độ của hiện tại chiếm trọn con tim của người hâm mộ - Ảnh: Internet Sau màn ghi điểm hoàn hảo trong mắt cổ động viên và người hâm mộ, anh đã nhận được hàng tá lời khen. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng 12 năm trước anh nhận cái kết nghiệt ngã thế nào, thì bây giờ khi thấy anh thành công, cộng đồng lại tràn vào khen lấy khen để. Cũng có vài người “cà khịa” rằng bóng đá vốn sẽ có lúc may rủi cho nên dù các cầu thủ của chúng ta có thể hiện thế nào thì khán giả vẫn nên ủng hộ và động viên hết mình sau trận đấu.

Trọng tài Ryuji Sato xinh như 'hoa hậu' hot nhất mạng xã hội đêm qua là ai? Trọng tài Ryuji Sato đã được nhiều cư dân mạng khen ngợi bắt công tâm và sau đó ông cũng nhận nhiều lượt chế ảnh nhất trên mạng xã hội.

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