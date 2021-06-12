NÓNG: Kẻ lạ mặt bí ẩn giả danh đặt hoa tang cho Nhâm Hoàng Khang

Tin nóng 12/06/2021 07:57

Nhâm Hoàng Khang đang tỏa sáng như ngôi sao trên mạng xã hội khi thông tin về anh luôn được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ. Mới đây, kẻ lạ mặt đã giả danh anh đặt vòng hoa tang khiến dư luận xôn xao.

Mấy ngày gần đây ngoài việc nổi đình nổi đám khi được bà Nguyễn Phương Hằng tặng 1 tỷ hay liên quan đến “phốt” to đùng của Phi Nhung, Nhâm Hoàng Khang còn khiến cộng đồng mạng chao đảo với nhiều tin đồn bị “sờ gáy” hay có người giả danh đặt vòng hoa tang. Một số người hâm mộ anh lo lắng khi nghe tin đồn anh đã chết hay phẫn nộ trước hành động trù ẻo người sống của một cá nhân nào đó. Tuy nhiên, mới đây cư dân mạng mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh xuất hiện trên trang cá nhân và vẫn khỏe mạnh. 

NÓNG: Kẻ lạ mặt bí ẩn giả danh đặt hoa tang cho Nhâm Hoàng Khang - Ảnh 1
Nhâm Hoàng Khang nhanh chóng 'tố' kẻ giả danh anh đặt vòng hoa tang và dùng ảnh con anh cho mục đích xấu trên Facebook - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, anh còn “tố” kẻ đã giả dạng mình đặt vòng hoa tang và vạch mặt hắn trên trang cá nhân kèm cả thông tin số điện thoại. Điều đáng nói, nhân vật này đã dùng cả hình ảnh con anh cho hành động xấu trên. Ngay sau đó, Nhâm Hoàng Khang đã gửi thông tin kèm IP của hắn để nhờ người có thẩm quyền điều tra. 

NÓNG: Kẻ lạ mặt bí ẩn giả danh đặt hoa tang cho Nhâm Hoàng Khang - Ảnh 2

NÓNG: Kẻ lạ mặt bí ẩn giả danh đặt hoa tang cho Nhâm Hoàng Khang - Ảnh 3
Nhiều cư dân mạng đã tỏ ra bức xúc trước hành động xấu của kẻ lạ mặt bên dưới bài đăng - Ảnh: Chụp màn hình

Dưới bài đăng của anh nhiều khán giả đã tỏ ra bức xúc trước hành động của một cá nhân nào đó. Mọi người cũng lên án hành vi kém văn hóa này và hi vọng anh sẽ bình tĩnh, vượt qua được cú sốc.

Đồng thời, cộng đồng mạng còn hi vọng anh mau chóng truy tìm ra kẻ đứng sau giật dây tất cả. Một số người yêu mến anh còn xin số điện thoại của kẻ lạ mặt ấy để quyết tìm cho ra chân tướng vụ việc. 

NÓNG: Kẻ lạ mặt bí ẩn giả danh đặt hoa tang cho Nhâm Hoàng Khang - Ảnh 4
Nhâm Hoàng Khang đang dính vận xui khi liên tục bị kẻ lạ mặt công kích trên trang cá nhân lẫn ngoài đời - Ảnh: Internet

Sau khi công khai clip khoe đã trả bà Phương Hằng 500 triệu thì đây là sự cố đầu tiên anh bị kẻ lạ mặt tấn công “núp lùm”. Hiện tại, sự việc đang gây xôn xao mạng xã hội và cư dân mạng vẫn đang tò mò về danh tính của kẻ giả danh Nhâm Hoàng Khang đặt vòng hoa tang trên.

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Cậu IT truyền nhân của bà Phương Hằng - Nhâm Hoàng Khang đã có động thái trên trang cá nhân sau khi Hồ Văn Cường tung clip xin lỗi Phi Nhung bên cha mẹ ruột.

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