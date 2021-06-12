Sự thật đằng sau bức ảnh HLV Calisto ‘bóp cổ’ khiến Tấn Trường 'chịu oan' suốt 12 năm

Tin tức giải trí 12/06/2021 13:09

Có lẽ Tấn Trường là cái tên hot nhất mạng xã hội đêm qua khi giúp Việt Nam đẩy lùi một bàn thua trông thấy. Mới đây, bức ảnh anh bị HLV Calisto bóp cổ cũng vì thế cũng được đào lại và gây bão mạng xã hội. Thực hư thế nào?

Trong trận Việt Nam thắng Malaysia 2-1, thủ môn Tấn Trường đã có màn thể hiện vô cùng xuất sắc. Sau chiến thắng vang dội của các cầu thủ nước, nhà nhiều cư dân mạng đã “đào” lại tấm ảnh gây sốc dư luận một thời giữa anh và HLV Calisto.

Sau trận thua Malaysia vào chung kết SEA Games 2009, thủ môn Tấn Trường đã nhận một "cơn mưa" chỉ trích. Còn nhớ năm đó mọi người đổ lỗi cho anh khiến U23 Việt Nam vụt mất chiếc huy chương vàng danh giá. Hình ảnh HLV Calisto bóp cổ Tấn Trường đến giờ vẫn gây cho người xem cảm giác khó chịu và rờn rợn.

tan truong 1
Nhiều cư dân mạng khi xem lại tấm ảnh HLV Calisto bóp cổ Tấn Trường đều có cảm giác rùng mình - Ảnh: Internet

Nếu ai nhìn vào bức ảnh sẽ cho rằng ông Calisto đang tức giận và bóp cổ Tấn Trường vì làm thua trong tình huống đó nhưng sự thật lại khác hoàn toàn.

Ngay sau đó thủ môn Bùi Tấn Trường đã lên tiếng giải thích về hình ảnh trên: "Bức ảnh đó là một bức ảnh gây hiểu nhầm rất lớn. Khi ấy sau khi thua trận, tôi đã muốn đi thẳng vào phòng thay đồ nhưng ông Calisto giữ lại và ghì tôi xuống rồi nói 'nếu mày là thằng đàn ông thì mày phải ở lại'. Sau đó, thầy Calisto còn ôm tôi và khi ấy tôi đã khóc. Trong trận đấu đó tôi bị chấn thương. Các bác sĩ đã hỏi và tiêm vào chỗ bị thương để tôi thi đấu tiếp. Ông Calisto biết tôi bị đau và quyết định không thay tôi ra chứ không phải là tôi cố tình không muốn ra".

tan truong 2
Tấn Trường năm đó khi bị nhiều khán giả chỉ trích - Ảnh: Internet

Năm 2019, sự nghiệp của Tấn Trường tạm dừng lại tuy nhiên anh đã quay lại sân cỏ vào năm 2020. Với năng lực không phải bàn cãi, thủ môn Tấn Trường đã lấy lại niềm tin từ người hâm mộ.

tan truong 4
Thủ môn Tấn Trường đã trở lại sân cỏ với phong độ ngời ngời - Ảnh: Internet
tan truong 3
Tấn Trường phong độ của hiện tại chiếm trọn con tim của người hâm mộ - Ảnh: Internet

Sau màn ghi điểm hoàn hảo trong mắt cổ động viên và người hâm mộ, anh đã nhận được hàng tá lời khen. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng 12 năm trước anh nhận cái kết nghiệt ngã thế nào, thì bây giờ khi thấy anh thành công, cộng đồng lại tràn vào khen lấy khen để. Cũng có vài người “cà khịa” rằng bóng đá vốn sẽ có lúc may rủi cho nên dù các cầu thủ của chúng ta có thể hiện thế nào thì khán giả vẫn nên ủng hộ và động viên hết mình sau trận đấu.

Trọng tài Ryuji Sato xinh như 'hoa hậu' hot nhất mạng xã hội đêm qua là ai?

Trọng tài Ryuji Sato xinh như 'hoa hậu' hot nhất mạng xã hội đêm qua là ai?

Trọng tài Ryuji Sato đã được nhiều cư dân mạng khen ngợi bắt công tâm và sau đó ông cũng nhận nhiều lượt chế ảnh nhất trên mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   thủ môn Tấn Trường ảnh chế Tấn Trường kết quả Việt Nam Malaysia

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 4 giờ 8 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 38 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 4 giờ 58 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 6 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43