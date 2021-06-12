NÓNG: Kẻ lạ mặt bí ẩn giả danh đặt hoa tang cho Nhâm Hoàng Khang

Mấy ngày gần đây ngoài việc nổi đình nổi đám khi được bà Nguyễn Phương Hằng tặng 1 tỷ hay liên quan đến “phốt” to đùng của Phi Nhung, Nhâm Hoàng Khang còn khiến cộng đồng mạng chao đảo với nhiều tin đồn bị “sờ gáy” hay có người giả danh đặt vòng hoa tang. Một số người hâm mộ anh lo lắng khi nghe tin đồn anh đã chết hay phẫn nộ trước hành động trù ẻo người sống của một cá nhân nào đó. Tuy nhiên, mới đây cư dân mạng mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh xuất hiện trên trang cá nhân và vẫn khỏe mạnh.

Nhâm Hoàng Khang nhanh chóng 'tố' kẻ giả danh anh đặt vòng hoa tang và dùng ảnh con anh cho mục đích xấu trên Facebook - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, anh còn “tố” kẻ đã giả dạng mình đặt vòng hoa tang và vạch mặt hắn trên trang cá nhân kèm cả thông tin số điện thoại. Điều đáng nói, nhân vật này đã dùng cả hình ảnh con anh cho hành động xấu trên. Ngay sau đó, Nhâm Hoàng Khang đã gửi thông tin kèm IP của hắn để nhờ người có thẩm quyền điều tra.